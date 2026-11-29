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Maduka Okoye este un fotbalist celebru, care se încadrează de minune la capitolul cu cea mai agitată viață amoroasă. Jucătorul din Nigeria a fost cuplat cu o româncă, dar acum a fost surprins împreună cu o prezentatoare TV.

Jucătorul care a trecut de la o româncă la o moderatoare TV

A fost votat cel mai atrăgător fotbalist, chiar dacă nu a evoluat în Campionatul Mondial 2026. Maduka Okoye (26 ani) le-a cucerit pe doamne și domnișoare cu aspectul fizic, tonifiat la sala de antrenament. Nigerianul traversează o perioadă extrem de complicată în planul sentimental, după ce a pus punct ultimei legături.

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. Jelicia Westhoff a răbufnit pe rețelele de socializare, după ce a văzut imaginile cu acesta și artista Cardi B. A transmis că a fost înșelată de sportiv atât cu femei, cât și cu bărbați. Acesta nu a reacționat și a decis să se concentreze pe propriile sale planuri.

Ulterior, a fost surprins în București, unde . Portarul lui Udinese ar fi format un cuplu cu Dana Scîntei, o tânără cunoscută în spațiul online sub pseudonimul „Stellar Rhapsody” sau chiar „Stellar”. Apoi, cunoscutul sportiv a fost văzut în compania unei jucătoare de tenis.

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Tenismena Eva Lys (24 ani) a distribuit o postare în care apărea alături de nigerian la un meci de NFL. Speculațiile despre o poveste de dragoste nu au întârziat să apară, dar se pare că viața amoroasă a lui Maduka Okoye este una cât se poate de tumultoasă. De curând, a apărut la ziua de naștere a unei moderatoare din Italia. Belen Rodriguez l-a avut alături pe fotbalist la petrecerea de ziua sa de naștere. Prezentatoarea a împlinit 42 de ani, iar sportivul s-a numărat printre persoanele apropiate acesteia. De aici și până la zvonurile despre o posibilă relație de dragoste a fost un singur pas.

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Moderatoarea italiană și poveștile sale de dragoste

„Belen a decis să sărbătorească alături de prieteni la Milano, la un club argentinian, iar printre invitați s-a aflat și Okoye. Pe parcursul serii, cei doi au dansat și au stat de vorbă, demonstrând o conexiune care i-a determinat pe oameni să speculeze începutul unei relații”, au dezvăluit jurnaliștii de la . Belen Rodriguez are la rândul său o viață sentimentală destul de complicată. A fost căsătorită începând cu anul 2013 și până în 2024 cu prezentatorul TV și fostul dansator italian Stefano De Martino. Au împreună un fiu, Santiago, care a venit pe lume în aprilie 2013. Povestea de iubire a cuplului a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări de-a lungul anilor.

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După separarea definitivă din vara anului 2023 s-a iubit cu hairstylistul Antonino Spinalbese. În perioada în care a avut o relație cu acesta s-a născut o fetiță care a primit numele Luna Marì (n. 2021). Mai târziu, a fost apropiată de antreprenorul Elio Lorenzoni, iar în vara anului 2026 a format un cuplu timp de câteva luni cu antrenorul de fitness Gaetano Fidanzati.

Presa mondenă italiană susține că ar fi început o relație discretă cu un om de afaceri elevețian, în noiembrie 2026. Cu toate acestea, vedeta s-a simțit bine în compania lui Maduka Okoye. Momentan, Belen Rodriguez nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului care o are în prim-plan. Prezentatoarea preferă discreția.

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Cine este, de fapt, prezentatoarea TV

Cariera lui Belen Rodriguez este una de lungă durată. Moderatoarea care este de origine argentiniană s-a mutat la Milano în anul 2004. A trecut de la modeling la roluri de co-prezentatoare și gazdă a unor emisiuni de succes pe posturile RAI, Mediaset și Warner Bros. Discovery. A apărut pentru prima oară pe micile ecrane din Italia în anul 2006.

A debutat la televiziunea locală Teleboario, iar apoi a ajuns la nivel național datorită prezenței sale în emisiunea La tintoria, de pe Rai 3. Treptat, a evoluat și a devenit una dintre cele mai populare jurnaliste. Cel mai important moment al carierei sale a avut loc în 2008, când a participat la reality show-ul L’isola dei famosi. A ocupat locul al doilea.

Frumoasa șatenă a reușit să atenția marilor producători TV. Astfel, între anii 2011 – 2012 a ocupat funcția de co-prezentatoare la celebrul Festival di Sanremo alături de Gianni Morandi și Elisabetta Canalis. Belen Rodriguez a devenind a treia vedetă de origine argentiniană care a urcat pe această scenă ca prezentatoare.