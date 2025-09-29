Sport

Fotbalistul cu dublă cetățenie, veste uriașă pentru FRF după U Cluj – CFR Cluj 2-2: „Aleg România”

Veste nemaipomenită pentru FRF! Fotbalistul cu dublă cetățenie, ce a marcat în ultimele două etape, este cu gândul doar la România. Ce a spus la finalul derby-ului din Ardeal
Ciprian Păvăleanu
29.09.2025 | 23:50
Fotbalistul cu dubla cetatenie veste uriasa pentru FRF dupa U Cluj CFR Cluj 22 Aleg Romania
ULTIMA ORĂ
Lorenzo Biliboc își dorește să joace pentru naționala României. Foto: sportpictures.eu

Lorenzo Biliboc a înscris un gol frumos în meciul de pe Cluj Arena contra rivalilor de la Universitatea Cluj. Tânărul fotbalist cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit care este naționala pentru care vrea să joace.

ADVERTISEMENT

Lorenzo Biliboc alege România! Ce a spus tânărul fotbalist al lui CFR Cluj după meciul cu rivalii de la U Cluj

Lorenzo Biliboc a marcat pentru a doua etapă consecutivă în SuperLiga României, însă echipa sa continuă să piardă puncte. După 1-1 cu UTA, „feroviarii” mai risipesc două puncte și în derby-ul orașului, contra rivalilor de la Universitatea Cluj.

Fotbalistul de 18 ani a marcat un nou gol frumos, din afara careului, iar la finalul partidei a recunoscut că este gata să aleagă naționala României, deși are și cetățenie italiană:

ADVERTISEMENT

„Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie. Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie. 

Nu vreau să mă evaluez eu, alții trebuie să o facă. (n.r. ce națională alege) Tata și mama sunt din România. Eu aleg România”, a spus Lorenzo Biliboc, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E...
Digi24.ro
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”

Lorenzo Biliboc și-a făcut junioratul la Juventus. Ce jucător al „Bătrânei Doamne” l-a impresionat

Lorenzo Biliboc a fost adus de CFR Cluj de la Juventus, acolo unde tânărul atacant și-a petrecut anii de juniorat. Născut din părinți români, Biliboc a revenit acasă și speră să ajungă la naționala mare. În curtea italienilor, Lorenzo recunoaște că cel care l-a lăsat cu gura căscată este turcul Kenan Yildiz, care la 20 de ani este vedetă la Juventus.

ADVERTISEMENT
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să...
Digisport.ro
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”

„Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo”, a mai spus Biliboc.

Galeria CFR-ului a făcut scandal la finalul derby-ului cu U Cluj. Stewarzii au...
Fanatik
Galeria CFR-ului a făcut scandal la finalul derby-ului cu U Cluj. Stewarzii au intervenit! Foto
Rezultate SuperLiga, etapa 11. U Cluj – CFR Cluj 2-2. Derby încins pe...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 11. U Cluj – CFR Cluj 2-2. Derby încins pe Cluj Arena! Cum arată acum clasamentul
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt...
Fanatik
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ion Țiriac pregătește o investiție de milioane de euro: 'Mai cumpăr încă una'
iamsport.ro
Ion Țiriac pregătește o investiție de milioane de euro: 'Mai cumpăr încă una'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!