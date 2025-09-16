Sport

Fotbalistul dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri a revenit in SuperLiga! A jucat 49 de meciuri la echipa națională. Video

Revenire surpriză în fotbalul românesc! Un mijlocaș, cu 49 de selecții la naționala de seniori, a fost prezentat la noua echipă.
Alex Bodnariu
16.09.2025 | 15:20
Fotbalistul dat afara de Gigi Becali dupa doar 11 meciuri a revenit in SuperLiga A jucat 49 de meciuri la echipa nationala Video
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri a revenit in Superliga! A jucat 49 de meciuri la echipa națională. Foto: SportPictures

Mutare surprinzătoare în SuperLiga României! Farul Constanța a anunțat transferul lui Boban Nikolov, mijlocașul din Macedonia de Nord, cu nu mai puțin de 49 de apariții la prima reprezentativă. Fotbalistul a jucat în trecut și la FCSB, însă a fost dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul dat afară de la FCSB după doar 11 meciuri revine în SuperLiga

Boban Nikolov a ajuns în fotbalul românesc în 2012, la Academia lui Gică Hagi. A jucat la Ovidiu până în 2015, când a semnat cu Vardar Skopje. Ulterior, a mai trecut pe la Videoton, FC Lecce și Sheriff Tiraspol, iar în 2022 Gigi Becali îl aducea la FCSB cu mari speranțe.

Doar că mijlocașul din Macedonia de Nord a intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB și a prins doar 11 meciuri. Omul de afaceri nu i-a prelungit contractul, iar Nikolov a mers în Ungaria, la Kisvárda. În carieră, a jucat 49 de meciuri la naționala de seniori a Macedoniei de Nord.

ADVERTISEMENT

Nikolov a semnat cu Farul! Anunțul oficial

Acum, mijlocașul central revine în fotbalul românesc, la Farul Constanța. Gică Hagi îl cunoaște bine pe fotbalist încă de pe vremea când Nikolov evolua pentru juniorii echipei de la malul mării. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

„Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.

ADVERTISEMENT
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat...
Digi24.ro
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat, văzut de procurori drept „autor”

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov evoluează pe postul de mijlocaș central și a început fotbalul la Bregalnica Stip Youth (Macedonia) înainte de a ajunge în România, la Academia Hagi, în vara anului 2010, unde a evoluat până în iunie 2015.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a...
Digisport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia

A debutat în Liga 1 la 8 martie 2013, în partida Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul 4-1, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvárda (Ungaria) și FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina), de care s-a despărțit în luna iulie a acestui an, după un sezon foarte bun, în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League.

În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015 și 2016), unul de campion al Ungariei cu Videoton (2018), unul de campion al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei cu MOL Vidi (fostă Videoton, în 2019) și o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022”, au transmis cei de la Farul Constanța într-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Ilie Dumirescu, în custodia poliției după accidentul provocat pe Bulevardul Primăverii!...
Fanatik
Fiul lui Ilie Dumirescu, în custodia poliției după accidentul provocat pe Bulevardul Primăverii! Ultimele informații despre Toto Dumitrescu, după ce a părăsit locul faptei. Update
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat...
Fanatik
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat de la Brighton: „Va face diferenţa!”
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de...
Fanatik
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de cuvinte. „Ăsta e adevărul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
EXCLUSIV | Uluitor! Ce sumă uriașă de bani încasează Fabrizio Romano anual din...
iamsport.ro
EXCLUSIV | Uluitor! Ce sumă uriașă de bani încasează Fabrizio Romano anual din colaborarea cu o cunoscută publicație de sport. Fotbaliștii din SuperLiga visează la un asemenea salariu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!