Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali! Fostul jucător al lui Cristi Chivu e implicat și el în afacere

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Noroc uriaș pentru un fotbalist român care evoluează în străinătate. Jucătorul, care cândva era evaluat de Gigi Becali la halucinanta sumă de 500.000.000 de euro, are o nouă conducere. Doi campioni mondiali și un fost jucător de la Inter sunt noii patroni ai clubului, pe care l-au scos din faliment.

Estrela Amadora, . Clubul a fost însă redresat miraculos în această vară. Din informațiile FANATIK, gruparea din prima ligă a Portugaliei a ajuns pe mâinile unui consorțiu condus de trei legende ale lui Bayern Munchen.

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Foștii campioni mondiali în 2014 cu naționala Germaniei, Thomas Muller și Mats Hummels, și au convins un grup puternic de investitori să o preia pe Estrela Amadora. Noii propietari au obiective mărețe cu echipa lui Ianis Stoica, pe care vor să o transforme într-o echipă de top 8 în Primeira Liga.

Bild a scris încă de luna trecută interesul noilor patroni pentru Estrela Amadora, iar acum afacerea s-a materilizat. Sezonul trecut, Estrela s-a salvat in extremis de la retrogradare, după ce a terminat pe locul 15, la egalitate de puncte cu Casa Pia. Doar rezultatele din meciurile directe au făcut ca echipa lui Ianis Stoica să evolueze și în acest sezon în prima ligă.

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Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer as well as a group of investors are planning to take over Estrela Amadora, the club that Lovro Zvonarek joined today from Bayern. Negotiations for the takeover are already at an advanced stage. Their goal is to lead Estrela Amadora into… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia)

Ce strategie au noii patroni ai lui Ianis Stoica

La baza strategiei noilor patroni de la Estrela Amadora stă dezvoltarea jucătorilor tineri și talentați, pe care să îi vândă ulterior pe sume importante de bani la echipe mari din Europa. În conformitate cu noua viziune, Estrela Amadora a realizat deja un transfer important în această vară, aducându-l pe mijlocașul Lovro Zvonarek (21 de ani) de la Bayern Munchen.

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Croatul a costat 1,5 milioane de euro și este cel mai scump transfer din istoria clubului. Acest record era deținut de românul Ianis Stoica. În vara lui 2025, portughezii l-au luat pe atacant de la Hermannstadt în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro. În stagiunea 2026-2027, Estrela Amadora e neînvinsă și ocupă locul 9. Are 2 puncte după primele 2 etape, în care a remizat cu Sporting Lisabona (2-2) și Alverca (2-2).

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