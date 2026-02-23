Sport

Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva”

Ofri Arad, mijlocașul transferat în această iarnă de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și adaptarea în România
Cristian Măciucă
24.02.2026 | 00:34
SPECIAL FANATIK
Ofri Arad a rămas surprins de ce a găsit în România. Foto: Instagram - @ofri_arad15.
Adus cu mari speranțe, la recomandarea lui Mihai Stoica, Ofri Arad, care are cetățenie israeliană și germană, a avut nevoie de o perioadă de timp până să debuteze la gruparea bucureșteană. În cele din urmă a reușit să bifeze și primele sale minute în tricoul campioanei României și a avut o declarație elogioasă.

Cum a trăit Ofri Arad debutul la FCSB. Laude pentru noua sa echipă

Mijlocașul defensiv adus pentru a-l înlocui pe Adrian Șut spune că este fericit de modul în care echipa s-a prezentat, însă în același timp recunoaște că pentru viitor se poate și mai bine. Ofri Arad s-a declarat încântat de faptul că a semnat cu FCSB în această iarnă și e de părere că trupa bucureșteană face parte din categoria cluburilor mari.

„Din păcate nu s-a validat golul meu. În aceste vremuri cei de la VAR pot să-ți răpească această bucurie. Sunt foarte mulțumit că am învins, acesta era obiectivul nostru și e bine că l-am îndeplinit. A fost extraordinar să fiu pe teren, să joc pentru un asemenea club uriaș, îmi doream de mult asta. Am colegi extraordinari lângă mine.

Sunt convins că o să jucăm mai bine și o să joc și eu mai bine. Mereu trebuie să avem speranță, știu că șansele nu sunt ridicate, dar trebuie să ne concentrăm pe meciurile pe care le mai avem, să le câștigăm, și o să vedem. Avem așteptări numai de la noi, celelalte aspecte nu sunt în mâinile noastre”, a spus Ofri Arad.

  • Ofri Arad a marcat un gol în duelul dintre FCSB și Metaloglobus, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid. Mijlocașul a evoluat în prima repriză, iar la pauză a fost schimbat de Baba Alhassan.
  • Ofri Arad are dublă cetățenie, germană și israeliană

Ofri Arad, surprins de zăpada din București. Cum s-a adaptat în România

Fotbalistul israelian spune că nu a mai trăit asemenea probleme cum au fost cele provocate de zăpada abundentă din București. Acesta spune că a avut parte de o primire excelentă din partea staff-ului de la FCSB și că a fost ajutat de aceștia să se adapteze după transferul din această iarnă.

„Cei din club m-au ajutat cu adaptarea, mama mea a fost aici, soția mea a fost aici, prietenii mă ajută. Totul este în regulă. Iarna este foarte puternică, nu am apucat să mă plimb, dar toată lumea îmi spune că e un oraș grozav și sunt aproape de Israel ceea ce mă face fericit.

A fost o nebunie cu ninsoarea, nu am putut să-mi mut mașina, o experiență nouă pentru mine. Am văzut zăpadă în Kazahstan, dar nu ca aici, în Israel nu am trăit așa ceva”, a mai spus Ofri Arad.

