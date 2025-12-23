Sport

Fotbalistul cu 18 trofee în palmares, fost la Barcelona, Inter și PSG, se lasă de fotbal la 32 de ani

Campionul olimpic cu naționala Braziliei a decis să agațe ghetele în cui, din cauza accidentărilor repetate care nu-i mai permit să joace la un nivel înalt
Catalin Oprea
23.12.2025
Fotbalistul cu 18 trofee in palmares fost la Barcelona Inter si PSG se lasa de fotbal la 32 de ani
Rafinfa și Thiago Alcantara au jucat impreună la FC Barcelona FOTO X
Rafinha Alcantara, fratele ceva mai celebrului Thiago Alcantara a decis să renunțe la fotbal, desi are doar 32 de ani. Cei doi sunt fiii fostului internațional brazilian Mazinho, campion mondial cu naționala Selecao în 1994.

Rafinha a jucat ultima dată în Qatar

Rafinha juca în Qatar din septembrie 2022, când a părăsit PSG. El a fost legitimat la Al Arabia SC, o echipă în care joacă Marco Verratti, Abdou Diallo și Rodri Sánchez. A terminat contractual în iulie 2024 și, după un an și jumătate fără echipă, a decis să se retragă pe neașteptate.

Anunțul a fost făcut de el într-un videoclip emoționant pe rețelele sale sociale: „După o perioadă departe de teren și o recuperare lungă, a venit momentul să fac public ceva important pentru mine. Am luat decizia să mă retrag.

Acum un an, am suferit o accidentare la genunchi care, din păcate, mă împiedică să joc din nou la cel mai înalt nivel. A fost greu să accept că nu pot continua. Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru dragostea și sprijinul lor. Mulțumesc, fotbal, că m-ai făcut cine sunt

A decis să reprezinte Brazilia, după ce jucase pentru Spania

De când a început să joace fotbal, Rafinha a trebuit să suporte presiunea de a fi fratele lui Thiago Alcantara, mai mare cu doi ani. Această situație l-a determinat să-și aleagă propriul drum. Cea mai evidentă decizie, a fost ca, după ce a jucat pentru Spania U16, U17 și U19, să reprezinte Brazilia.

A îmbrăcat tricoul naționalei tatălui său doar în două partide, în vreme ce Thiago a rămas fidel Spaniei. Rafinha a jucat doar două meciuri la seniorii Selecao, dar a câștigat aurul la Jocurile de la Rio de Janeiro 2016, alături de Neymar, Marquinos, Gabriel Jesus sau Felipe Anderson.

Luis Enrique a crezut cel mai mult în el

Dintre cei care l-au antrenat, Luis Enrique a fost marele său susținător. L-a avut sub comanda sa în echipa de rezerve a Barcelonei, i-a cerut în mod expres împrumutul în perioada petrecută la Celta Vigo și l-a reinventat în sezonul 2014-15, când a câștigat tripla La Liga, Copa del Rey și Liga Campionilor cu Barcelona.

Acela a fost cel mai bun sezon al lui Rafinha, el jucând 1.687 de minute în 36 de meciuri. Ulterior, el a jucat un sezon la Inter, două la PSG, un an la Real Sociedad și apoi în Qatar. Fotbalistul agață ghetele în cui la 32 de ani, cu 18 trofee în palmares.

Fratele său, Thiago Alcantara, a renunțat și el brusc la fotbal. A făcut-o în 2024, la 33 de ani, după ce a jucat pentru Barcelona, Bayern Munchen și Liverpool. El este acum unul dintre secunzii lui Hansi Flick la FC Barcelona.

