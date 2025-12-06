Sport

Fotbalistul cu clauză de 1.000.000.000 de euro s-ar putea transfera la PSG! Planul lui Luis Enrique

PSG este una dintre echipele cele mai bune din lume în ultimii ani, iar Luis Enrique pare că este antrenorul care a transformat totul la trupa din Ligue 1.
Mihai Alecu
06.12.2025 | 13:32
Fotbalistul cu clauza de 1000000000 de euro sar putea transfera la PSG Planul luiLuisEnrique
ULTIMA ORĂ
Cum ar putea Real Madrid să contribuie la plecarea lui Gavi de la Barcelona
ADVERTISEMENT

Formația din capitala Franței a reușit ceea ce spera de mulți ani și anume câștigarea Ligii Campionilor, după ce a bătut-o în finală pe Inter, 5-0. Totuși, chiar și în aceste condiții, Luis Enrique este în continuare dornic să facă transferuri importante pentru a progresa și mai mult.

Luis Enrique îl vrea pe fotbalistul Barcelonei cu o clauză de 1 miliard de euro

Tehnicianul iberic rămâne atent la fotbalul din țara sa natală și este fan al jucătorului crescut de Barcelona, Gavi. Acesta are o clauză de 1.000.000.000 de euro, însă trecerea sa la PSG ar putea să se facă pentru o sumă mult mai mică. Catalanii au hotărât să pună asemenea clauze tocmai pentru a face ca plecarea jucătorilor să fie tot mai dificilă de pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

În 2017, chiar PSG îl lua pe Neymar de la Barcelona, după ce achita clauza de reziliere, de 222 de milioane de euro, și astfel i-a obligat pe iberici să aibă mai multă grijă la contractele pe care le fac. Gavi ar putea să urmeze și el drumul brazilianului, iar oferta francezilor ar urma să fie de 55 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro să fie plătite imediat când se semnează actele, notează presa iberică.

Real Madrid ar putea „ajuta” la transferul pe care PSG îl vrea

Luis Enrique își dorește astfel să fie acoperit, asta în cazul în care omul care a impresionat la PSG în ultimul an, Vitinha, va pleca la Real Madrid. Portughezul este pe lista „galacticilor” și trecerea sa pe Santiago Bernabeu, în viitorul apropiat, nu este exclusă. Lusitanul este considerat de specialiști ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai lumii la ora actuală și un pion principal în succesul obținut de francezi în ultimul sezon.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Totuși, o trecere de la PSG la Real Madrid nu ar fi atât de simplă. Relațiile dintre cluburi nu sunt la cel mai bun nivel, după ce Mbappe a fost luat de spanioli, în 2024, din Franța, mutare care i-a supărat pe șeicii de la PSG. Florentino Perez este însă convins că dacă oferta financiară va fi suficient de bună, atunci Vitinha poate să ajungă să fie jucătorul lui Real Madrid în viitor.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digisport.ro
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare

Gavi a avut mari probleme medicale și lipsește de mai mult timp din lotul Barcelonei

Gavi a ajuns la doar 16 ani să fie parte din lotul echipei mari de la Barcelona, iar la 17 ani era titular și evolua în majoritatea partidelor. Totuși, problemele sale au apărut după, din cauza accidentărilor. Acesta a evoluat în actuala stagiune doar două meciuri, iar în 2025 nu va mai putea să fie pe teren pentru catalani pentru că a fost o recidivă pe care a suferit-o.

Revenirea sa pe gazon va fi în acest sezon, însă nu se știe cu exactitate când se va putea baza Hansi Flick pe jucătorul în vârstă de 21 ani. Oficialii Barcelonei speră că Gavi va fi la cel mai bun nivel din luna martie și astfel să contribuie la finalul stagiunii și câștigarea de trofee, iar asta să-i aducă și o convocare la echipa națională pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

ADVERTISEMENT
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Rezultatele meciurilor de...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Rezultatele meciurilor de la ora 11:00. Steaua, înfrângere în deplasare la FC Bacău. Cum arată clasamentul
Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo: „Visez la asta”
Fanatik
Andrei Nicolescu, mesaj ferm înainte de FCSB – Dinamo: „Visez la asta”
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie...
Fanatik
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să se păruiască în văzul spectatorilor!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grav bolnav, Valeriu Argăseală a apărut în public și este foarte schimbat |...
iamsport.ro
Grav bolnav, Valeriu Argăseală a apărut în public și este foarte schimbat | GALERIE FOTO
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!