Fotbalistul cu mama din România este aproape de un transfer stelar, după ce a ratat Campionatul Mondial

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Karim Adeyemi ar putea deveni jucător al Barcelonei foarte curând. Clubul a ajuns deja la un acord verbal cu jucătorul și este în mijlocul negocierilor cu Borussia Dortmund pentru a stabili prețul final al transferului.

Hansi Flick îl vrea neapărat pe Karim Adeyemi

Adeyemi este o solicitare expresă a antrenorului Hansi Flick, care s-a declarat un admirator ferm al fotbalistului și a solicitat oficial achiziționarea sa. Antrenorul Barcelonei pretinde că jucătorului de la Dortmund are calități, care se potrivesc perfect cu ideile sale de joc.

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Adeyemi, care a mai fost pe lista Barcelonei când juca la Salzburg, are contract cu Dortmund până pe 30 iunie 2027, o situație care obligă clubul german să negocieze dacă nu dorește ca jucătorul să intre în ultimul an de contract cu riscul de a pleca gratuit.

Departe de părinți, la o vârstă mult prea crudă, Karim a clacat la gruparea fanion a Germaniei. Clubul a renunțat la el motivând probleme comportamentale și de disciplină, astfel că puștiul a fost nevoit să plece pe când avea doar 10 ani la SpVgg Unterhaching.

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Fotbalistul are mamă din România și tată din Nigeria

Interesant este că la Unterhaching, președinte era un fost mare jucător al lui Bayern, Manfred Schwabl, care i-a acordat credit total, mizând pe calitățile lui incontestabile, dar și pe faptul că mama lui Karim lucra în club și îl supraveghea îndeaproape!

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Alexandra, mama fotbalistului, are 50 de ani și este din România. Tatăl, Abbey, e cu opt ani mai mare și e nigerian. Cei doi s-au cunoscut în Germania și în 2002 s-a născut Karin David Adeyemi, unicul lor copil.

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După ce a ajuns la Unterhaching, progresul înregistrat în carieră de Adeyemi a fost unul fantastic, în mai puțin de 10 ani atacantul ajungând campion european de tineret și mai apoi în lotul de seniori al Germaniei. Hansi Flick, actualul antrenor al Barcelonei, este cel care l-a promovat pe Adeyemi la naționala Germaniei, la 19 ani și șapte luni. El a adunat în total 11 meciuri la naționala Germaniei, cu un gol și o pasă decisivă.

Nagelsmann nu l-a luat în America

Adeyemi a ratat Campionatul Mondial din această vară. Deși era complet refăcut după o accidentare, atacantul a fost lăsat în afara lotului național al Germaniei pentru Cupa Mondială 2026 din rațiuni tactice, s

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În ultimul sezon pentru Borussia Dortmund, Adeyemi a marcat zece goluri și a oferit șase pase de gol pentru echipa germană.