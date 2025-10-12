Fotbalistul de doar 17 ani vândut de Dan Șucu, dorit la naționala Italiei

Fotbalul din peninsulă trece printr-o perioadă de reconstrucție, în special la nivel de națională, iar Honest Ahanor, jucător al celor de la Atalanta, de doar 17 ani, este o soluție pentru prima reprezentativă.

Fostul jucător al lui Dan Șucu, aproape de selecția la naționala Italiei. Gennaro Gattuso s-ar fi decis și-l vrea în echipă

Fotbalistul care s-a născut în Italia, la Aversa, nu are încă cetățenia și poate evolua doar pentru Nigeria. Totuși, Ahanor ar putea ca în viitorul apropiat să fie parte din lotul Squadra Azzurra, fiind dorit acolo chiar de Rino Gattuso. Trebuie să se rezolve însă problemele pe care le are sportivul cu obținerea cetățeniei și dacă evoluțiile sale de la Atalanta vor fi la fel de bune, informațiile sunt că el va fi convocat la naționala Italiei, notează

, asta după ce a fost crescut de El chiar a evoluat acolo, la nivel de seniori, 6 partide, în stagiunea trecută, și a dovedit că poate să facă pasul din calitate de junior în cea de fotbalist profesionist. Astfel, a primit șanse și de la Ivan Juric, la gruparea bergamască, iar în sezonul actual are 3 meciuri în Serie A și 2 partide în Champions League.

Cine e Honest Ahanor, fotbalistul de doar 17 ani care poate ajunge la naționala Italiei. A crescut la echipa patronată de Dan Șucu

Ahanor joacă pe postul de fundaș stânga și are un fizic foarte bun, care îi permite să se adapteze fără probleme rigorilor cerute la nivel de seniori. La Atalanta poate să fie folosit și ca fundaș central, în sistem de 3, dar și să acopere toată banda, lucru pe care l-a făcut până acum și care îi scoate în evidență calitățile atletice. Până acum, din cauza că nu are cetățenie, nu a putut să joace la nivel de juniori pentru Italia și nu a făcut acest pas nici pentru Nigeria.

Genoa a devenit în ultimii ani o fabrică foarte bună pentru fotbalul din Italia. Chiar și acum, echipa are în lot mai mulți tineri, crescuți în propria academie, care promit să devină jucători importanți la nivel de Serie A, lucru care nu poate decât să-l bucure pe Dan Șucu. Printre numele importante, din fotbaliștii tineri, se numără Seydou Fini, Jeff Ekhator sau Lorenzo Venturino, toți trei fiind jucători de atac cu meciuri deja la prima echipă.

Naționala Italiei speră să ajungă la Cupa Mondială 2026. Gattuso vrea să evite dezastrul de acum 4 ani

Naționala Italiei reușea în 2021 să câștige finala Campionatului European, cu Anglia, chiar în Regat, pe Wembley, după loviturile de departajare, și părea că revine în prim-planul fotbalului mondial. Totuși, generația lui Chiesa și a lui Barella, care promitea foarte mult, nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor și a ratat prezența la Cupa Mondială din Qatar, după un baraj pierdut în mod surprinzător, cu Macedonia de Nord.

Acum, situația din preliminarii le dă din nou emoții suporterilor. După 4 meciuri, Italia are 9 puncte și se află la 6 lungimi de Norvegia, care după 5 meciuri are punctaj maxim. Totuși, locul 2 ar asigura calificarea la baraj pentru Italia, iar șansele nu ar fi spulberate din start. Rămâne de vâzut ce parcurs o să reușească să aibă Squadra lui Gattuso și dacă își va asigura, cumva, prezența la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada.