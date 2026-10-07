Fotbalistul cu 3 Ligi ale Campionilor în palmares și-a anunțat retragerea! „Mulțumesc, fotbal”

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Pedro Rodriguez (39 de ani) a anunțat că își încheie cariera de fotbalist. Lansat în fotbalul mare de Pep Guardiola în perioada în care tehnicianul catalan activa la Barcelona, ibericul a mai evoluat în carieră pentru Chelsea, AS Roma și Lazio, dar și la naționala Spaniei, alături de care a devenit campion mondial în 2010.

Pedro și-a anunțat retragerea

Liber de contract după ce s-a despărțit de Lazio la finalul sezonului precedent, Pedro a decis să își încheie cariera de fotbalist, în aceeași zi în care fostul său coechipier de la Barcelona, , s-a retras de la naționala Argentinei. „Simt că a venit momentul. Momentul să fac un pas înainte și să încep o nouă etapă în viața mea.

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Plec mândru că mi-am trăit visul și de toți oamenii care au fost alături de mine pentru a-l transforma în realitate. Mulțumesc, fotbal, că m-ai făcut atât de fericit”, a transmis Pedro pe contul său de X, unde a postat și un clip emoționant cu cele mai importante momente din carieră.

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_)

Pedro, palmares fabulos

Născut în Tenerife, Pedro a ajuns la academia Barcelonei în 2004, când avea 17 ani. Fotbalistul de bandă a impresionat sub comanda lui Pep Guardiola la echipa secundă a catalanilor, iar în ianuarie 2008, Frank Rijkaard i-a oferit debutul la prima echipă. După ce Guardiola l-a înlocuit pe olandez în vara lui 2008, rolul lui Pedro la prima echipă a devenit din ce în ce mai important, iar în 2010 acesta devenea titular într-o linie ofensivă din care mai făceau parte Lionel Messi și David Villa. În 2011, Pedro marca primul gol al Barcelonei în finala Champions League contra lui Manchester United, câștigată cu 3-1.

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După 7 sezoane în care a cucerit 20 de trofee alături de catalani, inclusiv 3 Ligi ale Campionilor și 5 titluri în La Liga, Pedro a semnat cu Chelsea în 2015, devenind campion al Angliei doi ani mai târziu. Ultimii ani ai carierei i-a petrecut în Italia, trecând după un sezon la AS Roma direct la marea rivală Lazio, care avea să fie ultimul său club. În perioada 2010-2017 a strâns 65 de selecții la , marcând 17 goluri. Alături de „Furia Roja” a devenit campion mondial în 2010 și campion european în 2012.

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