Fotbalistul cu două titluri în Superliga s-a transferat în Kosovo! Cu ce echipă a semnat

Carlo Casap (26 de ani) s-a despărțit de Farul în august, iar după trei luni în postura de jucător liber a semnat cu o nouă echipă. Fostul internațional de tineret a fost prezentat oficial la KF Prishtina e Re, ultima clasată din prima divizie kosovară, devenind cel mai bine cotat jucător din lotul echipei.
Cariera lui Carlo Casap la nivel de seniori a fost legată în mare parte de Viitorul/Farul, club pentru care a evoluat timp de aproape un deceniu, singurele excepții fiind perioade scurte la Concordia Chiajna și FC Botoșani. Acum, mijlocașul își începe prima experiență în străinătate, după ce a semnat cu KF Prishtina e Re, formație din Kosovo. După 14 runde, echipa are doar 9 puncte strânse în campionat și ocupă locul 10, ultimul, fiind la 9 lungimi distanță de Drenica, prima formație aflată în afara zonei retrogradării.
„KF Prishtina e Re l-a transferat pe mijlocașul român Carlo Casap, care va întări linia de mijloc a echipei. Casap, 26 de ani, a crescut la faimoasa Academie Hagi din România și a reprezentat cluburi bine-cunoscute din România. (…) Cu experiență, calm în joc și abilități organizatorice la mijlocul terenului, Casap este așteptat să fie o forță importantă în obiectivele pe care clubul le are pentru restul sezonului”, a transmis gruparea din Kosovo pe Instagram.
Foștii coechipieri ai lui Casap de la Farul, Dragoș Nedelcu, Ionuț Larie, Ionuț Cojocaru și Andrei Ciobanu, au reacționat după anunțul formației din Kosovo, cu mesaje de susținere pentru mijlocaș. Cotat la 300.000 de euro de transfermarkt, Carlo Casap devine cel mai valoros jucător din lotul celor de la Prishtina e Re.
Născut la Timișoara, Carlo Casap a început fotbalul la Politehnica, iar în 2012, la vârsta de 13 ani, a făcut pasul către Academia Hagi. Mijlocașul a debutat la nivel de seniori în tricoul Viitorului, când avea doar 16 ani, și a rămas la echipă până în 2023, cucerind două titluri alături de „marinari”, în 2017 și 2023, și o Cupă, în 2019.
După o scurtă experiență la FC Botoșani, Casap a revenit la Farul în 2024 și a evoluat în 21 de partide în sezonul precedent, înainte de a părăsi echipa în august. În total, mijlocașul a strâns 108 prezențe în prima ligă, marcând 8 goluri și oferind 8 pase decisive. Casap a reprezentat România la nivel U15, U16, U17, U18 și U21.