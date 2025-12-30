Fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB a fost prezentat oficial în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Sibienii se mișcă rapid pe piața de mercato. Clubul Hermannstadt a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a ajuns la un acord cu fundașul central bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski, fotbalist care, în trecut, a jucat și pentru FCSB.

Bozhidar Chorbadzhiyski, fostul fundaș de la FCSB, a semnat cu Hermannstadt!

Clubul a rezolvat transferul bulgarului Bozhidar Chorbadzhiyski, care vine la Sibiu pentru a întări linia defensivă. Acesta are 11 selecții la naționala țării sale.

Ajuns la 30 de ani, Bozhidar Chorbadzhiyski a jucat ultima oară în Bulgaria, la Botev Vratsa. Acesta și-a încheiat socotelile cu clubul și a semnat cu FC Hermannstadt un contract valabil până la finalul sezonului 2026–2027. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bine ai venit la FCH, Bozhidar Chorbadzhiyski!

Bozhidar Chorbadzhiyski este un fundaș central bulgar, în vârstă de 30 de ani. A fost format la CSKA Sofia, în Bulgaria, echipă pentru care a evoluat timp de cinci sezoane. Pe CV-ul său se mai regăsesc echipe precum Stal Mielec și Widzew Łódź din Polonia, Diósgyőr din Ungaria și FCSB din țara noastră. În prima parte a acestui sezon, Bozhidar Chorbadzhiyski a bifat opt meciuri pentru Botev Vratsa, în țara natală.

Noul fundaș al FCH este cotat la suma de 350.000 de euro pe site-urile de specialitate și are în palmares 11 selecții pentru reprezentativa Bulgariei, o Cupă a Bulgariei cu CSKA Sofia și o Cupă a României cu FCSB. Bozhidar Chorbadzhiyski a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, au scris sibienii pe Facebook.

Doar 4 meciuri a jucat Chorbadzhiyski la FCSB. Gigi Becali l-a trimis înapoi în Bulgaria!

Fundașul bulgar a mai evoluat în România. Chorbadzhiyski a fost împrumutat de FCSB în sezonul 2019–2020 de la CSKA Sofia, însă nu a reușit să se impună în lotul bucureștenilor. Acesta a prins doar patru meciuri în tricoul . Gigi Becali spunea atunci că nu este mulțumit de randamentul fotbalistului.

„Nu se mai schimbă nimic. Chorbadzhiyski nu mai rămâne la FCSB, nu mai am nevoie de el! Va pleca în iarnă. La revedere!”, spunea Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, în urmă cu șase ani.