Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Fotbalistul croat pentru care Gigi Becali a plătit 350.000 de euro s-a pronunțat înainte de Dinamo Zagreb – FCSB: „Are o șansă mare să câștige”

Fostul fotbalist croat de la FCSB știe exact ce trebuie să facă echipa lui Gigi Becali ca să câștige la Zagreb cu Dinamo în Europa League!
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 20:24
Fotbalistul croat pentru care Gigi Becali a platit 350000 de euro sa pronuntat inainte de Dinamo Zagreb FCSB Are o sansa mare sa castige
ULTIMA ORĂ
Antonio Jakolis în perioada în care evolua pentru FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Croatul Antonio Jakolic a jucat în România, printre altele, pentru FCSB și CFR Cluj. În mod firesc, el este un bun cunoscător al fotbalului din Croația, dar în egală măsură, după cum a spus chiar el, obișnuiește în continuare să urmărească și ce se întâmplă în SuperLiga din România.

Antonio Jakolis a jucat la FCSB și a spus ce trebuie să facă echipa roș-albastră pentru a câștiga cu Dinamo Zagreb

Astfel, în aceste condiții, el a făcut o analiză a meciului pe care campioana României îl joacă joi seară de la ora 22:00 pe „Maksimir” în etapa a șaptea a fazei principale din Europa League.

ADVERTISEMENT

Jakolis o vede favorită pe Dinamo Zagreb în acest meci, dar crede că echipa lui Charalambous le poate pune probleme croaților. Pentru acest lucru ar fi nevoie în primul rând ca FCSB să reușească să controleze mijlocul terenului și să câștige astfel de multe ori „mingea a doua”, pe un stil de joc bazat în principal pe baloane degajate în profunzime în jumătatea adversă de teren.

O astfel de abordare le-ar pune cele mai multe probleme celor de la Dinamo Zagreb, întrucât, după cum a explicat Jakolis, această echipă suferă în prezent cel mai mult din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

De asemenea, croatul a mai punctat și că este posibil ca FCSB să aibă destul de multe ocazii de contraatacuri periculoase în acest meci, pentru că adversarii obișnuiesc să ducă mulți oameni în atac, mai ales când vine vorba despre astfel de partide disputate pe teren propriu.

ADVERTISEMENT
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Digisport.ro
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”

Cele două mari probleme pe care le are formația din Croația în prezent la nivel de joc

„Să fiu sincer, Dinamo Zagreb cred că este cea mai bună echipă din Croația. A venit Boban, a schimbat foarte mult, au venit jucători străini foarte buni. Anul trecut nu au luat campionatul și au dat mulți jucători afară. Au refăcut lotul, au refăcut toată conducerea, sunt pe primul loc. Acum situația e mai bună decât a fost anul trecut sau acum doi ani, au o echipă foarte bună și foarte periculoasă.

Da, urmăresc, am urmărit FC Argeș cu FCSB și am fost surprins. Am înțeles că FCSB are niște probleme. Nu știu ce se întâmplă acolo și care sunt problemele. În seara asta Dinamo e în poziție mai bună, joacă acasă, au jucători care au jucat în Liga Campionilor. Dinamo are o șansă mare să câștige.

ADVERTISEMENT

Au atacanți foarte buni, au un căpitan la mijloc de care depinde tot jocul, foarte bun jucător, cred că e cel mai periculos jucător al lui Dinamo, la mijloc. FCSB trebuie să câștige mijlocul terenului ca să facă ceva diseară. Cred că o să se joace pe minge lungă și mingea a doua. Asta e cel mai periculos pentru Dinamo Zagreb.

Da, bineînțeles, Dinamo merge pe atac cu 4,5 sau 6 jucători, eu zic că FCSB poate să facă ceva și pe contraatac. Îmi place Olaru, cred că poate face ceva diseară. Absolut sincer, dacă FCSB scoate un egal diseară, eu zic că se pot întoarce fericiți la București, dar o să fie greu. Eu aștept 2-0 sau 2-1 pentru Dinamo, asta e părerea mea”, a spus Antonio Jakolis în direct la Digi Sport. 

  • 350.000 de euro a plătit FCSB pentru Antonio Jakolis, transferat de la CFR Cluj pe 31 august 2016
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Casemiro și-a anunțat plecarea de la Manchester...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Casemiro și-a anunțat plecarea de la Manchester United!
Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va...
Fanatik
Şapte români vor purta drapelul la Jocurile Olimpice de iarnă! Câţi sportivi va trimite România la Milano Cortina
Florinel Coman, două goluri în Qatar! Echipa lui a fost învinsă însă dramatic,...
Fanatik
Florinel Coman, două goluri în Qatar! Echipa lui a fost învinsă însă dramatic, la loviturile de departajare. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat...
iamsport.ro
Uluitor! Angelo Niculescu a spus înainte să moară de ce nu a jucat Nicolae Dobrin în Mexic: 'Inadmisibil, lipsă de conștiință!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!