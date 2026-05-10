Fotbalistul crescut de Braga a plecat din SuperLiga! „Încă un capitol a ajuns la final”

Fundașul central format la Braga și-a anunțat despărțirea de echipa din SuperLiga înainte de finalul sezonului. Fotbalistul a transmis un mesaj emoționant pentru suporteri
Alex Bodnariu
10.05.2026 | 16:15
Guilherme a plecat de la Petrolul. Anunțul fotbalistului
Portughezul Guilherme Araújo Soares și-a anunțat plecarea de la Petrolul Ploiești pe rețelele de socializare, înainte de finalul sezonului. Fundașul central a fost exclus de pe lista LPF. Lusitanul le-a mulțumit suporterilor pentru tot sprijinul primit.

Guilherme a jucat doar 11 meciuri în acest sezon de Superliga. Fundașul central nu a mai prins un meci oficial din luna februarie, iar în ultimele partide nu a fost inclus nici măcar în lot. Acum, acesta și-a anunțat despărțirea de club.

„Încă un capitol a ajuns la final. Dificil și plin de provocări. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Îi urez clubului mult succes în viitor. Hai, Petrolul!”, a scris fundașul central portughez pe contul său oficial de Instagram.

CV impresionant pentru Guilherme. A jucat în tricoul celor de la Braga!

Guilherme Araújo Soares, născut pe 8 februarie 2001, este un fundaș central portughez format la academia lui Braga, club pentru care a evoluat încă din 2010. A debutat în Primeira Liga în mai 2021, într-un meci cu Portimonense, după care a semnat primul contract de profesionist și a evoluat pentru Braga B, unde a bifat 23 de apariții și un gol în sezonul 2021-2022.

Aventura sa în România a început la Politehnica Iași, unde a strâns 36 de meciuri și a marcat trei goluri într-un singur sezon. După retrogradarea moldovenilor în Liga 2, Guilherme a semnat cu Petrolul Ploiești, însă experiența de pe „Ilie Oană” s-a dovedit una dificilă. Fundașul portughez se pregătește acum pentru un nou capitol al carierei, la o altă formație.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
