Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul

Achraf Hakimi, vedeta lui PSG, este din nou în centrul atenției. Au apărut zvonuri conform cărora faimosul sportiv în vârstă de 27 de ani ar forma un cuplu cu o actriță de la Bollywood.

Achraf Hakimi, îndrăgostit de Nora Fatehi

Achraf Hakimi a avut o viață amoroasă destul de tumultoasă în ultimii ani, însă s-ar părea că fotbalistul iubește din nou. Sau cel puțin asta scrie presa de peste hotare, care aduce în prim plan o idilă interesantă.

Mai exact, s-ar părea că Achraf Hakimi formează un cuplu cu actrița Nora Fatehi, în vârstă de 33 de ani. Menționăm faptul că zvonurile au apărut după ce actrița a fost văzute în tribune la meciurile anterioare ale marocanilor.

Ulterior, pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini și bârfe. Iar relația cuplului pare să fie confirmată și de faptul că cei doi își apreciază reciproc postările de pe Instagram.

Cine este Nora Fatehi

Revenind la Nora Fatehi, presupusa iubită a lui Achraf Hakimi, a crescut în Toronto. Pe când era studentă, la facultatea de științe politice și relații internaționale însă, aceasta și-a descoperit o nouă pasiune.

Mai exact, tânăra a început să practice dansuri orientale. Ulterior, aceasta a renunțat inlcusiv la studiile superioare pentru a urma o carieră profesionistă în dans. Și iată că visul ei a prins contur după ceva timp.

Cu ajutorul unei agenții, Nora Fatehi a ajuns în India, unde a debutat ca actriță în filmul hindi „Roar: The Tiger Of Sunderbans”, în 2014. Aceasta a devenit extrem de cunoscută și e una dintre cele mai populare actrițe de la Bollywood în prezent.

Totodată, tânăra a adunat o comunitate de 46,7 milioane de urmăritori doar pe Instagram. Revenind la relația cu fotbalistul Achraf Hakimi, niciunul dintre ei nu au comentat aceste zvonuri. Rămâne de văzut însă dacă în final, tinerii își vor asuma public relația și vor face precizări în acest sens.

Achraf Hakimi, părăsit de soție

Amintim faptul că Achraf Hakimi a fost căsătorit anterior cu actrița Hiba Abouk în vârstă de 39 de ani. Cei doi au împreună doi copii și au format un cuplu vreme de aproape cinci ani de zile.

Relația lor s-a deteriorat în momentul în care a fost acuzat de viol. Actrița spaniolă a demarat în primăvara lui 2023 procedurile de divorț, iar după o scurtă perioadă de timp și-a refăcut viața.

Chiar ea dezvăluia că a trăit un adevărat șoc în momentul în care fotbalistul a primit astfel de acuzații. Iar deși Achraf Hakimi le-a respins, actrița a preferat să încheie relația.

„Am avut nevoie de timp pentru a digera acest șoc. În anumite chestiuni sau subiecte sensibile, tăcerea poate fi cea mai bună soluție. Mereu voi fi de partea victimelor abuzurilor. Trebuie să lăsăm justiția să își facă treaba.

După ce am luat decizia de a ne despărți legal și de a înceta să mai trăim împreună, în așteptarea procedurii de divorț, cine și-ar fi imaginat că, pe lângă durerea binecunoscută pe care o presupune o separare și acceptarea rupturii unei căsnicii, va trebui să mă confrunt cu acest șoc?”, spunea Hiba în martie 2023, după ce Achraf Hakimi fusese .