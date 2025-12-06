Fotbalistul celebru care a fost surprins în compania unei vedete tv. Cei doi au apărut împreună la un eveniment

ADVERTISEMENT

Declan Rice în vârstă de 26 de ani de la Arsenal este cel care a ajuns în centrul atenției. Deși a încercat să evite camerele de filmat, iată că în final jurnaliștii au remarcat-o pe vedeta tv care ”i-a ținut companie”.

Cu cine a fost surprins Declan Rice

Recent a avut loc Fashion Awards în Londra, iar mijlocașul Declan Rice a fost și el prezent la marele eveniment. Surprinzător însă a fost faptul că acesta a împărțit același taxi cu faimoasa prezentatoare tv Cat Deeley.

Momentul a avut loc luni seară, iar fotbalistul a ajuns la Royal Albert Hall alături de Deeley, în vârstă de 49 de ani. Menționăm faptul că cei doi au fost surprinși împreună după ce recent, aceasta și-a anunțat despărțirea de fostul ei partener.

Iar reacțiile au început să curgă. Situația a fost cu atât mai interesantă în contextul în care Declan Rice a păstrat discreția. De cealaltă parte, prezentatoarea emisiunii „This Morning” a fost surprinsă zâmbind în cele mai multe fotografii.

Fotbalistul a încercat să fie discret

Conform presei britanice, în drumul spre eveniment, Declan Rice și-a plecat capul în vehicul. Practic acesta a făcut tot posibilul să se ascundă, însă acest lucru nu prea i-a ieșit.

Iar momentul a continuat să fie unul bizar. Mai exact, imediat după sosirea la eveniment, fotbalistul a păstrat distanța față de vedeta tv. Acesta și-a acoperit inclusiv fața cu mâinile.

De menționat e faptul că cei doi, împreună cu un grup de prieteni, au împărțit aceeași mașină pentru a participa la gală. Mai departe, ambii au participat la petrecerea L’Oreal Paris. Fotbalistul are și un parteneriat comercial cu această companie.

Cat Deeley a divorțat de soțul ei

Un lucru au remarcat jurnaliștii britanici și anume că pe covorul roșu, la această petrecere, a devenit mai bine dispus. Totodată, acesta nu s-a mai ascuns și a pozat lejer.

Cât despre Cat Deeley, prezentatoarea tv a anunțat în luna iulie a acestui an că ea și soțul ei s-au despărțit. Au fost căsătoriți timp de 13 ani, iar

Pe de altă parte, vedeta a ținut să precizeze că nu a fost vorba despre o a treia persoană. De cealaltă parte, Declan Rice a încheiat și el o relație cu Lauren Fryer. Cei doi au fost împreună încă de la vârsta de 17 ani.

Iar pentru că atât fotbalistul cât și vedeta tv sunt singuri, zvonurile au început să curgă. Nu este clar momentan dacă există ceva între cei doi ori pur și simplu ambii au decis să fie doar buni prieteni.