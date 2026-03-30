Fotbalistul chemat la națională de Mircea Lucescu, pregătit să intre în negocieri cu FCSB: „Așa a rămas!”

Dacă FCSB nu se va califica în cupele europene, atunci sezonul campioanei va fi complet ratat, după ce nu a reușit nici măcar să se califice în play-off. În orice caz, formația patronată de Gigi Becali va trebui să-și refacă echipa pentru sezonul viitor prin câteva transferuri importante, iar unul dintre jucătorii care ar putea ajunge în tabăra roș-albastră este Kevin Ciubotaru (22 de ani), de la FC Hermannstadt.

Când încep negocierile dintre FCSB și Kevin Ciubotaru

Kevin Ciubotaru ar fi putut ajunge la FCSB încă din perioada de transferuri de iarnă, însă a preferat să rămână alături de FC Hermannstadt până la finalul sezonului, pentru a-i ajuta pe sibieni să evite retrogradarea. Chiar dacă el s-a dovedit a fi un jucător de excepție într-o formație cu trei fundași centrali, nu a mai impresionat la fel într-un sistem cu doar doi stoperi.

Cu toate acestea, iar Claudiu Rotar a dezvăluit că discuțiile pentru transferul său se vor relua începând cu această vară: „A fost o surpriză. Știam că o să meargă acolo și o să fie a treia opțiune, dar e important pentru el și moralul lui. Domnului Lucescu îi place foarte mult de jucător. (n.r. – În perioada asta au existat oferte pentru el?) Nu, nu, nu. Nici nu vrea să meargă nicăieri până în vară.

Dacă discutăm, discutăm din vară. Să salvăm echipa și apoi discutăm de vânzări. (n.r. – Cu FCSB a mai fost ceva?) Nu, a rămas că discutăm în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj”, a spus Claudiu Rotar, conform

Kevin Ciubotaru, una dintre surprizele lui Mircea Lucescu la națională

Dacă unele au fost făcute în lipsa de variante, precum convocarea lui Marius Coman de la UTA, Kevin Ciubotaru a luat fața a doi jucători în formă pe poziția sa, cea de fundaș stânga, unde titular incontestabil este Nicușor Bancu.

Deși putea să-l convoace pe Andrei Borza, care a arătat un joc solid pentru Rapid, sau pe Raul Opruț, care a marcat multe goluri pentru Dinamo în 2026, Mircea Lucescu a ales să-l convoace pe Kevin Ciubotaru, deși el vine de la o echipă ce se luptă în zona retrogradării. El nu a avut șansa să intre în Turcia – România 1-0, însă ar putea prinde minute în partida amicală din Slovacia. Fundașul stânga și-a făcut deja debutul pentru „tricolori”, în luna octombrie a anului trecut, într-un meci amical cu Moldova.