Fotbalistul croat pentru care Gigi Becali a plătit 350.000 de euro s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Are o șansă mare să câștige”

Croatul Antonio Jakolic a jucat în România, printre altele, pentru FCSB și CFR Cluj. În mod firesc, el este un bun cunoscător al fotbalului din Croația, dar în egală măsură, după cum a spus chiar el, obișnuiește în continuare să urmărească și ce se întâmplă în SuperLiga din România.

Antonio Jakolis a jucat la FCSB și a spus ce trebuie să facă echipa roș-albastră pentru a câștiga cu Dinamo Zagreb

Astfel, în aceste condiții, el a făcut o analiză a pe „Maksimir” în etapa a șaptea a fazei principale din Europa League.

Jakolis o vede favorită pe Dinamo Zagreb în acest meci, dar crede că echipa lui Charalambous le poate pune probleme croaților. Pentru acest lucru ar fi nevoie în primul rând ca FCSB să reușească să controleze mijlocul terenului și să câștige astfel de multe ori „mingea a doua”, pe un stil de joc bazat în principal pe baloane degajate în profunzime în jumătatea adversă de teren.

O astfel de abordare le-ar pune cele mai multe probleme , întrucât, după cum a explicat Jakolis, această echipă suferă în prezent cel mai mult din acest punct de vedere.

De asemenea, croatul a mai punctat și că este posibil ca , pentru că adversarii obișnuiesc să ducă mulți oameni în atac, mai ales când vine vorba despre astfel de partide disputate pe teren propriu.

Cele două mari probleme pe care le are formația din Croația în prezent la nivel de joc

„Să fiu sincer, Dinamo Zagreb cred că este cea mai bună echipă din Croația. A venit Boban, a schimbat foarte mult, au venit jucători străini foarte buni. Anul trecut nu au luat campionatul și au dat mulți jucători afară. Au refăcut lotul, au refăcut toată conducerea, sunt pe primul loc. Acum situația e mai bună decât a fost anul trecut sau acum doi ani, au o echipă foarte bună și foarte periculoasă.

Da, urmăresc, am urmărit FC Argeș cu FCSB și am fost surprins. Am înțeles că FCSB are niște probleme. Nu știu ce se întâmplă acolo și care sunt problemele. În seara asta Dinamo e în poziție mai bună, joacă acasă, au jucători care au jucat în Liga Campionilor. Dinamo are o șansă mare să câștige.

Au atacanți foarte buni, au un căpitan la mijloc de care depinde tot jocul, foarte bun jucător, cred că e cel mai periculos jucător al lui Dinamo, la mijloc. FCSB trebuie să câștige mijlocul terenului ca să facă ceva diseară. Cred că o să se joace pe minge lungă și mingea a doua. Asta e cel mai periculos pentru Dinamo Zagreb.

Da, bineînțeles, Dinamo merge pe atac cu 4,5 sau 6 jucători, eu zic că FCSB poate să facă ceva și pe contraatac. Îmi place Olaru, cred că poate face ceva diseară. Absolut sincer, dacă FCSB scoate un egal diseară, eu zic că se pot întoarce fericiți la București, dar o să fie greu. Eu aștept 2-0 sau 2-1 pentru Dinamo, asta e părerea mea”, a spus Antonio Jakolis în direct la