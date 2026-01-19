Fotbalistul cerut la echipa națională după FC Argeș – FCSB 1-0: „Poate face față!”

ADVERTISEMENT

FC Argeș s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, grație golului marcat de Yanis Pîrvu, în prima etapă a SuperLigii din acest an. Campioana en-titre a pierdut toate punctele puse în joc în fața piteștenilor, iar ca urmare a acestui rezultat, Bogdan Andone propune un jucător la echipa națională

Mario Tudose, propus la echipa națională după FC Argeș – FCSB 1-0

Întrebat despre evoluția lui Mario Tudose în meciul cu FCSB, Bogdan Andone a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, faptul că l-ar vedea pe tânărul fundaș central cât mai curând la echipa națională. Tehnicianul a amintit de faptul că FC Argeș are cele mai multe meciuri fără gol primit, iar Tudose s-a aflat în permanență în centrul defensivei.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Tudose?) Am spus-o și mă repet! Din punctul meu de vedere, Mario ar trebui ușor, ușor integrat în lotul echipei naționale mari. Este un jucător foarte tânăr, joacă meci de meci la o echipă care are rezultate bune în SuperLiga.

Cred că suntem echipa care are cele mai multe meciuri fără gol primit. Avem 10 sau 11 meciuri în care nu am primit gol, în contextul în care Tudose joacă meci de meci. E un jucător de mare perspectivă”, a declarat Bogdan Andone.

Ce îl recomandă pe Mario Tudose la echipa națională

În continuare, Bogdan Andone a expus că FC Argeș, cu Mario Tudose în centrul apărării, nu a primit niciun gol în întâlnirile cu CFR Cluj, respectiv FCSB, la ambele formații fiind în angrenaj atacanți de echipa națională.

„Dacă ne uităm, obiectiv, la meciurile cu FCSB, în care l-a avut ca adversar pe Bîrligea, sau în cele cu CFR Cluj, unde adversar a fost Louis Munteanu, ambii atacanți fiind jucători de echipă națională, remarcăm că FC Argeș nu a primit gol în cele patru meciuri.

Eu cred că Mario poate face ușor, ușor, pasul către echipa națională mare. Nu să joace în momentul acesta, dar să crească și să învețe ce înseamnă echipa națională”, a adăugat Bogdan Andone.

Ce șanse sunt ca Mario Tudose să plece de la FC Argeș

În încheiere, Bogdan Andone a spus că nu se pune problema ca Mario Tudose să plece în această iarnă. Singura variantă ar fi ca pe numele jucătorului să vină o ofertă de nerefuzat. Totodată, antrenorul piteștenilor îl evaluează pe Tudose la 2 milioane de euro.

„(n.r. – Mai există șanse să plece?) Aici e la Dani Coman discuția. Sincer, nu cred că va pleca până la vară. Deja am intrat în jocurile oficiale, nu sunt adeptul să schimbăm. Nu vreau să spun că nu va pleca cu siguranță. În cazul în care va veni o ofertă foarte, foarte bună pentru club, aici e altă discuție.

Aspectul financiar pentru un club ca noi este extrem de important. Cu siguranță va pleca în momentul în care va veni o ofertă de nerefuzat. În rest, nu va pleca niciun alt jucător. (n.r. – Tudose e jucător de 1,5 milioane de euro) Dacă ne uităm atent la marja lui de progres în ultimul an, eu cred că va ajunge și la o sumă mai mare. Eu cred că va costa și peste 2 milioane de euro, asta e părerea mea”, a conchis Bogdan Andone.

Cifrele lui Mario Tudose din acest sezon

Mario Tudose (20 ani) s-a aflat în primul 11 al FC Argeș în toate cele 22 de partide disputate în SuperLiga. Totodată, fundașul central a bifat și 3 meciuri în Cupa României. În aceste dueluri Tudose a livrat o pasă decisivă.

Datorită evoluțiilor apreciate ale fundașului, cota de piață a acestuia a explodat. , , însă ofertele au fost considerate prea mici de către FC Argeș.

1 milion de euro este cota lui Mario Tudose

25 de meciuri și o pasă decisivă a adunat fundașul în acest sezon la FC Argeș