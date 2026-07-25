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Unul dintre cei mai buni jucător ai naționalei Franței de la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada este implicat într-un scandal uriaș. Starul cotat la peste 100 de milioane de euro ar avea o fetiță în vârstă de 20 de luni față de care ar avea un comportament de-a dreptul revoltător. Mama micuței dezvăluie faptul că fotbalistul nu și-ar fi văzut copila și, în plus, s-ar fi oferit să plătească o sumă ridicolă ca pensie alimentară.

Starul din naționala Franței, Michael Olise, care ar avea un copil de 20 de luni dintr-o relație anterioară

Naționala Franței a avut, până în careul de ași, un parcurs senzațional la la Cupa Mondială. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele și Michael Olise au impresionat peste ocean. Vedetele de la Real Madrid, PSG și Bayern Munchen au făcut ca naționala din Hexagon să pară o forță de neoprit. În semifinale, Spania, cea care avea să ridice trofeul deasupra capului în finala de pe 19 iulie, a fost o nucă imposibil de spart.

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La câteva zile după finalul turneului final, unul dintre cele trei staruri din naționala condusă în SUA, Mexic și Canada de Didier Deschamps, e vorba de Michael Olise (24 de ani), este în centrul unui scandal de proporții. Presa din Germania publică marți, 21 iulie 2026, un material devastator legat de starul campioanei din Bundesliga.

din această pauză competițională, urmărit de Real Madrid, ar avea o fiică de 20 de luni pe nume Aaliyah Noor. Conform celor de la , mama micuței este o nemțoaică în vârstă de 34 de ani, Fatima Zaunbrecher, din Dusseldorf. Aceasta din urmă a explicat că l-a cunoscut pe Olise în 2022 prin Instagram. Cei doi ar fi avut o relație la distanță de aproximativ doi ani, care s-a încheiat cu puțin timp înainte ca sarcina să devină publică.

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Ce pensie alimentară ridicolă i-ar fi oferit Olise fetiței sale

Jurnaliștii germani mai scriu că, într-un final, Olise a recunoscut oficial paternitatea după ce a făcut un test ADN. În ciuda faptului că este conștient de faptul că are o fiică, el nu și-a întâlnit încă personal copila. și fosta sa iubită se desfășoară acum exclusiv prin avocați.

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Tot prin intermediul reprezentanților săi legali, super starul francez, care are un salariu anual de circa 14 milioane de euro la campioana Germaniei, i-ar fi oferit fiicei sale o pensie alimentară lunară de-a dreptul ridicolă: aproximativ 800 de euro. Ar fi revenit ulterior și a urcat ”oferta” la 2.000 de euro. Se pare că nici această sumă rușinoasă nu ar fi ajuns la copilă.

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150.000.000 este cota de piață a lui Mihael Olise, conform Transfermarkt

Mama fetiței lui Olise: ”Sunt devastată să văd atâta indiferență”

”Mă distruge și sunt pur și simplu devastată să văd atâta indiferență pe care o poate avea cineva față de propriul copil”, a spus Fatima, pentru publicația germană. Tânăra mamă mai spune că luptă pentru ca Aaliyah să-și cunoască tatăl și pentru o pensie alimentară adecvată. Potrivit ei, Olise nu plătește nimic în prezent pentru fetiță și refuză orice contact direct.

🚨 berichtet: Michael Olise soll eine 20 Monate alte Tochter namens Aaliyah Noor haben. Die Mutter ist laut der Zeitung die 34-jährige Deutsche Fatima Zaunbrecher aus Düsseldorf. Fatima erklärte, sie habe Olise 2022 über Instagram kennengelernt. Beide hätten rund zwei… — bayern_aktuell_ (@bayern_aktuell_)

De cealaltă parte, reprezentanții lui Olise resping acuzațiile venite din partea femeii din Germania. Ei susțin că fotbalistul a fost dispus să plătească încă de la nașterea copilului, dar că mama nu ar fi furnizat datele bancare necesare pentru transfer. Totul urmează să se decidă în instanță.