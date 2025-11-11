Sport

Fotbalistul de Champions League, declarație care „aprinde” meciul Bosnia – România de la Zenica: „Nu ne gândim la baraj”

Declarație surprinzătoare înainte de Bosnia - România. Ce a spus fotbalistul care evoluează în Champions League cu trei zile înaintea duelului de la Zenica
Bogdan Mariș
11.11.2025 | 19:00
Fotbalistul de Champions League declaratie care aprinde meciul Bosnia Romania de la Zenica Nu ne gandim la baraj
Amar Dedic, jucătorul celor de la Benfica, a făcut o declarație surprinzătoare înainte de Bosnia - România. FOTO: Hepta
Naționala Bosniei își dorește să revină la Cupa Mondială după 12 ani de absență, iar pentru a îndeplini acest obiectiv, „dragonii” au nevoie de două succese în „dubla” din noiembrie cu România și Austria. Fundașii Amar Dedic și Emir Karic, cel din urmă aflat la prima convocare, au vorbit despre cele două partide.

Fotbalistul de Champions League, declarație surprinzătoare înainte de Bosnia – România

Amar Dedic se numără printre cei mai importanți jucători ai Bosniei, fiind cel mai bine cotat fotbalist din lotul actual (13 milioane de euro conform Transfermarkt). La nivel de club, apărătorul este jucător de bază la Benfica Lisabona, alături de care evoluează inclusiv în UEFA Champions League. Dedic, care a jucat în trecut și pentru Red Bull Salzburg sau Olympique Marseille, a anunțat că jucătorii Bosniei nu se gândesc la baraj înainte de partidele cu România și Austria.

Obiectivul acestora este primul loc în grupă, care ar aduce calificarea directă la Cupa Mondială. „Suntem conștienți de ce înseamnă aceste două meciuri pentru noi. Există o presiune pozitivă, jucăm acasă primul meci, iar apoi vor fi mulți fani de-ai noștri în Austria. Obiectivul e să ne calificăm la Cupa Mondială. O vom lua meci cu meci, cel cu România este cel mai important. Nu ne gândim la baraj, vrem două victorii”, a afirmat fundașul dreapta.

Acesta a comentat și situația grupării de ultrași BH Fanaticos, care a anunțat că nu va fi prezentă la meciul cu România de la Zenica. „Nu știu dacă fanii cei mai loiali vor fi în tribune, noi am fost alături de ei. Sunt foarte importanți pentru noi, nu am altceva de spus. Sunt aici de foarte mulți ani, sunt foarte importanți pentru noi, asta e totul”, a afirmat Dedic, conform sportsport.ba.

Fundașul care a refuzat Austria ar putea debuta pentru Bosnia contra României

Emir Karic, fundaș stânga de 28 de ani care evoluează pentru Sturm Graz, se află la prima sa acțiune alături de prima reprezentativă a Bosniei. Situația acestuia este una interesantă, deoarece s-a născut în Austria și a reprezentat această țară la nivel U19 și U21, iar acum ar putea să joace împotriva reprezentativei din țara natală într-un meci cu o importanță deosebită.

„Prietenii mei îmi știu opinia. Bosnia-Herțegovina este țara părinților mei. Sunt recunoscător Austriei pentru tot ce mi-a oferit, dar când m-a sunat selecționerul, nu am stat nicio secundă pe gânduri. Sunt mândru să fiu aici și să joc pentru țara pe care o iubesc. Atenția noastră este îndreptată către meciul cu România, vom vedea mai târziu ce se va întâmpla în Austria. Trebuie să învingem România”, a declarat apărătorul, conform sursei menționate.

Lotul Bosniei pentru meciurile cu România şi Austria

  • Portari: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (NK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
  • Fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Emir Karic (Sturm Graz), Amar Dedic (Benfica), Arjan Malic (Sturm Graz), Nihad Mujakic (Eyupspor), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Nikola Katic (Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria)
  • Mijlocași: Benjamin Tahirovic (Brondby IF), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Young Boys Berna), Amar Memic (Viktoria Plzen), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos)
  • Atacanți: Samed Bazdar (Real Zaragoza), Edin Dzeko (Fiorentina), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach)
