Fotbalistul celebru care a devenit tată de trei ori, în aceeași zi, dar în ani diferiți. Cum a fost posibil așa ceva

Antoine Griezmann este celebrul fotbalist care s-a făcut remarcat după ce a devenit tată de trei ori, în aceeași zi. El și soția sa au împreună patru copii. Surprinzător sau nu, trei dintre ei sunt născuți pe 8 aprilie, dar în ani diferiți.

Cine este Antoine Griezmann

Antoine Griezmann are 34 de ani și . În 2017, acesta s-a căsătorit cu Erika Choperena. Se pare însă că relația lor ar fi început încă din perioada când internaționalul francez făcea furori în tricoul celor de la Real Sociedad.

Cei doi au împreună patru copii, iar acest lucru a generat mari controverse la un moment dat. Mai exact, se pare că trei dintre copiii cuplului sunt născuți în aceeași zi, pe 8 aprilie, dar în ani diferiți.

De altfel cel de-al treilea copil s-a născut în 2021, tot pe 8 aprilie. La acel moment, Erika Choperena nu anunțase că a fost însărcinată, astfel că vestea i-a surprins pe fanii sportului.

Când s-au născut cei trei copii ai cuplului

Antoine Griezmann și Erika Choperena au devenit părinți pentru prima oară în 2016, când s-a născut Mia, pe 8 aprilie. În 2019, tot pe 8 aprilie s-a născut Maro, iar în 2021, la aceeași dată, a venit pe lume și Alba.

Și iată că anul acesta, pe lume a venit și cel de-al patrulea copil. Acesta nu s-a mai născut însă pe 8 aprilie, ci în vara acestui an. „Ieri, 15 iunie, s-a născut Shai Griezmann Choperena, piesa lipsă din puzzle-ul nostru”, a anunţat Antoine Griezmann, într-o postare pe contul de socializare.

Antoine Griezmann a devenit tată din nou în luna iunie

În același timp, faimosul fotbalist a mai adăugat și fotografii cu mâinile celor patru copii ai săi. Iar asta confirmă faptul că familia este într-adevăr fericită .

De menționat e faptul că Antoine Griezmann nu a precizat sexul copilului. Pe de altă parte, L’Equipe relatează că ar fi vorba despre o fetiță. Iar un alt detaliu important făcut public de presa străină e legat de prezența fotbalistului la marele moment.

S-ar părea că fostul internațional francez nu a participat la naștere. La acel moment, el era prezent la Cupa Mondială a Cluburilor cu Atlético Madrid. Chiar și așa, cel mai probabil a fost cu gândul la familia sa în tot acest timp.