Sport

Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali! Fostul jucător al lui Cristi Chivu e implicat și el în afacere

Lovitură uriașă dată de clubul la care joacă fotbalistul pe care Gigi Becali nu l-ar fi dat decât cu 500.000.000 euro. Doi campioni mondiali și fostul jucător al lui Chivu sunt noii patroni
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 10:26
Fotbalistul caruia Gigi Becali ia facut clauza de 500 de milioane de euro salvat de doi campioni mondiali Fostul jucator al lui Cristi Chivu e implicat si el in afacere
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali! Fostul jucător al lui Cristi Chivu e implicat și el în afacere. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Noroc uriaș pentru un fotbalist român care evoluează în străinătate. Jucătorul, care cândva era evaluat de Gigi Becali la halucinanta sumă de 500.000.000 de euro, are o nouă conducere. Doi campioni mondiali și un fost jucător de la Inter sunt noii patroni ai clubului, pe care l-au scos din faliment.

Estrela Amadora a fost cumpărată de legendele lui Bayern Munchen

Estrela Amadora, echipă la care evoluează Ianis Stoica (23 de ani), era în pragul falimentului. Clubul a fost însă redresat miraculos în această vară. Din informațiile FANATIK, gruparea din prima ligă a Portugaliei a ajuns pe mâinile unui consorțiu condus de trei legende ale lui Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

Foștii campioni mondiali în 2014 cu naționala Germaniei, Thomas Muller și Mats Hummels, și fostul portar al lui Cristi Chivu de la Inter, Yan Sommer, au convins un grup puternic de investitori să o preia pe Estrela Amadora. Noii propietari au obiective mărețe cu echipa lui Ianis Stoica, pe care vor să o transforme într-o echipă de top 8 în Primeira Liga.

Bild a scris încă de luna trecută interesul noilor patroni pentru Estrela Amadora, iar acum afacerea s-a materilizat. Sezonul trecut, Estrela s-a salvat in extremis de la retrogradare, după ce a terminat pe locul 15, la egalitate de puncte cu Casa Pia. Doar rezultatele din meciurile directe au făcut ca echipa lui Ianis Stoica să evolueze și în acest sezon în prima ligă.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

 

Ce strategie au noii patroni ai lui Ianis Stoica

La baza strategiei noilor patroni de la Estrela Amadora stă dezvoltarea jucătorilor tineri și talentați, pe care să îi vândă ulterior pe sume importante de bani la echipe mari din Europa. În conformitate cu noua viziune, Estrela Amadora a realizat deja un transfer important în această vară, aducându-l pe mijlocașul Lovro Zvonarek (21 de ani) de la Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere

Croatul a costat 1,5 milioane de euro și este cel mai scump transfer din istoria clubului. Acest record era deținut de românul Ianis Stoica. În vara lui 2025, portughezii l-au luat pe atacant de la Hermannstadt în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro. În stagiunea 2026-2027, Estrela Amadora e neînvinsă și ocupă locul 9. Are 2 puncte după primele 2 etape, în care a remizat cu Sporting Lisabona (2-2) și Alverca (2-2). În primul meci, cu Sporting, Ianis Stoica a reușit o pasă decisivă. 

ADVERTISEMENT
  • 500 de milioane de euro era clauza de reziliere pe care Gigi Becali i-o fixase la FCSB lui Ianis Stoica
  • 3 goluri și 4 assist-uri are Ianis Stoica în 34 de meciuri la Estrela Amadora
  • 24,4 ani este media de vârstă a grupării de pe „Estadio José Gomes”
2,25 e cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - FCSB
Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik...
Fanatik
Mesaj pentru Tavi Popescu. Gestul pe care l-au făcut cei 4 analiști Fanatik în direct la adresa jucătorului FCSB: „O să-i mai dea Gigi 11 minute”. Exclusiv
Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă: „Să nu facă greșeala...
Fanatik
Fostul antrenor al Craiovei trage un semnal de alarmă: „Să nu facă greșeala FCSB-ului de anul trecut”
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren...
Fanatik
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas...
iamsport.ro
L-a cunoscut pe 'cel mai mare antrenor român' din istorie și a rămas uluit: 'Un adevărat domn, era de altă clasă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!