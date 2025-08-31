Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”

Fotbalistul faimos alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. Imaginea a stârnit curiozitatea multora și a generat sute de comentarii. Totuși, printre cei care au apreciat poza nu s-a numărat și legendarul Cristiano Ronaldo.

Cine e cumnata lui Ronaldo

Georgina Rodriguez poate spune că a tras lozul norocos. Focoasa brunetă este iubita și viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai faimoși jucători de fotbal din lume. Odată intrată în relație cu Ronaldo, Georgina a devenit faimoasă, însă nu doar ea, ci și familia și prietenii săi.

În cadrul show-ului pe care l-a filmat pentru Netflix, Georgina sau Gio, așa cum o alintă apropiații, și-a prezentat prietenii, dar și echipa care este mereu în spatele ei. Totuși, familia Georginei este o apariție rară, astfel că fanii nu prea au avut ocazia să le vadă pe rudele viitoarei soții ale lui Cristiano Ronaldo.

Singura prezență din familia Georginei Rodriguez care a mai apărut în serialul de pe Netflix a fost Ivana Rodriguez. Deși în serial păreau că se înțeleg de minune, în luna noiembrie a anului trecut, cele două surori s-au certat. Atunci, Ivana a încetat să o mai urmărească pe Georgina pe Instagram, fapt ce a alimentat ruptura dintre cele două. Din fericire, acum lucrurile au revenit la normal.

Cu ce se ocupă sora Georginei Rodriguez

Ivana s-a născut în Spania, apoi s-a mutat în Argentina împreună cu părinții ei. Georgina s-a născut în Buenos Aires, iar la scurt timp, familia a luat decizia de a se muta în Spania. Ambele surori au crescut în Jaca, un oraș mic situat la granița cu Franța.

Atât Ivana, cât și Georgina au urmat cursuri de balet și au plecat în Marea Britanie pentru a studia limba engleză. Apoi, cele două surori s-au întors în Spania, unde au lucrat amândouă ca vânzătoare într-un magazin Gucci.

Ivana Rodriguez, cumnata lui Cristiano Ronaldo a urmat studiile superioare la Madrid. A studiat traducerea și interpretarea în limba franceză, declarând pentru Women’s Fitness că a avut „și câteva materii în portugheză și engleză, două limbi care mi-au plăcut foarte mult”.

Cu ce fotbalist celebru s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo

Recent, a postat o imagine care a adunat mii de aprecieri din partea internauților. Ivana s-a pozat alături de nimeni altul decât Mbappé. Bruneta s-a întâlnit cu el la meciul dintre Real Oviedo și Real Madrid. Ivana nu a putut rata o astfel de ocazie, așa că s-a pozat alături de Mbappé și a postat imaginea pe contul său de Instagram.

„Un meci de neuitat pe stadionul Carlos Tartiere: Real Oviedo vs Real Madrid. Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire plină de emoție. Real Oviedo a luptat cu determinare până la final împotriva unui adversar de talie mondială.

Am avut privilegiul de a vedea jucători extraordinari, printre care Mbappé și prietenul nostru drag, Cazorla. A fost o onoare să fim înconjurați de fotbaliști de un asemenea nivel. Și chiar dacă acasă suntem gijonezi și Sporting ne rămâne mereu în suflet, nu se poate nega că un astfel de meci merită văzut și savurat.”, a scris Ivana Rodriguez.

Cine este iubitul Ivanei Rodriguez

Potrivit revistei , Ivana Rodríguez îi datorează lui Ronaldo întâlnirea cu partenerul ei, Carlos García. În 2018, Ronaldo l-a angajat pe García, pictor și sculptor, pentru a realiza o statuie din bronz care să-l reprezinte. Noua statuie urma să înlocuiască versiunea anterioară devenită celebră pentru că nu semăna deloc cu starul sportiv.

Grație acestui proiect, García a cunoscut-o pe Ivana, iar conexiunea dintre ei a fost instantanee. Până în vara lui 2019, cei doi își făcuseră deja publică relația. Conform La Vanguardia, cuplul are acum doi copii: Deva, în vârstă de trei ani, și Dafne, născută în luna iulie a anului trecut.

Georgina Rodriguez mai are o soră vitregă

Puțină lume știe, însă Georgina Rodriguez mai are o soră vitregă, pe nume Patricia. Cele două nu se înțeleg deloc, Patricia acuzând-o de multe ori pe logodnica lui Cristiano Ronaldo că nu o ajută financiar.

Patricia, în vârstă de 34 de ani, a lansat numeroase acuzații la adresa partenerei lui Cristiano Ronaldo. Femeia a susținut că a fost complet ignorată de când tatăl lor, Jorge Rodríguez, fost traficant de droguri, a murit în 2019, la scurt timp după eliberarea din închisoare.

Patricia a povestit că nu a avut bani pentru a merge la înmormântarea tatălui lor în Argentina și că Georgina, deși conștientă de situație, nu i-ar fi oferit sprijin financiar pentru biletul de avion. Patricia a mai spus că Georgina i-ar fi promis ajutor pentru cărțile școlare ale copiilor ei, dar că acel sprijin nu s-a materializat niciodată.

În ciuda faptului că Georgina a declarat că documentarul „I Am Georgina” oferă fanilor șansa de a o cunoaște dincolo de titlurile din presă, sora vitregă nu este menționată deloc în producție. Într-un mesaj public postat ulterior, Georgina a mulțumit doar mamei și surorii Ivana, subliniind că au fost mereu „o mică familie de trei persoane”.

Cum a reacționat Ivana Rodriguez când a aflat că sora ei a fost cerută în căsătorie

La începutul acestei luni, Cristiano Ronaldo a făcut pasul cel mare. , femeia care îi este alături de mai bine de 7 ani. Gio a primit un inel impresionant cu un diamant oval de 35 de carate și două pietre mai mici

Cea care a dat marea veste a fost chiar viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo. Georgina a postat o imagine pe Instagram, alături de mesajul: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele.”

Comentariile și aprecierile au început să curgă. Printre persoanele care s-au bucurat cel mai mult pentru Georgina s-a numărat sora ei, Ivana. Ivana a fost mereu alături de Georgina și știe cel mai bine sentimentele care îi unesc pe Cristiano Ronaldo și pe frumoasa lui parteneră.

Femeile celebre alături de care Mbappé s-a afișat de-a lungul timpului

Kylian Mbappé este unul dintre cei mai râvniți fotbaliști din lume. Deși multe domnișoare speră la inima starului, puține dintre ele au reușit să îl cucerească cu adevărat. În ciuda faimei sale, Mbappe nu are un portofoliu prea stufos de iubite.

Una dintre cuceririle lui Kylian Mbappé a fost Alicia Aylies. Fosta Miss Franța 2017, Alicia Aylies, a fost văzută pentru prima dată alături de Mbappé în 2018. Ea a participat la mai multe meciuri ale fotbalistului, susținându-l din tribune. Deși zvonurile despre o relație au circulat intens, niciunul dintre ei nu a confirmat oficial legătura. Cu timpul, cei doi au rărit aparițiile în public.

Un alt nume asociat cu Mbappé este Emma Smet, actriță franceză și fiica cântărețului David Hallyday. Cei doi au fost văzuți împreună la diverse evenimente, inclusiv la petrecerea de ziua lui Neymar, ceea ce a alimentat speculațiile. Totuși, Emma a negat relația.

În 2022, au apărut zvonuri că Mbappé ar fi început o relație cu modelul și activista Ines Rau. Cei doi au fost văzuți împreună de mai multe ori, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes și pe un iaht.

Relația nu a fost confirmată oficial, dar a stârnit discuții intense, mai ales pentru că Ines Rau este primul model transgender care a apărut pe coperta revistei Playboy. Se pare că relația s-a încheiat din cauza presiunii publice și a reacțiilor negative din mediul online.