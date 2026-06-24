Fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB e regretat de Mihai Stoica: ”Eu l-aș fi ținut, dar contează doar ultimul cuvânt”

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Mihai Stoica nu și-a ascuns dezamăgirea că Gigi Becali a luat hotărârea să se despartă de un fotbalist care ar fi putut fi util pentru FCSB. Însă, patronul nu a ținut cont de părere nimănui și a refuzat să-i prelungească înțelegerea jucătorului.

Mihai Stoica regretă despărțirea de fotbalistul dat afară de Gigi Becali

După un sezon modest în care a jucat în play-out și a prins in extremis un loc de Conference League, FCSB a anunțat că : Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac. Însă, Mihai Stoica a mărturisit că și-ar fi dorit ca ultimii doi să fie păstrați, dar nu s-a putut opune.

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”Se știa clar că ei nu vor mai face parte din lot. În afară lui Kiki, care mai avea un an contract și căruia i-am reziliat amabil, ceilalți trei avea clubul opțiune de prelungire şi nu au prelungit. Nu a existat semn de întrebare cu nimeni.

Eu pe Thiam și Graovac i-aș fi ținut, e adevărat că Thiam avea salariu mare. Gigi vrea alt atacant. Eu consider că Thiam nu a avut atât de multe șanse, dar contează doar ultimul cuvânt și e normal sa îl aibă proprietarul echipei”, a declarat Stoica, la .

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Calitățile pentru care Graovac merita păstrat

Jurnalistul Bogdan Cosmescu a fost în mare măsură de acord cu președintele Consiliului de Administrație al FCSB, dar a precizat că Graovac ar fi meritat să fie păstrat doar pentru că este un jucător polivalent.

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”Thiam a arătat ceva…. Graovac mergea păstrat doar pentru că e polivalent, dar nu îl vedeam titular la FCSB!”, a spus ziaristul, dar Mihai Stoica i-a mai dat un argument pentru care el l-ar fi păstrat în lot pe fundașul bosniac.

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”Și mai are o calitate extraordinară, se antrenează excelent, e un tip profesionist, tăcut, e un mare privilegiu să îl ai la echipă, să lucrezi cu el. Și Petrescu zicea la fel”, a afirmat oficialul FCSB.

Ronny Labonne, singurul transfer făcut de FCSB

Gigi Becali a anunțat o campanie de transferuri impresionantă în această vară, nemulțumit de parcursul echipei sale în sezonul precedent. Însă, deocamdată, FCSB a lucrat mai mult la capitolul plecări.

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Pe lângă cei patru care au părăsit echipa, ”roș-albaștrii” l-au mai pierdut și pe Darius Olaru. în schimbul a 3.000.000 de euro, în ciuda faptului că avea o clauză de reziliere de 5.000.000 de euro.

La capitolul sosiri singurul care și-a pus semnătura pe un contract cu FCSB este . Internaționalul din Martinica a fost adus de la SM Caen, din liga a treia franceză.