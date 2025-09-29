Fotbalistul cu dublă cetățenie, veste uriașă pentru FRF după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Aleg România”

Lorenzo Biliboc a înscris un gol frumos în meciul de pe Cluj Arena contra rivalilor de la Universitatea Cluj. Tânărul fotbalist cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit care este naționala pentru care vrea să joace.

Lorenzo Biliboc alege România! Ce a spus tânărul fotbalist al lui CFR Cluj după meciul cu rivalii de la U Cluj

Lorenzo Biliboc a marcat pentru a doua etapă consecutivă în SuperLiga României, însă echipa sa continuă să piardă puncte. După 1-1 cu UTA, „feroviarii” mai risipesc două puncte și în derby-ul orașului, contra rivalilor de la Universitatea Cluj.

Fotbalistul de 18 ani a marcat un nou gol frumos, din afara careului, iar la finalul partidei a recunoscut că este gata să aleagă naționala României, deși are și cetățenie italiană:

„Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie. Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie.

Nu vreau să mă evaluez eu, alții trebuie să o facă. (n.r. ce națională alege) Tata și mama sunt din România. Eu aleg România”, a spus Lorenzo Biliboc, conform

Lorenzo Biliboc și-a făcut junioratul la Juventus. Ce jucător al „Bătrânei Doamne” l-a impresionat

acolo unde tânărul atacant și-a petrecut anii de juniorat. și speră să ajungă la naționala mare. În curtea italienilor, Lorenzo recunoaște că cel care l-a lăsat cu gura căscată este turcul Kenan Yildiz, care la 20 de ani este vedetă la Juventus.

„Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo”, a mai spus Biliboc.