Vedeta de 70 de milioane de euro ratează Campionatul Mondial. Alertă maximă și la echipa de club

ADVERTISEMENT

Fundașul Josko Gvardiol (23 ani), de la Manchester City, s-a accidentat la echipa de club și are nevoie de o pauză de cel puțin cinci luni. El a dat de înțeles că din acest motiv sunt șanse mari să rateze Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada.

Croatul Gvardiol a suferit o fractură de tibie

Gvardiol a suferit o fractură de tibie în a doua repriză a meciului cu Chelsea, scor 1-1. Accidentare necesită o intervenție chirurgicală și o recuperare complicată, care îl scoate din planurile lui Pep Guardiola, până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Problema lui Gvardiol agravează o criză deja severă a accidentărilor. Ruben Dias are o problemă musculară, John Stones este și el lovit, iar colegul lui Gvardiol de la naționala Croației, Mateo Kovacic, este și el indisponibil.

City a acționat deja prin rechemarea lui Max Alleyne, care era împrumutat în Championship, la Watford, unde fotbalistul de 20 de ani juca regulat în prima echipă.

ADVERTISEMENT

Internaționalul englez este unul dintre cei mai căutați fotbaliști în această iarnă, deoarece a intrat în ultimele șase luni de contract cu echipa londoneză.

ADVERTISEMENT

Indisponibilitatea lui ar putea depăși cinci luni

Potrivit informațiile oficiale, nu există un termen fix pentru revenirea lui Gvardiol pe teren, dar se așteaptă ca fundașul lui Manchester City să fie indisponibil pentru „câteva luni”.

„Acesta este un moment greu, dar nu mă va defini niciodată. Știu cine sunt și de unde vin. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru nesfârșit. Vă iubesc și voi lupta în fiecare zi pentru a mă întoarce mai puternic, ca un războinic al lui City”, a anunțat Gvardiol.

ADVERTISEMENT

Totuși, chiar jucătorul a sugerat o probabilă absență de la Cupa Mondială. „Inima mea bate pentru Croația. Mereu! Mă voi ridica din nou, mai bun ca niciodată! Pentru clubul meu. Pentru frații mei de la nivel de club și național. Pentru poporul meu. Pentru Croația”, a sunat declarația sa.

Fundașul lui City a adus bronzul mondial pentru Croația

Presa croată scrie deja că fundașul cotat la 70 de milioane de euro va fi indisponibil timp de patru până la cinci luni, punând la îndoială disponibilitatea sa pentru turneul internațional major din vară.

Pierderea ar fi foarte grea pentru naționala care a jucat finala mare în 2018 (2-4 cu Franța) și finala mică în 2022 (2-1 cu Maroc). Gvardiol are 46 de selecții și 4 goluri pentru Croația, marcând chiar în finala mică din 2022.

Croația are parte de o grupă dificilă la Cupa Mondială, urmând să joace Anglia, Ghana și Panama. pe care au depășit-o în istoriee doar Cristiano Ronaldo (226) și kuweitianul Bader Al-Mutawa (202).

Cum arată grupele Cupei Mondiale 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)

Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama