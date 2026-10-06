Fotbalistul de 77 de milioane de euro care s-a săturat de fotbal la 22 de ani! ”De ce să mai alerg? Am bani pentru trei generații”

ADVERTISEMENT

A jucat pentru Aston Villa și apoi a ajuns să fie achiziționat cu 77 de milioane de euro. E unul dintre cei mai cunoscuți atacanți, dar s-a săturat de fotbal, în ciuda faptului că are doar 22 de ani. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea.

Are 22 de ani și o avere pentru următoarele trei generații

Jhon Duran (22 ani) este un personaj controversat în lumea sportului mondial. Tânărul și-a început cariera la Envigado, debutând ca profesionist în anul 2019. Ulterior, atacantul columbian a ajuns la Aston Villa în 2023, unde a stat vreme de 2 ani. În ianuarie 2025 echipa saudită Al-Nassr a plătit 77 de pentru a-l achiziționa.

ADVERTISEMENT

Apoi, a fost împrumutat timp de 6 luni la Fenerbahce. În februarie 2026 a ajuns la Zenit, iar în vara acestui an a anunțat că are contract cu un club de prestigiu din Portugalia. A ajuns pentru un singur sezon la Benfica, unde încearcă să-și redreseze cariera profesionistă. Fotbalistul a trecut printr-o perioadă neplăcută, deși mulți credeau că va atinge culmile succesului.

Unul dintre foștii săi colegi a dezvăluit motivul pentru care traseul său a luat o direcție greșită. Mijlocașul brazilian Frederico Rodrigues de Paula Santos, cunoscut drept Fred, a oferit detalii neștiute din perioada petrecută de amicul său la Fenerbahce (iulie 2025 – februarie 2026). A scos la iveală lucruri interesante în cadrul emisiunii „Charla Podcast”.

ADVERTISEMENT

L-a descris pe Jhon Duran, dezvăluind care sunt, de fapt, caracterul și atitudinea acestuia. A subliniat că la un moment dat nu a vrut să meargă la alergat, o aroganță care face trimitere la . În prezent, Benfica îi plătește un salariu anual care se ridică la 4,81 milioane de euro. În plus, are bonusuri de până la 1,2 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

”Sunt deja asigurat pe deplin”

„Nu-l interesează nimic. E un tip incredibil de amuzant! Este o persoană deosebită, dar pur și simplu nu-l atinge absolut nimic. Când eram împreună, îi mai spuneam: «Haide, Duran, hai la antrenament, să alergăm puțin», iar el doar dădea din mână. El zicea «Frate, eu sunt deja un om bogat. Chiar n-am niciun motiv să alerg».

ADVERTISEMENT

Când abia sosise la Fenerbahce măcar se prezenta la antrenamente și trăgea tare. Dar ulterior a lăsat-o complet moale și a neglijat totul. Îmi spunea: «Frate, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Sunt deja asigurat financiar pe deplin, atât eu, cât și familia mea și următoarele trei generații»”, a povestit Fred, scrie .

Pe de altă parte, columbianul se declară fericit că a ajuns la cel mai mare club din Portugalia. E recunoscător pentru felul în care decurg lucrurile în viața sa. La semnarea contractului a anunțat că are așteptări foarte mari, dorind să joace cât mai bine și chiar să devină campion alături de jucătorii de la Benfica.

ADVERTISEMENT

Până acum a fost introdus în doar câteva partide și a marcat 12 goluri. Jhon Duran are, de asemenea, 17 partide la naționala Columbiei. Din păcate, fotbalistul nu a mai fost convocat din iunie 2025 la prima reprezentativă. Cu toate acestea, sportivul nu pare afectat de decizia luată de selecționerul din țara sa natală.