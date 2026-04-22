Fotbalistul crescut de Ajax, mesaj pentru fani, despre obiectivul Rapidului: „Voi, românii, sunteți prea emoționali! Am avut un sezon extraordinar în comparație cu anii trecuți”

Lars Kramer (26 de ani) a dat din casă la ultima ediție de FANATIK RAPID. Fundașul central olandez a fost invitatul lui Robert Niță și a abordat mai multe subiecte care „ard” acum la gruparea de sub Podul Grant.

Lars Kramer e realist. Care ar trebui să fie obiectivul Rapidului

Lars Kramer crede că Rapid e obligată să se califice în cupele europene. Deși este foarte greu, având în vedere că echipa lui Gâlcă e la șapte puncte de lider, batavul încă mai speră și la titlu. Olandezul a vorbit și despre adaptarea sa în România, unde a sosit în vara lui 2025, liber de contract după despărțirea de Aalborg.

„Rapid, cred eu, trebuie mereu să spere ca va fi campioană. Este un club mare. Are tot ce îi trebuie. Să nu mai vorbim de fanii pe care îi are. La Ajax am învățat să fiu un profesionist, dar în același timp și realist. Dacă prindem primele 3 locuri și mergem în Europa, consider că am avea un sezon senzațional. Să nu uităm că în ultimii ani, chiar dacă eu nu am fost aici, știu ce s-a întâmplat. Atunci când s-a ajuns în play-off, echipa a clacat și atunci cred că dacă în acest sezon vom îndeplini obiectivul de Conference League ar fi ceva foarte bun.

Cel mai greu a fost să mă adaptez la căldura de aici. Am venit vara și în prima săptămână, cele 35 de grade au fost prea mult. Nu pot spune că am avut probleme să mă adaptez la fotbalul de aici, pentru că atunci când ești un fotbalist cu calitate, te poți adapta.

În bine, emoția, pasiunea, pot spune asta despre toți românii. Toată lumea e cu emoție și cu pasiune. De unde vin eu, oamenii sunt mai calmi, mai liniștiți. Îmi place aici emoția, trăirea pe care o au, pentru că e frumos să vezi pe stadion cum trăiesc oamenii lucrurile. Același lucru e valabil și invers. Emoțiile se pot transforma în ceva negativ, ca acum, când toată lumea are o stare accentuată și totul se duce la extrem bazat pe emoții”, a declarat Lars Kramer, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Olandezul e convins că Rapid o poate bate, din nou, pe Dinamo

Deși are patru meciuri la rând fără victorie, dintre care trei eșecuri, Rapid speră să o bată, din nou, pe Dinamo. A făcut-o de fiecare dată în sezonul regulat, scor 2-0 și 2-1, dar și în Dinamo – Rapid are loc duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00.

„Cred că în meciurile cu ei din sezonul regulat am pierdut poate doar în fața CFR-ului cu 0-3. Dacă facem mici schimbări în anumite momente, putem să îi învingem. Și aseară, cu Craiova, puteam. Noi am bătut și Dinamo. Mai avem cinci meciuri și putem face asta.

(n.r. – Unde se vede Lars Kramer la finalul sezonului cu Rapid?) În top 3, dar bineînțeles, de preferat ar fi locul 1. Dacă Rapid merge în Europa e un lucru foarte bun. Te ajută să construiești pentru sezoanele următoare, să fii la titlu. Chiar dacă acum am pierdut și suntem în spate, cum am pierdut câteva meciuri la rând, la fel putem câștiga și să fim acolo sus. Am mai jucat cu Dinamo, știm cum e, i-am mai învins, dar important e să o facem din nou. De acolo poți prinde încrederea și să revii ca să legăm iar victorii.

Dacă pierdem duminică, va fi foarte greu să mai obținem acea poziție. Dar am avut presiunea asta de multe ori în timpul sezonului, dar cu Dinamo am făcut mereu meciuri bune.

E un derby, cu istorie, cu tradiție. Ei vin cu încredere, noi încă trebuie să ne recuoperăm după ce s-a întâmplat la Craiova. Viața e mai frumoasă când câștigi meciuri. Chiar și la antrenamente atmosfera e mai bună. Dar am mai spus-o, am bătut-o pe Dinamo deja, iar acest lucru îi va apăsa și pe ei că i-am înivns de câtea ori, deci nu vor avea atât de mare încredere când vor juca împotriva noastră.

Dacă joacă săptămâna asta e un avantaj. Noi vom avea mai mult timp să ne recuperăm și antrenăm. Dacă vor câștiga vor avea încredere mai mare. Deci, să sperăm că vor pierde”, a adăugat stoperul olandez.

Kramer, mesaj pentru fanii Rapidului

Fost junior la Ajax Amsterdam, Kramer s-a îndrăgostit de România. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Olandezul cere mai multă răbdare din partea fanilor giuleșteni, nemulțumiți de ultimele rezultate. „(n.r. – Mesaj pentru suporteri) Acum văd că luptăm unii împotriva celorlalți când lucrurile sunt mai grele. Nu cred că așa ar trebui să fie. Și clubul și jucătorii și fanii ar trebui să fie mereu uniți. Împreună putem să ne îndeplinim toate obiectivele”, a conchis batavul.