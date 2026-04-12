Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
12.04.2026 | 19:30
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României.
David Matei (19 ani) a reușit să îl impresioneze pe Marius Șumudică (55 de ani) prin prestația avută în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, disputat luni seară pe stadionul „Ion Oblemenco” în etapa a treia din play-off-ul SuperLigii. Antrenorul a apreciat că tânărul mijlocaș a ajuns în prezent o soluție foarte bună pentru primul 11 al oltenilor nu doar prin prisma faptului că îndeplinește criteriul sub 21 de ani, ci mai ales pentru că evoluțiile sale sunt foarte solide.

Marius Șumudică îl vede pe David Matei de la Universitatea Craiova chiar la naționala mare a României

Astfel, întrebat în mod special în legătură cu această chestiune, Șumudică a transmis că, în viziunea sa, Matei poate deveni în scurt timp o opțiune inclusiv pentru naționala mare a României. „Mie îmi place foarte mult copilul ăsta, Matei. Adică atacă spațiile foarte bine, cere mingea în profunzime, nu fuge de joc. Apare la finalizare, se deschide foarte bine pe piciorul stâng. Deci un jucător care va crește. (n.r. Dacă poate Matei să ajungă într-un an sau doi chiar la naționala mare) Cu siguranță, de ce nu? Da, da, cu siguranță, i se poate da o șansă. Joacă meci de meci și se vede că își aduce aportul. Deja el nu mai este considerat un jucător under.

Craiova își permite să joace cu underul sus. Foarte multe echipe care joacă cu under de foarte multe ori îl folosesc pe postul de portar sau pe postul de fundaș lateral. Craiova îl pune într-un post cheie, unde chiar își aduce aportul și intră în combinații foarte mult. Ce îmi place mie foarte mult e că pleacă în spațiu, pleacă în spatele apărării adverse”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Care sunt cheile jocului celor de la Universitatea Craiova. Marius Șumudică a explicat totul pe larg

În continuare, fostul antrenor de la Al-Okhdood a făcut o analiză complexă asupra jocului prestat de Universitatea Craiova până acum în acest sezon de SuperLiga: „(n.r. Despre Carlos Mora) Eu ți-am zis de când l-am văzut în campionat și de când l-am simțit ca adversar. Este un jucător cu picioare foarte bune, un jucător cu o calitate tehnică extraordinară și un jucător care se pliază. Sunt foarte mulți antrenori în momentul de față în lume la care în sistemul 3-4-3 sau 3-5-2 jucătorii de bandă sunt extreme. Sunt jucători care provin ori din mijlocași, ori din benzi. Și asta îți dă o mare calitate pe fază ofensivă. Plus că ai șansa de a construi. Tot timpul ai un om în plus în momentul în care treci din tranziție negativă în tranziție pozitivă. În momentul în care duci un atac pozițional, tu ai un om în plus pe construcție. Dacă mai ai și un portar care joacă foarte bine cu piciorul, câștigi enorm.

Îi împingi și pe Mora, și pe Bancu sus, te desfaci cu cei trei și nu mai e nevoie, ca în sistemul cu patru, să coboare numărul 6 între cei doi fundași centrali și să pierzi un om la mijloc. Și atunci practic și pe mingea a doua, și pe construcție, în momentul în care mingile ajung în lateral, tu ai deja doi mijlocași unde poți să joci, ai trei în față unde poți să duci atacurile. Plus că bulversezi echipa adversă, nu are cum să te prindă. Sunt foarte multe probleme când nu te pot prinde, e foarte greu. Ori îi faci să iasă de acolo și se creează spații, ori stau foarte jos și atunci îi macini”. 

De ce nu mai este Ștefan Baiaram în prim-plan

Nu în ultimul rând, tehnicianul a venit cu explicația și pentru acest fenomen. „Ei în general joacă fără benzi. Ei joacă cu interi, joacă cu doi în spatele unui vârf. Baiaram normal este bandă în opinia mea. Este un jucător căruia îi place să simtă linia, să intre, gen Florinel Coman, gen Man, genul ăsta de jucători. Baiaram este un jucător care, de câte ori a fost folosit al doilea vârf, nu a dat randamentul pe care îl dădea în bandă. De multe ori e preferat Etim. Etim este mult mai mobil. Etim este un jucător de spații, care cere foarte bine mingea în spatele apărătorilor, duce mai mult spre un atacant. Și atunci au câștig aici. Etim a jucat în multe meciuri atacant lângă Nsimba sau Al Hamlawi”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. 

Analiza lui Marius Șumudică după Universitatea Craiova - CFR Cluj 2-0

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
