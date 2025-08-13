Fotbalistul cu două finale de Champions League de la Adunații Copăceni nu crede că Mircea Lucescu e alesul: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr”

Fostul internațional croat Danijel Pranjic, în prezent în vârstă de 43 de ani și bineînțeles retras din fotbalul de înalt nivel, se pregătește acum pentru cariera de antrenor și a început acest parcurs prin a-i consilia pe cei de la Axi Adunații Copăceni, echipă recent promovată în Liga 3 din România.

Danijel Pranjic, dublu finalist de Champions League cu Bayern Munchen, în prezent la Axi Adunații Copăceni din Liga 3 din România, despre activitatea lui Mircea Lucescu la națională: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr pe bancă”

De asemenea, fostul fundaș stânga, inclusiv de la Bayern Munchen, formație alături de care a ajuns în două finale de Champions League, ambele pierdute însă, în 2010 pe „Santiago Bernabeu” din Madrid în fața Interului lui Mourinho și Cristi Chivu, scor 0-2, și în 2012, chiar pe „Allianz Arena”, la loviturile de departajare contra lui Chelsea, mai și joacă din când în când pentru micuța echipă din județul Giurgiu.

El s-a mutat în România în urmă cu ceva timp în baza relației cu soția sa, iar acum a acordat un interviu amplu, în care a abordat mai multe subiecte. Printre altele, a fost întrebat la un moment dat și despre

Fără a pune la îndoială cariera impresionantă a , Pranjic a spus că el este adeptul ideii conform căreia tehnicienii experimentați ar trebui la un moment dat să se retragă pentru a le face loc celor mai tineri.

„Ei bine, a vorbi despre Lucescu este… Pentru mine este întotdeauna dificil să vorbesc despre un antrenor când nu știu cum lucrează, când nu văd ce se întâmplă în vestiar.

Dar când îi vezi CV-ul și cariera în acești 80 de ani, este impresionant, desigur. Dar aș spune așa: fotbalul se schimbă mult. Astăzi, eu sunt mereu pentru promovarea antrenorilor mai tineri.

Deci a avut o carieră importantă, o legendă a fotbalului românesc. Dar dacă mă întrebați pe mine, aș prefera să văd pe cineva mai tânăr pe bancă”, a spus Danijel Pranjic pentru

Cum a ajuns fostul internațional croat în România

De asemenea, cu aceeași ocazie, Pranjic a mai vorbit și despre latura personală a vieții lui din țara noastră, dar și despre activitatea depusă de el la Axi Adunații Copăceni.

„Principalul motiv pentru care am ales România a fost familia mea – soția și copiii mei. Ne susținem reciproc. Bineînțeles, ei înțeleg că meseria mea este foarte dificilă. Trebuie să mă deplasez mult și bagajele mele sunt mereu pregătite. Deci, din acest punct de vedere, mă susțin 100%.

Copiii sunt foarte mici și nu înțeleg chiar tot. Întreabă de multe ori unde este tatăl lor, dar ne descurcăm. Deci, odată cu asta în România, cred că arăt și cât de mult îmi respect familia și cât de mult îi susțin.

Nu antrenez de fapt Adunații Copăceni. Am jucat pentru ei câteva meciuri și le-am dat multe sfaturi băieților și, de asemenea, oamenilor din club. Deci, să zicem că sunt un fel de antrenor din exterior, dar e total diferit. Să zicem un fotbal total diferit. Nivelul nostru este puțin mai scăzut decât fotbalul unde am jucat la un nivel superior”, a mai spus croatul, conform sursei citate anterior.