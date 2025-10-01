Fotbalistul de la Dinamo cu două facultăţi: „Am terminat la zi! Mergeam la cursuri şi la antrenamente”

Alex Pop se numără printre cei mai importanți jucători de la Dinamo, însă . Acesta a vorbit în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO despre cele două facultăţi pe care le-a absolvit.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui Dinamo a absolvit două facultăţi

Alex Pop a absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dar și Facultatea de Sport din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, reușind să își termine studiile în paralel cu activitatea fotbalistică. „Sunt licențiat în comunicare și relații publice, dar și în sport.

Aveam de gând să dau la drept la un moment dat, nu eram decis încă pe ce și nici acum nu știu de ce am vrut la drept. Până la urmă, mă bucur că nu am făcut greșeala asta, pentru că mi-ar fi fost foarte greu. Oricum mi-a fost greu, cu aceste două facultăți, în paralel cu fotbalul. O facultate ca dreptul nu știu dacă aș fi putut să o termin. Probabil aș fi terminat-o, dar cu mari greutăți”, a declarat atacantul lui Dinamo în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cum l-a ajutat pandemia pe Alex Pop: „Am avut mare noroc”

a terminat prima sa facultate la zi, însă acesta a mărturisit că a fost „ajutat” de pandemie, cursurile având loc online pentru o lungă perioadă. „Eu am terminat Comunicare și Relații Publice la zi, nu la distanță. Mergem dimineața la cursuri, după aceea la antrenament și apoi la seminarii.

Cam așa am dus-o o perioadă bună, am avut mare noroc că am prins pandemia. Doi ani și jumătate din facultate am fost în pandemie și erau orele online, mare noroc am avut”, a afirmat tânărul fotbalist în cadrul dialogului cu Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Alex Pop a dezvăluit sfatul primit de la părinți

Atacantul lui Dinamo a dezvăluit care este sfatul cel mai prețios pe care l-a primit de la părinții săi: „Ei tot timpul îmi spun ‘Ce-i al tău e pus deoparte’ și că atât timp cât sunt serios, muncesc, îmi văd de treabă și fac tot ce ține de mine pentru visul meu, să fiu liniștit și împăcat, pentru că mai devreme sau mai târziu se va împlini acea dorință”.