Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul momentului

Un jucător renumit a confirmat separarea de soția sa, la scurtă vreme după ce au apărut zvonuri despre o infidelitate. Vestea a luat pe multă lume prin surprindere.
Alexa Serdan
09.02.2026 | 18:00
Fotbalistul celebru sa despartit de mama copiilor sai dupa ce sa vehiculat ca are o amanta Anuntul momentului
ULTIMA ORĂ
Un fotbalist a anunțat separarea de soția sa. Sursa foto: Instagram.com
După o relație sentimentală de aproximativ 10 ani, Alvaro Morata s-a despărțit de mama copiilor săi, Alice Campello. E anunțul momentului după ce s-a vehiculat că fotbalistul spaniol, în vârstă de 33 de ani, are o amantă.

Un celebru jucător a pus capăt relației cu partenera sa

Jucătorul celor de la AC Milan împrumutat la Como sezonul acesta trece printr-o perioadă dificilă în planul amoros. Sportivul renumit în țara sa natală a luat o decizie neașteptată, după ce a apărut în presă numele amantei sale.

Elena Sirigu ar fi femeia cu care i-ar fi fost infidel soției sale, alături de care are patru copii. Fotbalistul celebru a trecut prin mai multe separări de modelul italian, în vârstă de 30 de ani. Ultima împăcare a avut loc la începutul anului.

Din păcate, legătura amoroasă nu decurge tocmai bine. Sportivul a confirmat că a decis să pună capăt mariajului, zvonurile despre o relație extraconjugală planând asupra cuplului. Atacantul este conștient de suferința din familia sa.

„Suferim pentru că suntem două persoane care se iubesc, dar nu ne înțelegem. Alice nu trece printr-o perioadă mai grea decât mine, pentru că mulți spun că ea este cea care suferă”, i-a mărturisit Alvaro Morata, unei colaboratoare a emisiunii „Fiesta”, relatează Marca.

Există sau nu o amantă în viața sportivului?

„Vreau să fie clar că amândoi suferim. Nu am nicio prietenă specială sau ceva de genul acesta, nu mă interesează asta acum. În ziua în care voi avea pe cineva, mă voi plimba cu ea normal și veți vedea.

Cei care susțin că există terțe părți implicate într-o separare de acest gen, mai ales cu copii implicați, pur și simplu nu au inimă”, a punctat fotbalistul spaniol, mai arată sursa menționată anterior.

La scurtă vreme după ce Alvaro Morata a vorbit despre despărțire, soția sa a făcută publică o informație inedită. Alice Campello s-a declarat îndrăgostită de cea mai importantă competiție a fotbalului american profesionist. A avut parte de o experiență unică.

Modelul a recunoscut că nu este lumea ei, deși a avut o relație de 10 ani cu un fotbalist celebru. S-a bucurat din plin de moment, precizând că este norocoasă și că a devenit fan al acestui sport. În ceea ce privește separarea de tatăl copiilor săi nu a spus nimic.

În schimb, blondina nu a șters imaginile în care apare împreună cu partenerul de care acum se desparte. Are numeroase fotografii alături de Alvaro Morata pe care în octombrie 2025 îl numea „un om minunat”.

