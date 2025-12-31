Fotbalistul cuplat de media cu Sydney Sweeney, prima reacție despre presupusa relație. Ce a dezvăluit

ADVERTISEMENT

Vedeta numită „cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, Sydney Sweeney, se află în prim-plan în ultimele zile din 2025. Fotbalistul cu care ar fi cuplată frumoasa blondină are o primă reacție despre presupusa relație.

Sydney Sweeney, legătură amoroasă cu un jucător de fotbal?

Sydney Sweeney este una dintre cele mai apreciate artiste de peste Ocean. După ce a anulat nunta cu fostul partener de viață Jonathan Davino (41 de ani) a fost ”cuplată” cu mai multe persoane importante din SUA.

La un moment dat, a fost văzută în timp ce se ține de mână cu Scooter Braun, un celebru om de afaceri. Ulterior, au apărut zvonuri legat de o relație amoroasă cu un cunoscut jucător de tenis. Pe final de 2025 au apărut informații legat de un jucător de fotbal.

Sportivul cu care ar avea o legătură sentimentală este Christian Pulisic, în vârstă de 27 de ani. Starul lui AC Milan a făcut o declarație neașteptată, infirmând dezvăluirile care au fost făcute de surse în urmă cu puțin timp.

Mai mult, a transmis că este vorba de informații false. are o relație cu o jucătoare de golf. Povestea amoroasă dintre mijlocaș și Alexa Melton a început anul trecut și pare să fie una solidă și puternică.

„Vă rog să încetați cu poveștile inventate despre viața mea privată. Trebuie să tragem la răspundere sursele, deoarece acestea pot afecta viețile oamenilor”, a scris fotbalistul, pe Instagram.

Totodată, Christian Pulisic a comentat la o postare din social media care face trimitere la acest zvon amoros. „Știri false, opriți zvonurile absurde”, a mai transmis mijlocașul american, potrivit .

Cu cine a fost logodită Sydney Sweeney

Sydney Sweeney este cunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat până acum. A jucat în producții precum Euphoria și The White Lotus, însă cariera nu este singura de care fanii sunt interesați legat de blondină.

Frumoasa actriță a avut mai multe relații amoroase. Cea pe care a etalat-o în vizorul internauților este cea cu omul de afaceri Jonathan Davino. Cei doi s-au întâlnit prima oară în anul 2018 și mulți credeau că vor ajunge la altar.

În 2022 s-au logodit și aveau planuri de căsătorie. Din păcate, . În prezent, Sydney Sweeney se concentrează pe carieră și pare că este singură, fiind discretă în planul personal.