Sport

Fotbalistul cu 3 Ligi ale Campionilor în palmares și-a anunțat retragerea! „Mulțumesc, fotbal”

Un fost jucător al Barcelonei și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 39 de ani. Acesta a cucerit de trei ori UEFA Champions League alături de formația catalană.
Bogdan Mariș
07.10.2026 | 18:15
Fotbalistul cu 3 Ligi ale Campionilor in palmares sia anuntat retragerea Multumesc fotbal
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Pedro (39 de ani), fostul jucător al Barcelonei, și-a anunțat retragerea. FOTO: Hepta
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Pedro Rodriguez (39 de ani) a anunțat că își încheie cariera de fotbalist. Lansat în fotbalul mare de Pep Guardiola în perioada în care tehnicianul catalan activa la Barcelona, ibericul a mai evoluat în carieră pentru Chelsea, AS Roma și Lazio, dar și la naționala Spaniei, alături de care a devenit campion mondial în 2010.

Pedro și-a anunțat retragerea

Liber de contract după ce s-a despărțit de Lazio la finalul sezonului precedent, Pedro a decis să își încheie cariera de fotbalist, în aceeași zi în care fostul său coechipier de la Barcelona, Lionel Messi, s-a retras de la naționala Argentinei. „Simt că a venit momentul. Momentul să fac un pas înainte și să încep o nouă etapă în viața mea.

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Plec mândru că mi-am trăit visul și de toți oamenii care au fost alături de mine pentru a-l transforma în realitate. Mulțumesc, fotbal, că m-ai făcut atât de fericit”, a transmis Pedro pe contul său de X, unde a postat și un clip emoționant cu cele mai importante momente din carieră.

Pedro, palmares fabulos

Născut în Tenerife, Pedro a ajuns la academia Barcelonei în 2004, când avea 17 ani. Fotbalistul de bandă a impresionat sub comanda lui Pep Guardiola la echipa secundă a catalanilor, iar în ianuarie 2008, Frank Rijkaard i-a oferit debutul la prima echipă. După ce Guardiola l-a înlocuit pe olandez în vara lui 2008, rolul lui Pedro la prima echipă a devenit din ce în ce mai important, iar în 2010 acesta devenea titular într-o linie ofensivă din care mai făceau parte Lionel Messi și David Villa. În 2011, Pedro marca primul gol al Barcelonei în finala Champions League contra lui Manchester United, câștigată cu 3-1.

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După 7 sezoane în care a cucerit 20 de trofee alături de catalani, inclusiv 3 Ligi ale Campionilor și 5 titluri în La Liga, Pedro a semnat cu Chelsea în 2015, devenind campion al Angliei doi ani mai târziu. Ultimii ani ai carierei i-a petrecut în Italia, trecând după un sezon la AS Roma direct la marea rivală Lazio, care avea să fie ultimul său club. În perioada 2010-2017 a strâns 65 de selecții la naționala Spaniei, marcând 17 goluri. Alături de „Furia Roja” a devenit campion mondial în 2010 și campion european în 2012.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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