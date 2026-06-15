Fotbalistul de care FCSB și Dinamo s-au interesat în iarnă, transfer surpriză în SuperLiga. A semnat contractul pe un sezon

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Jucătorul dorit de cele două rivale, FCSB și Dinamo, a ajuns la o altă formație din SuperLiga. UTA a anunțat pe pagina oficială faptul că a obținut semnătura lui Andrei Dorobanțu, fundașul lateral dreapta pe care l-a împrumutat de la Unirea Slobozia. Ce a spus fotbalistul în vârstă de 21 de ani după ce s-a alăturat „Bătrânei Doamne”.

Andrei Dorobanțu, fotbalistul dorit de FCSB și Dinamo în iarnă, a semnat cu UTA

FCSB și Dinamo au fost interesate la începutul anului de Andrei Dorobanțu. Acum, la câteva luni bune de la discuțiile respective, jucătorul a fost prezentat oficial de UTA.

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„Andrei Dorobanțu va îmbrăca tricoul UTA-ei până la finalul sezonului 2026-2027, după ce a fost împrumutat de la Unirea Slobozia.

La 21 de ani, fundașul dreapta are deja 104 apariții pentru formația ialomițeană, dintre care 31 în sezonul recent încheiat. De asemenea, a bifat șase prezențe la reprezentativa U20 a României, iar în luna martie a primit convocarea la naționala de tineret. Bine ai venit la Arad, Andrei!”, este comunicatul emis de UTA.



Andrei Dorobanțu, încântat că va continua în SuperLiga

Andrei Dorobanțu a avut un final de sezon nu tocmai plăcut. Tânărul fundaș dreapta a suferit o , echipa care a încheiat stagiunea pe locul 9 în play-off, cu doar 22 de puncte. Împrumutul la UTA înseamnă pentru el șansa de a mai evolua, cel puțin un sezon, pe prima scenă a fotbalului din România, motiv de mare bucurie.

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„Sunt foarte fericit să mă alătur unui club cu tradiția și istoria UTA-ei. Știu ce înseamnă acest nume pentru oraș și pentru suporteri, iar acest lucru mă motivează și mai mult. Vin la Arad cu dorința de a munci, de a progresa și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei. Abia aștept să îmbrac tricoul UTA-ei, să intru pe teren și să simt susținerea suporterilor”, au fost cuvintele lui Andrei Dorobanțu, după ce a semnat cu UTA.



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