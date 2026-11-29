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Mathieu Flamini nu a câștigat Balonul de Aur, nu a fost golgheter și nici măcar superstarul echipelor pentru care a jucat, însă a știut încă din tinerețe că iubește două lucruri: fotbalul și sustenabilitatea. La 7 ani de la momentul în care și-a agățat ghetele în cui, fostul jucător al lui Arsenal și AC Milan a devenit mai bogat decât Cristiano Ronaldo, iar averea sa este estimată la aproximativ 10 miliarde de lire sterline. După ce a dat Londra pe Milano, Flamini l-a cunoscut pe Pasquale Granata, iar cei doi aveau să lucreze timp de ani la rând la ceea ce avea să devină GFBiochemicals.

O afacere atât de secretă încât nici familia nu știa

Povestea sa începe pe vremea când Flamini încă trebuia să-și spele ghetele după meciurile din Serie A. Născut la Marsilia, aproape de Mediterană, francezul spune că dragostea pentru natură a venit înaintea oricărui plan de business. Tatăl său era pasionat de scufundări, iar cei doi obișnuiau să strângă plastic de pe plaje. În timp ce fotbalul îi ocupa aproape toată viața, undeva în spatele programului de antrenamente rămânea ideea că impactul pe care omul îl are asupra mediului înconjurător poate fi redus substanțial. Mai târziu, în 2008, Mathieu Flamini și Pasquale Granata au început proiectul GFBiochemicals, iar compania avea să fie fondată în anul 2013. Pentru fostul sportiv, acest proiect a fost dezvoltat în paralel cu fotbalul și a fost clădit în secret. Nu vorbim despre discreția obișnuită a unui antreprenor care nu vrea să ofere informații concurenței. Flamini nu le-a spus despre planul său nici măcar colegilor, iar pentru o bună perioadă de timp nici măcar familiei.

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În anul 2015, el a explicat că a luat această decizie pentru că a preferat să aștepte până când proiectul are rezultate concrete, fiind conștient de reacția pe care o putea provoca imaginea unui fotbalist care, între două meciuri de Champions League . Nici măcar părinții nu au aflat încă de la început, deoarece francezul se temea că ar putea fi îngrijorați de milioanele de euro pe care le investea într-un domeniu pentru care nu avea niciun fel de pregătire academică. La Milan se antrena cu Ronaldinho, Pirlo, Seedorf, Nesta sau Ibrahimovic, iar după program mintea lui era într-o cu totul altă partidă. În loc să studieze cum să oprească atacurile adversarilor, lucru atât de prețios în fotbalul italian din acea vreme, Flamini discuta cu oameni de știință despre posibilitatea producerii la scară industrială a acidului levulinic. Practic, un fotbalist fără studii de chimie încerca să rezolve o problemă cu care cercetătorii specializați se luptaseră ani la rând.

Molecula care i-a schimbat viața

Mathieu Flamini nu a fost transferat de la Arsenal la Real Madrid și nici de la AC Milan la Barcelona, însă a schimbat gazonul cu laboratorul, tacklingul cu biochimia și contractele de fotbalist cu brevetele industriale, iar aceste lucruri i-au schimbat complet viața abia după ce a renunțat la cariera de sportiv profesionist. Acidul levulinic nu sună exact precum ingredientul unei povești care poate produce miliarde. Totuși, pentru Flamini, această moleculă a fost echivalentul unei pase filtrante, ce lasă nedumerită întreaga linie defensivă a adversarilor. O breșă într-o industrie uriașă.

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GFBiochemicals, compania la care Mathieu Flamini este cofondator, transformă biomasa și deșeurile agricole în ingrediente bazate pe acid levulinic. Ideea este ca acestea să poată înlocui substanțele obținuite din combustibili fosili, care se regăsesc într-un număr enorm de produse folosite zilnic, precum șampon, gel de duș, detergenți, parfumuri, creme, vopsele sau produse agricole. Toate acestea pot conține ingrediente provenite din industria petrochimică, iar compania lui Flamini încearcă să le ofere marilor producători alternative derivate din plante.

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GFBiochemicals spune că după peste un deceniu de cercetare deține aproape 200 de brevete active, iar tehnologia sa este deja utilizată pentru dezvoltarea de biosolvenți și alte ingrediente pe bază de plante. Activitățile de cercetare ale companiei au loc în Franța, Țările de Jos și SUA, iar un exemplu bun al importanței GFBiochemicals este cel al pesticidelor. , toxicitatea din sistemele alimentare este mult mai redusă, folosindu-se de pesticide pe bază de plante. Același lucru se aplică solvenților din detergenți, cosmetice sau vopsele. Acesta nu este un business pe care îl inventezi astăzi și aștepți să ai încasări mâine. Francezul explică faptul că procesul prin care un producător mondial schimbă formula unui produs poate dura chiar și doi ani, deoarece sunt necesare teste, analize și aprobări înainte ca noua variantă să ajungă pe raft.

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Mathieu Flamini, mai bogat decât Cristiano Ronaldo

Dacă pe teren comparația dintre Mathieu Flamini și Cristiano Ronaldo ar fi părut absurdă, în afara gazonului francezul a reușit să întoarcă spectaculos raportul de forțe. Averea lui Flamini este estimată în presa internațională la aproximativ 10 miliarde de lire sterline, sumă care îl plasează cu mult peste cele mai mari staruri din istoria sportului. Prin comparație, averea lui Cristiano Ronaldo este evaluată de Bloomberg la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Portughezul și-a construit un imperiu financiar prin salarii uriașe, în special din contractul „mamut” din Arabia Saudită, unde primește 200 de milioane de euro pe sezon. Pe lângă salarii, el a mai făcut bani importanți din contractele de publicitate, brandul CR7, hoteluri și numeroase investiții, însă Flamini a ales un drum complet diferit.

Francezul a transformat milioanele câștigate pe teren într-un pariu pe industria biochimică, iar acel pariu avea să-i schimbe radical viața. Ascensiunea nu a apărut însă peste noapte. Încă din 2018, revista economică Challenges îl includea pe fostul mijlocaș în clasamentul celor mai mari 500 averi profesionale din Franța, pe locul 395, cu aproximativ 200 de milioane de euro la acea vreme, în urmă cu aproape un deceniu. Flamini nu mai era doar un fotbalist cu economii importante, ci un antreprenor cu o participație importantă într-o companie care încerca să schimbe una dintre cele mai mari industrii ale planetei. Fostul mijlocaș de la Arsenal și AC Milan are în prezent o avere de aproape 8 ori mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo. Un fotbalist care nu a fost niciodată vedetă în echipa sa a ajuns „să joace” într-o ligă financiară în care nici măcar cei mai mari sportivi ai lumii nu pot ține pasul.

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Milioane pe teren, miliarde în laborator

Și totuși, înainte să afle diferența dintre biomasă și petrol, Flamini câștiga deja suficient cât să nu-și facă probleme pentru factura de electricitate. Când a părăsit Arsenal pentru AC Milan, în 2008, presa internațională relata că italienii îi oferiseră un contract de aproximativ 65.000 de lire pe săptămână, după ce Arsenal îi propusese prelungirea pentru 55.000 de lire. Asta înseamnă peste 3 milioane de lire anual, într-o perioadă în care salariile fotbaliștilor nu ajunseseră încă la nivelurile SF din prezent. Flamini a luat o parte din banii făcuți alergând după adversari și i-a aruncat într-un proiect despre care aproape nimeni nu știa că există.

De la Arsene Wenger la Regele Charles

În octombrie 2025, Mathieu Flamini s-a întors la Londra într-o ipostază pe care probabil nici Arsene Wenger nu ar fi anticipat-o. Francezul a fost unul dintre invitații unui eveniment organizat de Circular Bioeconomy Alliance la St James’s Palace, unde oameni de știință, antreprenori și reprezentanți ai comunităților indigene s-au întâlnit pentru a discuta despre relația dintre natură, sănătatea oamenilor și viitorul economiei. După o după-amiază de dezbateri și ateliere, participanților li s-a alăturat chiar Regele Charles. Prezența monarhului britanic nu a fost una pur protocolară. Circular Bioeconomy Alliance este chiar o inițiativă fondată în 2020 de Charles, pe când era Prinț de Wales, cu obiectivul de a accelera trecerea către o economie circulară care folosește resurse regenerabile și încearcă să pună natura în centrul sistemului economic.

Organizația a devenit ulterior una caritabilă, înregistrată în Marea Britanie, și lucrează astăzi cu zeci de companii. Temele discutate au mers mult dincolo de clasicele discursuri despre reducerea emisiilor, iar Mathieu Flamini a fost prezent la aceste discuții. El nu a ajuns acolo ca fost fotbalist invitat pentru notorietate, ci în calitate de CEO al GFBiochemicals, reprezentând exact industria pe care întâlnirea încerca să o promoveze. Ulterior, fostul „tunar” a declarat că a fost o onoare să îl întâlnească pe Regele Charles și să reprezinte GFBiochemicals alături de oameni care construiesc o economie mai sustenabilă. Două imagini ale lui Mathieu Flamini explică perfect transformarea francezului: în urmă cu două decenii, la Londra, el primea indicații tactice de la Arsene Wenger, iar în prezent, tot în capitala Angliei, Flamini îi strânge mâna Regelui Charles și discută despre cum poate industria mondială să renunțe la petrol.

A doua afacere: alături de Mesut Ozil

Chimia verde nu este singurul pariu făcut de fostul francez. Flamini și bunul său prieten Mesut Ozil au fondat UNITY, un proiect axat pe sănătate și performanță. Cei doi au lucrat împreună cu cercetători de la University of Westminster pentru dezvoltarea unei game de suplimente destinate energiei, imunității, concentrării și recuperării. În această afacere se observă același tipar. Cei doi și-ar fi putut lipi fotografia pe un produs deja existent, de calitate mediocră, însă au ales să dezvolte formule de la zero împreună cu cei mai buni cercetători ai lumii.

N-a fost Cristiano Ronaldo, dar nici un anonim

Desigur, Mathieu Flamini nu a fost nici pe departe unul dintre fotbaliștii care să intre în topul 1.000 all-time, însă nu a fost un „no name”. Averea sa a ajuns să eclipseze parcursul său ca fotbalist, ceea ce poate crea impresia greșită că Flamini a fost un jucător oarecare. În realitate, francezul și-a petrecut aproape întreaga carieră în fotbalul de elită. Format de Olympique Marseille, Flamini a ajuns la Arsenal la doar 20 de ani și a devenit rapid unul dintre „soldații” preferați ai lui Arsene Wenger. Nu era Thierry Henry, nu avea tehnica lui Dennis Bergkamp și nici nu ridica tribunele în picioare prin execuții spectaculoase. Era jucătorul care acoperea spațiul lăsat liber de ceilalți. Omul care alerga kilometri întregi, dar la final nu erai sigur că fusese în teren. A jucat în finala Champions League din 2006, pierdută de Arsenal împotriva Barcelonei, a câștigat de trei ori FA Cup, iar la AC Milan a devenit campion al Italiei în sezonul 2010-2011. A împărțit vestiarul cu Henry, Fabregas, Bergkamp și Van Persie în Anglia și cu Pirlo, Kaka, Ronaldinho, Seedorf și Ibrahimovic în Italia. După a doua aventură la Arsenal au urmat Crystal Palace și Getafe, iar în 2019 a pus punct carierei profesioniste. Profilul său de fotbalist explică exact povestea de după. Fotbalistul cu trei selecții la naționala Franței nu a fost un artist pe teren, ci s-a bazat pe disciplină, intensitate și rezistență. În business, Flamini și-a păstrat aceleași principii.

Discursul manifest al lui Flamini la adresa fotbalului

Deși și-a mutat o mare parte din energie către business, Mathieu Flamini nu s-a desprins niciodată în totalitate de fotbal. Francezul vorbește despre sportul care l-a consacrat aproape ca despre o datorie morală și consideră că influența uriașă a acestuia ar trebui folosită pentru mult mai mult decât spectacol. Într-un adevărat manifest publicat despre „sportul rege”, fostul mijlocaș de la Arsenal și AC Milan și-a început astfel discursul de pe rețelele de socializare: „Fotbalul este cea mai profundă iubire a mea. A fost dintotdeauna și va fi întotdeauna”. Pentru Flamini, însă, jocul și-a pierdut în ultimii ani o parte din esență: „Fotbalul nu a fost niciodată doar despre marcarea golurilor. Este despre a-i oferi fiecărui copil, indiferent de mediul din care provine, religie sau situație financiară, credința că poate realiza ceva extraordinar”. Flamini critică o societate care îi învață pe tineri că visele lor sunt nerealiste. În viziunea sa, exact aici trebuie să intervină fotbalul. Atunci când 22 de jucători intră pe teren, granițele sociale dispar pentru 90 de minute. Bogați sau săraci, oameni de religii și naționalități diferite ajung să vorbească aceeași limbă. Tocmai această capacitate aproape unică de a uni miliarde de oameni îi oferă fotbalului o responsabilitate pe măsură. „Avem miliarde de ochi care ne privesc! Ce oportunitate extraordinară de a susține schimbarea pozitivă și de a aduce iubire comunităților din întreaga lume! În cea mai bună formă a sa, fotbalul nu este doar divertisment. Este transformare. Este unitate. Este posibilitate. Este vis. Iar pentru asta merită să lupți”, a continuat el.

Cei mai bogați sportivi în activitate în 2026

Chiar dacă este probabil ca sportivi precum Tiger Woods, Cristiano Ronaldo sau LeBron James să-și clădească averi incredibile după ce vor renunța la sportul profesionist și vor avea mai mult timp de business, momentan ei nu pot concura cu Mathieu Flamini, chiar dacă acesta a câștigat sume mult mai mici din fotbal, pe care ulterior le-a investit în proiectul său.

Așa arată topul celor mai bogați sportivi aflați în activitate:

Tiger Woods (golf) – 1,5 miliarde de dolari;

– 1,5 miliarde de dolari; LeBron James (baschet) – 1,4 miliarde de dolari;

– 1,4 miliarde de dolari; Cristiano Ronaldo (fotbal) – 1,2 miliarde de dolari;

– 1,2 miliarde de dolari; Lionel Messi (fotbal) – 1,1 miliarde de dolari;

1,1 miliarde de dolari; Lewis Hamilton (formula 1) – 550 milioane de dolari;

– 550 milioane de dolari; Neymar (fotbal) – 450 milioane de dolari;

– 450 milioane de dolari; Serena Williams (tenis) – 400 milioane de dolari;

– 400 milioane de dolari; Rory McIlroy (golf) – 350 milioane de dolari;

– 350 milioane de dolari; Canelo Alvarez (box) – 275 milioane de dolari;

– 275 milioane de dolari; Stephen Curry (baschet) – 240 milioane de dolari.

„Un sportiv moare de două ori: când își încheie cariera și când i se încheie viața. Eu am decis să dau piept cu prima moarte devreme. De la fotbal la GFBiochemicals. Un singur lucru l-am știut întotdeauna: chimia verde poate fi o forță a binelui!” – Mathieu Flamini