Fotbalistul cu clauză de 1.000.000.000 de euro s-ar putea transfera la PSG! Planul lui Luis Enrique

Formația din capitala Franței a reușit ceea ce spera de mulți ani și anume câștigarea Ligii Campionilor, după ce a bătut-o în finală pe Inter, 5-0. Totuși, chiar și în aceste condiții, Luis Enrique este în continuare dornic să facă transferuri importante pentru a progresa și mai mult.

Luis Enrique îl vrea pe fotbalistul Barcelonei cu o clauză de 1 miliard de euro

Tehnicianul iberic rămâne atent la fotbalul din țara sa natală și este fan al jucătorului crescut , Gavi. Acesta are o clauză de 1.000.000.000 de euro, însă trecerea sa la PSG ar putea să se facă pentru o sumă mult mai mică. Catalanii au hotărât să pună asemenea clauze tocmai pentru a face ca plecarea jucătorilor să fie tot mai dificilă de pe Camp Nou.

În 2017, chiar PSG îl lua pe Neymar de la Barcelona, după ce achita clauza de reziliere, de 222 de milioane de euro, și astfel i-a obligat pe iberici să aibă mai multă grijă la contractele pe care le fac. Gavi ar putea să urmeze și el drumul brazilianului, iar oferta francezilor ar urma să fie de 55 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro să fie plătite imediat când se semnează actele, notează .

Real Madrid ar putea „ajuta” la transferul pe care PSG îl vrea

Luis Enrique își dorește astfel să fie acoperit, asta în cazul în care omul care a impresionat la PSG în ultimul an, Vitinha, va pleca la Real Madrid. Portughezul este pe lista „galacticilor” și trecerea sa pe Santiago Bernabeu, în viitorul apropiat, nu este exclusă. Lusitanul este considerat de specialiști ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai lumii la ora actuală și un pion principal în succesul obținut de francezi în ultimul sezon.

Totuși, o trecere de la PSG la Real Madrid nu ar fi atât de simplă. Relațiile dintre cluburi nu sunt la cel mai bun nivel, după ce Mbappe a fost luat de spanioli, în 2024, din Franța, mutare care i-a supărat pe șeicii de la PSG. Florentino Perez este însă convins că dacă oferta financiară va fi suficient de bună, atunci Vitinha poate să ajungă să fie jucătorul lui Real Madrid în viitor.

Gavi a avut mari probleme medicale și lipsește de mai mult timp din lotul Barcelonei

a ajuns la doar 16 ani să fie parte din lotul echipei mari de la Barcelona, iar la 17 ani era titular și evolua în majoritatea partidelor. Totuși, problemele sale au apărut după, din cauza accidentărilor. Acesta a evoluat în actuala stagiune doar două meciuri, iar în 2025 nu va mai putea să fie pe teren pentru catalani pentru că a fost o recidivă pe care a suferit-o.

Revenirea sa pe gazon va fi în acest sezon, însă nu se știe cu exactitate când se va putea baza Hansi Flick pe jucătorul în vârstă de 21 ani. Oficialii Barcelonei speră că Gavi va fi la cel mai bun nivel din luna martie și astfel să contribuie la finalul stagiunii și câștigarea de trofee, iar asta să-i aducă și o convocare la echipa națională pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.