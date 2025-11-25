Fotbalistul cu două titluri în Superliga s-a transferat în Kosovo! Cu ce echipă a semnat

ADVERTISEMENT

Carlo Casap (26 de ani) s-a despărțit de Farul în august, iar după trei luni în postura de jucător liber a semnat cu o nouă echipă. Fostul internațional de tineret a fost prezentat oficial la KF Prishtina e Re, ultima clasată din prima divizie kosovară, devenind cel mai bine cotat jucător din lotul echipei.

Carlo Casap și-a găsit echipă după despărțirea de Farul

Cariera lui Carlo Casap la nivel de seniori a fost legată în mare parte de Viitorul/Farul, club pentru care a evoluat timp de aproape un deceniu, singurele excepții fiind perioade scurte la Concordia Chiajna și FC Botoșani. Acum, mijlocașul își începe prima experiență în străinătate, după ce a semnat cu KF Prishtina e Re, formație din Kosovo. După 14 runde, echipa are doar 9 puncte strânse în campionat și ocupă locul 10, ultimul, fiind la 9 lungimi distanță de Drenica, prima formație aflată în afara zonei retrogradării.

„KF Prishtina e Re l-a transferat pe mijlocașul român Carlo Casap, care va întări linia de mijloc a echipei. Casap, 26 de ani, a crescut la faimoasa Academie Hagi din România și a reprezentat cluburi bine-cunoscute din România. (…) Cu experiență, calm în joc și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este așteptat să fie o forță importantă în obiectivele pe care clubul le are pentru restul sezonului”, a transmis gruparea din Kosovo pe .

Foștii coechipieri ai lui Casap de la Farul, Dragoș Nedelcu, , Ionuț Cojocaru și Andrei Ciobanu, au reacționat după anunțul formației din Kosovo, cu mesaje de susținere pentru mijlocaș. Cotat la 300.000 de euro de , Carlo Casap devine cel mai valoros jucător din lotul celor de la Prishtina e Re.

Cine este Carlo Casap

Născut la Timișoara, Carlo Casap a început fotbalul la Politehnica, iar în 2012, la vârsta de 13 ani, a făcut pasul către Academia Hagi. Mijlocașul a debutat la nivel de seniori în tricoul Viitorului, când avea doar 16 ani, și a rămas la echipă până în 2023, cucerind două titluri alături de „marinari”, în 2017 și 2023, și o Cupă, în 2019.

După o scurtă experiență la FC Botoșani, Casap a revenit la Farul în 2024 și a evoluat în 21 de partide în sezonul precedent, . În total, mijlocașul a strâns 108 prezențe în prima ligă, marcând 8 goluri și oferind 8 pase decisive. Casap a reprezentat România la nivel U15, U16, U17, U18 și U21.