Fotbalistul de la FC Barcelona este Golden Boy 2026! Ce premiu a luat Erling Haaland

ADVERTISEMENT

Publicația italiană a acordat premiile anuale, individuale, pentru fotbaliștii echipelor de top din Europa. În acest an, în clasament, au fost trecute mai multe nume cu greutate din fotbalul de primă clasă. Anunțarea câștigătorilor a avut loc în cadrul unei conferințe de presă.

Tuttosport a anunțat lista de vedete premiate în 2026

La centrul de fotbal Mapei, din Sassuolo, a fost anunțat câștigătorul celei mai importante distincții din concurs: Golden Boy. Trofeul a fost adjudecat de fundașul celor de la FC Barcelona, Pau Cubarsi. Între timp, la nivel de fotbal feminin, Giulia Galli a primit distincția de ”Jucătoarea de Aur a Italiei”. De asemenea, Tuttosport a mărit aria de selecție, iar cea mai bună jucătoare a anului, la nivel mondial, a fost Alessia Russo, de la Arsenal.

ADVERTISEMENT

Titlul de cel mai bun agent al anului în fotbalul mondial a fost adjudecat de Jorge Mendes, în timp ce distincția pentru cel mai bun președinte de club din fotbal a fost obținută de oficialul lui FC Barcelona, Joan Laporta. De asemenea, numele lui se află pe listă, în secțiunea ”Jucătorul de Aur 2026”.

Voturile au fost realizate de jurnaliștii sportivi din Europa, dar, o parte dintre categorii, a fost influențată și de votul deschis al publicului. Fanii fotbalului și-au putut susține propriii favoriți prin intermediul unui buletin de vot digital realizat pe site-ul publicației italiene Tuttosport. La conferința de presă a participat și oficialul clubului din Serie A, Sassuolo: Veronica Squinzi.

ADVERTISEMENT

Pau Cubarsi, al doilea fundaș care căștigă Golden Boy

Fundașul a devenit unul dintre oamenii de bază ai lui Hansi Flick în compartimentul defensiv și este al doilea fundaș care cucerește premiul Tuttosport. Înaintea sa, publicația din ”Cizmă” a mai oferit distincția doar lui Matthjis De Ligt, în 2018. De-a lungul timpului, trofeul individual a fost câștigat de jucători care și-au confirmat statutul la nivel mondial: Lionel Messi, Sergio Aguero, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham și Joao Felix.

ADVERTISEMENT

Pau Cubarsi a avut un sezon de vis atât la nivel de club, cât și la echipa națională. Stoperul a strâns 48 de apariții în toate competițiile și a reușit să marcheze un gol, în La Liga, contra Gironei, 1-2. Cu fundașul de 19 ani în teren, Barcelona a câștigat titlul de campioană a Spaniei și Supercupa Spaniei. La nivel de echipă națională. Cubarsi a fost un jucător de bază în .

ADVERTISEMENT