Sport

Fotbalistul celebru care a devenit tată de trei ori, în aceeași zi, dar în ani diferiți. Cum a fost posibil așa ceva

Un celebru fotbalist a devenit tată de trei ori, în aceeași zi. Trei dintre copiii săi sunt născuți pe 8 aprilie, dar în ani diferiți.
Valentina Vladoi
30.08.2025 | 16:30
Fotbalistul celebru care a devenit tata de trei ori in aceeasi zi dar in ani diferiti Cum a fost posibil asa ceva
SPECIAL FANATIK
Antoine Griezmann a devenit tată din nou recent. Sursă foto: Instagram, Freepik / colaj Fanatik

Antoine Griezmann este celebrul fotbalist care s-a făcut remarcat după ce a devenit tată de trei ori, în aceeași zi. El și soția sa au împreună patru copii. Surprinzător sau nu, trei dintre ei sunt născuți pe 8 aprilie, dar în ani diferiți.

ADVERTISEMENT

Cine este Antoine Griezmann

Antoine Griezmann are 34 de ani și este un fotbalist francez. În 2017, acesta s-a căsătorit cu Erika Choperena. Se pare însă că relația lor ar fi început încă din perioada când internaționalul francez făcea furori în tricoul celor de la Real Sociedad.

Cei doi au împreună patru copii, iar acest lucru a generat mari controverse la un moment dat. Mai exact, se pare că trei dintre copiii cuplului sunt născuți în aceeași zi, pe 8 aprilie, dar în ani diferiți.

ADVERTISEMENT

De altfel cel de-al treilea copil s-a născut în 2021, tot pe 8 aprilie. La acel moment, Erika Choperena nu anunțase că a fost însărcinată, astfel că vestea i-a surprins pe fanii sportului.

Când s-au născut cei trei copii ai cuplului

Antoine Griezmann și Erika Choperena au devenit părinți pentru prima oară în 2016, când s-a născut Mia, pe 8 aprilie. În 2019, tot pe 8 aprilie s-a născut Maro, iar în 2021, la aceeași dată, a venit pe lume și Alba.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Și iată că anul acesta, pe lume a venit și cel de-al patrulea copil. Acesta nu s-a mai născut însă pe 8 aprilie, ci în vara acestui an.  „Ieri, 15 iunie, s-a născut Shai Griezmann Choperena, piesa lipsă din puzzle-ul nostru”, a anunţat Antoine Griezmann, într-o postare pe contul de socializare.

ADVERTISEMENT
Cel mai bun! Virgil Ghiță a luat o notă uriașă, după primul său...
Digisport.ro
Cel mai bun! Virgil Ghiță a luat o notă uriașă, după primul său gol marcat în Germania

Antoine Griezmann a devenit tată din nou în luna iunie

În același timp, faimosul fotbalist a mai adăugat și fotografii cu mâinile celor patru copii ai săi. Iar asta confirmă faptul că familia este într-adevăr fericită odată cu venirea noului membru.

De menționat e faptul că Antoine Griezmann nu a precizat sexul copilului. Pe de altă parte, L’Equipe relatează că ar fi vorba despre o fetiță. Iar un alt detaliu important făcut public de presa străină e legat de prezența fotbalistului la marele moment.

ADVERTISEMENT

S-ar părea că fostul internațional francez nu a participat la naștere. La acel moment, el era prezent la Cupa Mondială a Cluburilor cu Atlético Madrid. Chiar și așa, cel mai probabil a fost cu gândul la familia sa în tot acest timp.

Live video Liga 2, etapa 5. Sepsi, victorie la limită contra ultimei clasate...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 5. Sepsi, victorie la limită contra ultimei clasate CSM Olimpia Satu Mare. Cum arată clasamentul
Cum a comentat Elias Charalambous posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB:...
Fanatik
Cum a comentat Elias Charalambous posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: „E binevenit”
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Liverpool și Newcastle s-au înțeles pentru transferul...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Liverpool și Newcastle s-au înțeles pentru transferul lui Isak în schimbul unei sume colosale!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
S-a retras de la națională din cauza lui Mirel Rădoi: 'Daum și Lucescu...
iamsport.ro
S-a retras de la națională din cauza lui Mirel Rădoi: 'Daum și Lucescu au putut, el nu. Trebuia să-mi zică!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!