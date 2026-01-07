Sport

Fotbalistul de care abia s-a despărțit de CFR Cluj și-a găsit imediat echipă! Cu cine ar urma să semneze

Unul dintre jucătorii aflați pe „lista neagră” la CFR Cluj s-a despărțit de gruparea din Superliga, însă nu a rămas mult timp fără echipă. Cu cine ar urma să semneze.
Bogdan Mariș
07.01.2026 | 08:20
Fotbalistul de care abia sa despartit de CFR Cluj sia gasit imediat echipa Cu cine ar urma sa semneze
Marcus Coco s-a înțeles cu o altă formație după despărțirea de CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures
CFR Cluj a anunțat marți despărțirea de Marcus Coco (29 de ani), fotbalist care a evoluat în 9 partide în prima parte a sezonului. Jucătorul născut în Guadelupa nu a rămas mult timp fără echipă, formația israeliană Hapoel Tel Aviv anunțând transferul său.

Marcus Coco ar urma să semneze cu Hapoel Tel Aviv după despărțirea de CFR Cluj

Hapoel Tel Aviv a anunțat că a ajuns la un acord cu Marcus Coco, care ar urma să semneze un contract pe un an și jumătate cu gruparea israeliană. „Fundașul de bandă Marcus Coco a ajuns la un acord cu clubul și ar urma să sosească în Israel în următoarele 24 de ore. Acesta va semna un contract pe un an și jumătate, în cazul în care va trece cu succes de testele medicale.

Fundașul de 29 de ani sosește la Hapoel Tel Aviv de la echipa română CFR Cluj, unde a evoluat în 9 partide în prima parte a sezonului actual. Înainte de asta, Coco a petrecut 5 sezoane la FC Nantes, unde a strâns 131 de prezențe în toate competițiile. Înainte să se transfere la Nantes în 2019, pentru 3 milioane de euro, Coco a jucat la En Avant Guingamp.

Pe parcursul carierei, a strâns 260 de prezențe în prima ligă franceză, inclusiv 20 în sezonul 2024-2025. La nivel internațional, Coco a reprezentat echipa U21 a Franței, pentru care a adunat 17 selecții”, a transmis gruparea care ocupă locul 5 în prima ligă israeliană pe site-ul oficial. Anunțul sosește la doar câteva ore după ce CFR Cluj a oficializat despărțirea de fotbalist.

Marcus Coco, afectat de probleme medicale

În contextul celor menționate de gruparea din Israel, există în continuare posibilitatea ca transferul să „cadă” din cauza problemelor medicale cu care se confruntă fotbalistul. În octombrie, Coco a părăsit terenul în minutul 10 al partidei dintre CFR Cluj și Farul, din cauza unei accidentări musculare, iar din acel moment a evoluat foarte puțin pentru „feroviari”.

Fundașul a mai strâns doar 39 de minute în campionat până la finalul anului 2025, iar Daniel Pancu dezvăluia că acesta s-a confruntat cu o problemă medicală. „Coco, recidivă…. Nu știu exact care-i situația lui. La el problema a fost reală.

E păcat, pentru că e un jucător de explozie, de mare viteză, doar că e pentru prima dată în străinătate și stresul și acomodarea mai grea, poate și frigul ăsta care a venit la Cluj, l-au făcut să se accidenteze și nu a avut continuitate”, declara tehnicianul pe 29 decembrie, într-o intervenție la Digi Sport.

