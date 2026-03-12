Sport

Fotbalistul de la Dinamo care l-a impresionat pe Florentin Petre: „Unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut!”

Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a vorbit în termeni laudativi despre unul dintre fotbaliștii care se află în acest moment în lotul grupării bucureștene.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 22:02
Florentin Petre, laude pentru Adrian Mazilu, fotbalistul care nu a convins la Dinamo până acum
Situația lui Adrian Mazilu de la Dinamo rămâne una care ridică semne de întrebare, asta pentru că jucătorul crescut la Farul nu a avut multe prezențe în tricoul „câinilor”, iar în momentul în care a jucat nu a fost la nivelul așteptat.

Florentin Petre îl laudă pe Adrian Mazilu. Ce spune despre jucătorul lui Dinamo

Cu toate acestea, Florentin Petre îl laudă pe Adrian Mazilu și spune că la nivel de talent acesta este unul dintre cei mai buni jucători români din ultimii ani. Antrenorul secund de la Dinamo recunoaște că tânărul fotbalist are nevoie de mai multă încredere din partea staffului pentru a-și arăta valoarea.

„Mazilu este într-o formă bună fizică din punctul nostru de vedere. Noi trebuie să-i acordăm mai multă încredere. Cum am declarat și susțin în continuare, Mazilu este unul dintre cei mai buni jucători români pe care i-am văzut în ultima perioadă. O să lucrăm special cu el și nu numai cu el, pentru a putea să ajungă la o formă bună.

Avem cele 10 meciuri de play-off, plus semifinala de Cupa României, să dea Dumnezeu să jucăm și finala. Ne batem pe ambele fronturi pentru a prinde cupele europene. Jucătorii tineri sunt buni, pe care noi ne bazăm și pe care cu siguranță o să-i vedem mai des la lucru”, a spus Florentin Petre la emisiunea Totul pentru Dinamo.

Zeljko Kopic l-a criticat public pe Adrian Mazilu

Zeljko Kopic nu a fost mulțumit de atitudinea pe care fostul jucător de la Brighton a avut-o la antrenamente și l-a pedepsit pe acesta când nu l-a inclus în lotul echipei pentru mai multe partide din ultimul timp. Ba chiar tehnicianul croat a spus public că nu este satisfăcut de modul în care Mazilu s-a prezentat.

„Mazilu a venit ca un jucător cu mult potenţial. A avut probleme cu accidentările. Din prima zi i-am oferit sprijin. A fost decizia mea să joace atunci când a fost posibil. Am vrut să îl aducem într-o formă bună. În cantonament a fost bine. În ultimele meciuri a jucat mai puţin, nu am fost mulţumit. Am vorbit cu el, i-am explicat anumite lucruri.

Acum trebuie să lupte şi să aştepte o nouă şansă. Avem jucători care muncesc foarte bine. Avem competiţie în echipă. Când va merita şi va primi oportunitatea, aştept mai mult de la el”, a spus Zeljko Kopic recent.

Adrian Mazilu a venit accidentat la Dinamo

Adrian Mazilu a fost un pariu pe care cei de la Dinamo l-au făcut în vară, iar până acum pare că mutarea a fost una necâștigătoare pentru câini. Totuși, jucătorul, care a avut probleme medicale mari în ultimii ani, de abia s-a recuperat și a revenit la o formă fizică optimă.

Până acum, acesta a fost folosit de Dinamo în 11 meciuri, însă niciodată titular, iar cel mai bun moment al său în tricoul „câinilor” a venit la o partidă amicală din iarnă, când a înscris un gol superb, de la marginea careului. Așteptările sunt, însă, în continuare foarte mari de la Adrian Mazilu și rămâne de văzut dacă acesta o să confirme.

