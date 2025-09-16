Fotbalistul dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri a revenit in SuperLiga! A jucat 49 de meciuri la echipa națională. Video

Mutare surprinzătoare în SuperLiga României! Farul Constanța a anunțat transferul lui Boban Nikolov, mijlocașul din Macedonia de Nord, cu nu mai puțin de 49 de apariții la prima reprezentativă. Fotbalistul a jucat în trecut și la FCSB, însă a fost dat afară de Gigi Becali după doar 11 meciuri.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul dat afară de la FCSB după doar 11 meciuri revine în SuperLiga

Boban Nikolov a ajuns în fotbalul românesc în 2012, la Academia lui Gică Hagi. A jucat la Ovidiu până în 2015, când a semnat cu Vardar Skopje. Ulterior, a mai trecut pe la Videoton, FC Lecce și Sheriff Tiraspol, iar în 2022 Gigi Becali îl aducea la FCSB cu mari speranțe.

Doar că mijlocașul din a intrat în dizgrațiile patronului de la FCSB și a prins doar 11 meciuri. Omul de afaceri nu i-a prelungit contractul, iar Nikolov a mers în Ungaria, la Kisvárda. În carieră, a jucat 49 de meciuri la naționala de seniori a Macedoniei de Nord.

ADVERTISEMENT

Nikolov a semnat cu Farul! Anunțul oficial

, la Farul Constanța. Gică Hagi îl cunoaște bine pe fotbalist încă de pe vremea când Nikolov evolua pentru juniorii echipei de la malul mării. Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului.

„Începând de astăzi, macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.

ADVERTISEMENT

Născut la 28 iulie 1994, Boban Nikolov evoluează pe postul de mijlocaș central și a început fotbalul la Bregalnica Stip Youth (Macedonia) înainte de a ajunge în România, la Academia Hagi, în vara anului 2010, unde a evoluat până în iunie 2015.

ADVERTISEMENT

A debutat în Liga 1 la 8 martie 2013, în partida Gaz Metan Mediaș – FC Viitorul 4-1, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvárda (Ungaria) și FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina), de care s-a despărțit în luna iulie a acestui an, după un sezon foarte bun, în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League.

În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015 și 2016), unul de campion al Ungariei cu Videoton (2018), unul de campion al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei cu MOL Vidi (fostă Videoton, în 2019) și o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022”, au transmis cei de la Farul Constanța într-un comunicat oficial.