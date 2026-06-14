Fotbalistul de 18 ani care l-a dat pe spate pe Mihai Stoica: „S-a născut o nouă stea”

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Campionatul Mondial este în plină desfășurare, iar fanii sportului de pretutindeni se pot bucura pentru mai bine de o lună de meciurile între cele mai bune naționale de pe glob. Una dintre favoritele la trofeu este Brazilia, însă elevii lui Carlo Ancelotti au remizat, oarecum surprinzător, cu Maroc, scor 1-1, în prima etapă din grupa C.

Fotbalistul de 18 ani care l-a dat pe spate pe Mihai Stoica

La fiecare patru ani, jucătorii convocați la Campionatul Mondial încearcă să arate lumii întregi că merită să se afle pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului. Surprizele nu au lipsit nici în această ediție, în care Australia a reușit să învingă Turcia cu 2-0, iar Qatar a smuls o remiză în fața Austriei.

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La capitolul surprize putem pune și partida dintre . Sud-americanii nu au reușit să obțină victoria, iar unul dintre motive este adversarul Ayyoub Bouaddi. În vârstă de 18 ani, mijlocașul celor de la Lille a făcut o partidă excelentă, impresionând pe toată lumea.

De calitățile marocanului a fost plăcut surprins și Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că . „S-a născut o nouă stea”, a fost reacția scurtă a lui MM, semn că mijlocașul are un viitor promițător în fotbalul mondial.

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Cine este Ayyoub Bouaddi, jucătorul care a impresionat în Brazilia – Maroc

Ayyoub Bouaddi (18 ani) este un produs al academiei Creil, club de la care a făcut pasul către Lille. Aflat la noua sa formație, mijlocașul a trecut prin toate grupele de tineret, ca în urmă cu trei sezoane să debuteze la echipa mare, în Cupa Franței. De la acel moment, marocanul a adunat 96 de prezențe pentru seniorii echipei din Hexagon.

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La nivel internațional, Ayyoub Bouaddi a bifat selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U20 și U21 ale Franței. Interesant este că mijlocașul purta banderola de căpitan la selecționata de tineret a „Cocoșului Galic” în luna martie a acestui an, debutul său pentru prima reprezentativă a Marocului având loc abia pe 26 mai.

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50 de milioane de euro este cota lui Ayyoub Bouaddi

4 selecții a adunat mijlocașul pentru Maroc

35.00 este cota oferită de SUPERBET ca Maroc să câștige Campionatul Mondial