Sport

Fotbalistul cu două finale de Champions League de la Adunații Copăceni nu crede că Mircea Lucescu e alesul: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr”

Danijel Pranjic, fost fotbalist la Bayern Munchen, cu două finale de Champions League în palmares, activează în prezent la Adunații Copăceni în Liga 3 din România
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 09:15
Fotbalistul cu doua finale de Champions League de la Adunatii Copaceni nu crede ca Mircea Lucescu e alesul As prefera sa vad pe cineva mai tanar
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu și Danijel Pranjic în perioada în care evolua la Bayern Munchen. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Fostul internațional croat Danijel Pranjic, în prezent în vârstă de 43 de ani și bineînțeles retras din fotbalul de înalt nivel, se pregătește acum pentru cariera de antrenor și a început acest parcurs prin a-i consilia pe cei de la Axi Adunații Copăceni, echipă recent promovată în Liga 3 din România.

ADVERTISEMENT

Danijel Pranjic, dublu finalist de Champions League cu Bayern Munchen, în prezent la Axi Adunații Copăceni din Liga 3 din România, despre activitatea lui Mircea Lucescu la națională: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr pe bancă”

De asemenea, fostul fundaș stânga, inclusiv de la Bayern Munchen, formație alături de care a ajuns în două finale de Champions League, ambele pierdute însă, în 2010 pe „Santiago Bernabeu” din Madrid în fața Interului lui Mourinho și Cristi Chivu, scor 0-2, și în 2012, chiar pe „Allianz Arena”, la loviturile de departajare contra lui Chelsea, mai și joacă din când în când pentru micuța echipă din județul Giurgiu.

El s-a mutat în România în urmă cu ceva timp în baza relației cu soția sa, iar acum a acordat un interviu amplu, în care a abordat mai multe subiecte. Printre altele, a fost întrebat la un moment dat și despre activitatea lui Mircea Lucescu de selecționer al echipei naționale a României. 

ADVERTISEMENT

Fără a pune la îndoială cariera impresionantă a antrenorului care recent a împlinit vârsta de 80 de ani, Pranjic a spus că el este adeptul ideii conform căreia tehnicienii experimentați ar trebui la un moment dat să se retragă pentru a le face loc celor mai tineri.

„Ei bine, a vorbi despre Lucescu este… Pentru mine este întotdeauna dificil să vorbesc despre un antrenor când nu știu cum lucrează, când nu văd ce se întâmplă în vestiar.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Dar când îi vezi CV-ul și cariera în acești 80 de ani, este impresionant, desigur. Dar aș spune așa: fotbalul se schimbă mult. Astăzi, eu sunt mereu pentru promovarea antrenorilor mai tineri.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!

Deci a avut o carieră importantă, o legendă a fotbalului românesc. Dar dacă mă întrebați pe mine, aș prefera să văd pe cineva mai tânăr pe bancă”, a spus Danijel Pranjic pentru flashscore.ro.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns fostul internațional croat în România

De asemenea, cu aceeași ocazie, Pranjic a mai vorbit și despre latura personală a vieții lui din țara noastră, dar și despre activitatea depusă de el la Axi Adunații Copăceni.

„Principalul motiv pentru care am ales România a fost familia mea – soția și copiii mei. Ne susținem reciproc. Bineînțeles, ei înțeleg că meseria mea este foarte dificilă. Trebuie să mă deplasez mult și bagajele mele sunt mereu pregătite. Deci, din acest punct de vedere, mă susțin 100%.

Copiii sunt foarte mici și nu înțeleg chiar tot. Întreabă de multe ori unde este tatăl lor, dar ne descurcăm. Deci, odată cu asta în România, cred că arăt și cât de mult îmi respect familia și cât de mult îi susțin.

Nu antrenez de fapt Adunații Copăceni. Am jucat pentru ei câteva meciuri și le-am dat multe sfaturi băieților și, de asemenea, oamenilor din club. Deci, să zicem că sunt un fel de antrenor din exterior, dar e total diferit. Să zicem un fotbal total diferit. Nivelul nostru este puțin mai scăzut decât fotbalul unde am jucat la un nivel superior”, a mai spus croatul, conform sursei citate anterior.

Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia...
Fanatik
Fostul președinte a dezvăluit ce salariu are Gino Iorgulescu la LPF. „Atât ia în mână”. Exclusiv
Mbappe show! Noul număr 10 de la Real Madrid a încheiat pre-sezonul cu...
Fanatik
Mbappe show! Noul număr 10 de la Real Madrid a încheiat pre-sezonul cu un selfie și o evoluție aproape perfecta
Cine este soția lui Răzvan Lucescu și cu ce se ocupă, de fapt....
Fanatik
Cine este soția lui Răzvan Lucescu și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce studii are Ana Maria Lucescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Dinamo a încercat să transfere un tricolor, dar s-a răzgândit chiar înainte de...
iamsport.ro
Dinamo a încercat să transfere un tricolor, dar s-a răzgândit chiar înainte de prezentare, după ce a aflat de prețul de 2.000.000 de euro: 'L-am ascuns în mașină'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!