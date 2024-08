Metalul Buzău, echipă nou-promovată în Liga 2, a produs cea mai mare surpriză din s-a calificat în grupele competiției după ce a învins cu 1-0, joi, 29 august, .

Fotbalistul cu masterat în Administrație Publică visează să joace în SuperLiga după ce a eliminat U Cluj din Cupă. Povestea eroului de la Metalul Buzău

Eroul formației din eșalonul secund a fost Matei Constantinescu, atacant în vârstă de 24 de ani, care a marcat unicul gol al partidei cu U Cluj, în minutul 62. Un fotbalist atiptic, care în cursul săptămânii mergea la facultate, iar în weekend intra pe teren și dădea goluri.

Killerul lui U Cluj a povestit pentru FANATIK cum a reușit să termine la zi Facultatea de Administraţie Publică din cadrul ASE București și să urmeze și studiile de masterat în timp ce juca fotbal în Liga 3, la CSM Râmnicu Sărat.

”Am jucat la Gloria Buzău, unde am și debutat în Liga 2, în 2019, cu Ilie Stan antrenor, dar am fost împrumutat la Râmnicu Sărat, la Liga 3. Am ales varianta asta pentru a-mi face studiile, iar Dumnezeu cred le aranjează pe toate.

Vara asta am terminat Facultatea de Administrație Publică la ASE, după care am făcut și masterul. Cursuri la zi! Toată lumea m-a întrebat cum am reușit, cum au fost acești ani”, a precizat Matei Constantinescu.

”Făceam naveta pentru a merge la cursuri la București, iar sâmbăta jucam și dădeam gol meci de meci”

Fotbalistul a explicat: ”Am avut o înțelegere, o deschidere bună la Râmnicu Sărat. Îmi mai permiteau oamenii să lipsesc de la antrenamente. Fiind la zi nu puteam să lipsesc de la cursuri.

Făceam naveta pentru a merge la cursuri la București. Cu toate astea, veneam sâmbăta la meciuri și dădeam gol meci de meci. Probabil că de aceea am și găsit înțelegere din partea conducerii clubului.

Am vrut să fac în paralel și studii și fotbal, iar Dumnezeu m-a ajutat. Acum am prioritizat fotbalul și am zis de ce să nu încerc din nou la Liga 2. Am 24 de ani și sper să ajung să joc chiar în SuperLiga. Eu sunt buzoian și îmi doresc să fac acest pas la Gloria Buzău. De ce, nu?”, a dezvăluit Matei Constantinescu, eroul Metalului Buzău din meciul cu U Cluj.

”Nici de ziua mea n-am primit atâtea telefoane și mesaje”

Fotbalistul buzoian compară momentul pe care îl trăiește acum cu debutul cu gol în Liga 2, pentru Gloria Buzău: ”După meci m-au încercat multe gânduri. M-am simțit puțin copleșit. Am primit foarte multe mesaje de felicitare. Nici de ziua mea nu primesc atâtea telefoane și mesaje.

Pot spune că golul marcat împotriva lui U Cluj, decisiv pentru calificarea în grupele Cupei României, este cel mai frumos moment din cariera mea. L-aș pune însă la egalitate cu debutul cu gol în Liga 2, la Gloria Buzău, în sezonul 2019, sub comanda lui Ilie Stan.

A fost într-un Sportul Snagov – Gloria. La fel, am intrat și am dat gol pe final. Atunci eram un copil, au fost alte emoții. Acum am 24 de ani”.

”Am presimțit că voi marca”

Matei Constantinescu spune că a presimțit că va marca împotriva liderului din SuperLiga. Nu-și imagina însă că o va face chiar la prima atinge de balon:

”Am intrat pe teren în minutul 61 și am dat gol în minutul 62. S-ar putea să fie la prima atingere de balon. A fost un clinci în careu. Moldovan a insistat foarte bine la Mitrea, care a dat în el, iar mingea a sărit la mine. Mi-am făcut preluare și am avut o execuție de atacatant. Șut cu stângul la colțul lung. Asta e meseria mea să marchez.

Nu-mi venea să cred când am văzut mingea în poartă. Abia intrasem pe teren, nu mă așteptam la un gol atât de rapid. Mă simțeam în formă. Le-am spus și colegilor de pe bancă, intru și dau gol. Mă bucur că a putut să ținem de rezultat și să ne calificăm în grupe. Cred că am făcut un rezultat mare.

Suntem conștienți că U Cluj a jucat fără o parte dintre titularii de bază, dar au fost pe teren fotbaliști cu CV bogat. Mitrea, jucător de echipă națională, unii care au jucat la FCSB. Până la urmă și noi și ei avem două mâini și două picioare. Am jucat de la egal la egal și am reușit. Nu cred că ne-au luat de sus, dar s-a văzut că pe unii i-au deranjat terenul sintetic”.

Ce buget are Metalul Buzău, echipa care a eliminat-o pe U Cluj din Cupa României

Valentin Stan, antrenorul echipei Metalul Buzău, a dezvăluit pentru FANATIK că jucătorii săi au salarii lunare între 4.000 de lei și 6.000 de lei. ”Am avut buget pe tot anul, din ianuarie până acum, 600.000 de euro. Am promovat cu o parte din buget din Liga 3 în Liga 2 și am mai lăsat o parte. Echipa este finanțată de Consiliul Județean Buzău și de o firmă din București, care este alături de noi de 13 ani. Este vorba de familia Benga, care are Revicom Oil.

E clar că acum avem un deficit. A trebuit să mărim puțin salariile jucătorilor, care aveau între 3.000 de lei și 4.000 de lei. Am mai pus 1.000 – 1.500 de lei, 2.000 de lei la unii. Altfel nu-i puteam ține. Am ridicat salariile. Cel mai mare salariu este 6.000 de lei. Avem trei cazuri. Nu sunt salarii mari pentru Liga 2.

Am vrut să transferăm, dar am constatat că orice jucător mediu pleacă de la 2.500 de euro salariu, plus cazare și masă, care mai înseamnă cel puțin 1.000 de euro. Nu ne permitem. În condițiile astea am mers pe grup, am luat jucători puțini”.

E greu pentru o echipă din Liga 2 să repete performanța Corvinului, de a cuceri Cupa României. Grupele iau din șansele echipelor mici. Una e să joci un meci eliminatoriu și alte în grupe unde poți să dai peste două echipe de Liga 1. Corvinul a fost o excepție. E de aplaudat ce a realizat” – Valentin Stan, antrenor Metalul Buzău

Rezultatele din Play-off-ul Cupei României Betano și echipele calificate în faza grupelor pentru ediția 2024/2025:

Joi, 29 august

Metalul Buzău – Universitatea Cluj 1-0 (0-0)

CS Afumați – Gloria Buzău 0-0 (0-0), 1-1 după prelungiri, 5-3 la penalty-uri

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Unirea Slobozia 1-0 (0-0)

FC Argeș – Corvinul Hunedoara 2-0 (0-0)

Miercuri, 28 august

Concordia Chiajna – Politehnica Iași 0-2 (0-1)

CSM Focșani – FC Hermannstadt 0-3 (0-1)

CSM Alexandria – FC Botoșani 0-1 (0-0)

CSM Pașcani – Ceahlăul Piatra Neamț 0-2 (0-0)

CSM Unirea Alba Iulia – FCU 1948 Craiova 1-1 (0-1), 1-1 după prelungiri, 5-4 după penalty-uri

Agricola Borcea – CSM Slatina 1-1 (1-0), 2-2 după prelungiri, 4-3 la penalty-uri

SC Popești-Leordeni – Unirea Ungheni 0-2 (0-1)

FC Voluntari – Dinamo 0-1 (0-1)

Marți, 27 august

FC Bihor Oradea – CSM Reșița 1-3 (1-0)

Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea 2-3 (0-2)

Sănătatea Cluj – AFC Câmpulung-Muscel 2022 2-1 (0-0)

CSC Dumbrăvița – Petrolul Ploiești 1-1 (0-0), 1-1 după prelungiri și 4-5 la penalty-uri