Fotbalistul de la CM 2026, arestat chiar înainte de startul turneului: acuzat de trucare de meciuri

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial se desfășoară în premieră în trei țări diferite: SUA, Canada și Mexic. Cei mai în formă jucători ai reprezentativelor participante au fost convocați pentru turneul final de pe continentul american. Interesant este că un fotbalist a fost arestat cu doar două săptămâni înainte de startul competiției.

Fotbalistul de la CM 2026, arestat cu doar două săptămâni înainte de startul turneului

Deși Campionatul Mondial ar trebui să fie un moment de mândrie pentru toți jucătorii convocați, unii internaționali trec și prin momente dificile. În acest caz se află și Elye Wahi, fotbalist care a avut probleme cu legea cu doar două săptămâni înainte ca turneul final din SUA, Canada și Mexic să înceapă.

ADVERTISEMENT

Potrivit , jucătorul a fost arestat în ajunul Campionatului Mondial. Internaționalul din Coasta de Fildeș este suspect într-un dosar de trucare de meciuri. Mai exact, Elye Wahi este bănuit că a încasat în mod intenționat un cartonaș galben în partida contra lui Metz, din data de 17 mai.

După cele petrecute pe 17 mai, Elye Wahi a fost arestat de poliția din Franța vineri, pe 29 mai. Reținerea sa a venit după un meci contra bun împotriva lui Saint-Etienne, în care a reușit să marcheze două goluri și astfel să o mențină pe Nice în Ligue 1, primul eșalon fotbalistic din Hexagon.

ADVERTISEMENT

Elye Wahi, convocat la Campionatul Mondial din America

În ciuda faptului că a întâlnit probleme cu organele de lege, convocarea pe numele lui Elye Wahi a rămas în picioare, iar acesta a făcut deplasarea în Statele Unite pentru Cupa Mondială. Totodată, atacantul a fost titular în victoria cu 1-0 contra Ecuador, Wahi lovind bara în actul secund al partidei.

ADVERTISEMENT

Potrivit sursei amintite mai sus, un purtător de cuvânt al parchetului din Marsilia a declarat: „Putem confirma că un fotbalist în vârstă de 23 de ani, care evoluează în Ligue 1 din Franța, a fost arestat pe 29 mai în cadrul unei anchete deschise de parchetul din Marsilia cu privire la acuzații de fraudă în formă organizată, corupție sportivă în formă organizată, tăinuire de bunuri provenite din infracțiuni și spălare de bani.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost eliberat după ce a fost audiat în custodia poliției. Investigațiile sunt în desfășurare. Fotbalistul nu este membru al selecționatei Franței care participă la Campionatul Mondial”, a transmis un purtător de cuvânt al parchetului din Marsilia.

Liga Profesionistă de Fotbal din Franța (LFP) a pornit o anchetă după ce s-au pariat sume foarte mari pe partida dintre Nice și Metz, mizele fiind plasate pe faptul că Elye Wahi va primi un cartonaș galben pe parcursul celor 90 de minute. Sancțiunea a venit în minutul 35 al partidei, după un fault întârziat asuprar lui Sadibou Sane.

ADVERTISEMENT

În condițiile în care ancheta este în plină desfășurare, atacantul din Coasta de Fildeș nu a fost pus oficial sub acuzare pentru nicio infracțiune, fiindu-i permis astfel să facă deplasarea în America de Nord pentru turneul final.

Cine este Elye Wahi

Elye Wahi (23 de ani) este un produs al academiei celor de la SM Caen, de unde a făcut ulterior pasul către echipele de juniori ale lui Montfermeil și Montpellier. La Montpellier a bifat și debutul său la seniori, prestațiile sale bune făcându-i pe cei de la RC Lens să plătească 30 de milioane de euro în schimbul său, în vara anului 2023.

Ulterior, atacantul a mai fost legitimat la Marseille și Eintracht Frankfurt, fiind împrumutat în sezonul recent încheiat la Nice. La nivel internațional, fotbalistul a evoluat pentru naționalele de tineret ale Franței, însă în primăvara acestui an a ales să schimbe cetățenia sportivă .

18 milioane de euro este cota lui Elye Wahi

1.58 este cota oferită de SUPERBET pentru „1 solist” în Germania – Coasta de Fildeș