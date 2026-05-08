Fotbalistul dat afară de Gigi Becali de la FCSB vrea să revină la echipa națională la 32 de ani!

ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță a jucat în ultimele două sezoane la FCSB, unde a câștigat două titluri de campion al României. Fotbalistul de 32 de ani, actualmente sub contract cu divizionara secundă din Turcia, Boluspor, are în plan să revină la naționala României. Ce a spus fostul jucător al „Regelui” la Viitorul despre revenirea sub „tricolor”

Alexandru Băluță vrea să joace din nou pentru echipa națională

Alexandru Băluță a fost unul dintre jucătorii care au ajutat FCSB să cucerească ultimele trofee și chiar să ajungă sezonul trecut până în primăvara europeană. Îndepărtat de la echipă de Gigi Becali, fotbalistul , iar de , din eșalonul secund. Acum, Băluță are de gând să tragă din greu și să revină la echipa națională, acolo unde selecționer este Gică Hagi, cu care a lucrat un sezon la Viitorul. „E un lucru mare că domnul Hagi a acceptat să preia naționala și chiar sunt optimist în ceea ce va urma sub conducerea dânsului. Este un exemplu la nivel mondial și sunt sigur că va redresa întreaga situație pentru următoarele campanii de calificare.

ADVERTISEMENT

Cât timp sunt activ, voi încerca să am cel mai bun randament, ca să pot visa din nou la o revenire la națională. Orice e posibil, indiferent de vârstă, în fotbal. Totul depinde de evoluțiile mele și de nivelul la care voi juca. Am încredere că se poate realiza acest vis de a îmbrăca din nou tricoul naționalei. Nu există emoție și realizare mai mare decât să-ți reprezinți țara”, a spus Alexandru Băluță, pentru

Ce spunea Gigi Becali despre Alexandru Băluță în urmă cu un an

La finalul lunii mai 2025, Gigi Becali anunța după un nou titlu câștigat de FCSB numele jucătorilor care urmau să plece de la echipă. Între aceștia s-a aflat și Alex Băluță, despre care .

ADVERTISEMENT

„Băluță dacă duce o viață care ar trebui să o ducă… Nu știu ce e cu el, e alt fotbalist. Iar dacă el o să revină eu am încredere în el, dar văd că n-ai ce să faci cu el. E ceva, păcănele, măcănele, nu știu”, spunea Gigi Becali despre Alexandru Băluță.

ADVERTISEMENT