Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”

Un un nume celebru din fotbal a dezvăluit public că poartă discuții cu iubita unui alt sportiv. Despre cine este vorba și ce s-ar fi întâmplat momentan între cei doi?
Valentina Vladoi
05.12.2025 | 19:30
Fotbalistul celebru care a recunoscut ca discuta cu iubita unui alt sportiv Dezvaluirea bizara facuta de acesta Ma place mai mult
Ola Aina, dezvăluire bizară în direct. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Fundașul echipei Nottingham Forest, Ola Aina, a făcut o dezvăluire cât se poate de bizară în timpul unei emisiuni. Mai exact, acesta a recunoscut că în prezent este în ”discuții” cu iubita unui alt fotbalist.

Ola Aina, dezvăluire bizară în direct

Ola Aina, în vârstă de 29 de ani, a apărut la emisiunea Savage Kids & Agony Aunties de pe Channel 4.0. Acesta a ajuns să ceară sfaturi de la copii și adulți mai în vârstă pentru „dilema” sa.

Mai exact, el a dezvăluit public că discută cu iubita unui alt fotbalist și că nu știe ce să facă mai departe. „Dilema mea este că sunt într-o etapă de discuții cu partenera unui alt fotbalist”, a transmis acesta.

După ce a fost întrebat despre ce fotbalist este vorba, Ola Aina a preferat să păstreze discreția. „Nu pot dezvălui asta”, a completat el. Totodată, acesta a mai subliniat și faptul că cei doi doar vorbesc momentan și că nu s-au întâlnit.

Reacții pe bandă rulantă după dezvăluirea fotbalistului

Evident, fotbalistul a continuat să fie interogat și a primit și câteva sfaturi, însă nu toate au fost pe gustul său. O persoană spre exemplu i-a spus că poate la mijloc e vorba despre cu totul altceva.

Mai exact, poate chiar de un interes ascuns și nicidecum de ”plăcere”. „Ți-a trecut prin minte că este cam o vânătoare de influență, doi fotbaliști?”,  a fost întrebat fotbalistul de unul dintre copii.

Iată însă că Ola Aina s-a arătat încrezător în aspectul său fizic și nu numai. Mai exact, acesta a transmis că respectiva tânără l-ar plăcea destul de tare. „Cred că mă place mai mult”, a spus el, înainte să vină și alte sfaturi, conform Daily Mail.

„Personal, cred că e acolo doar pentru banii tăi. Ești fotbalist profesionist, câștigi pâine, multe alte fete vor mânca. Deci… cartonaș roșu”, a mai comentat un alt copil din echipă.

Ola Aina nu s-a lăsat convins de sfaturile copiilor

În cadrul emisiunii, Ola Aina a fost nevoit să accepte unul dintre sfaturi. Pe deoparte au fost mătușile, iar pe de altă parte au fost copiii. Și iată că în final, fotbalistul a decis să meargă pe mâna mătușilor.

De altfel acestea nu au fost atât de ”radicale” precum cei din echipa copiilor. Amintim faptul că fundașul urma să călătorească la viitoarea Cupă a Africii pe Națiuni cu Nigeria.

Din cauza unei accidentări însă, există temeri ca nu cumva acesta să nu mai poată să joace momentan. Ultima dată, Ola Aina a jucat pentru Forest pe 31 august, înainte de a se accidenta la hamstring.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
