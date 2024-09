Fotbalistul de la FCSB care a mers la sediul clubului Dinamo pentru a-și lua rămas bun de la Gigi Mulțescu: „Cel mai bun mentor”

Ziua de duminică a venit cu două vești dureroase pentru sportul românesc și mai ales pentru ce înseamnă clubul Dinamo. în dimineața zilei de 15 septembrie, după ce a fost răpus de o pneumonie severă, iar la câteva ore distanță, .

Alexandru Băluță, prezent la sediul CS Dinamo pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Gheorghe Mulțescu. Fotbalistul de la FCSB, în lacrimi

Gheorghe Mulțescu a fost un fotbalist uriaș, care a scris istorie alături de Dinamo, câștigând trei titluri de campion și două cupe ale României, dar a fost și unul dintre cei mai experimentați tehnicieni, cu o carieră de aproape 40 de ani. Ultima oară, Mulțescu a antrenat-o pe Dinamo, însă pe mâna sa au trecut foarte mulți fotbaliști de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

Luni, sicriele cu trupurile neînsuflețite ale celor două legende ale lui Dinamo au fost depuse la sediul clubului, acolo unde oamenii își pot lua rămas bun de la cei doi. Una dintre prezențele surpriză a fost Alexandru Băluță, fotbalist care a jucat duminică în meciul CFR Cluj – FCSB 2-2, meci în care a și marcat.

, când evolua la Universitatea Craiova, iar tehnicianul și-a pus amprenta în evoluțiile actualului jucător de la FCSB, care a prins și lotul echipei naționale de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

„Băluță a dat randament foarte bun la echipa de club. L-am îngrijit ca pe o floare. La început i se reproșa că nu juca bine. Ca să-l salvez, am schimbat sistemul și am jucat cu un singur defensiv și cu doi interi, cu el și cu Rocha sau cu el și cu Gustavo.

Spre final, în play-off, am jucat cu trei vârfuri și lăsam să se schimbe între ei. Au făcut niște meciuri, mai ales la CFR Cluj, când am bătut cu 3-0. După aceea a fost convocat la națională”, spunea Mulțescu în 2018 pentru .

ADVERTISEMENT

Vizibil îndurerat, Băluță a avut numai cuvinte mari la adresa celui care i-a fost antrenor la Universitatea Craiova.

„Cel mai bun mentor. M-a ajutat cel mai mult. Era un om minunat. Țin minte niște declarații ale lui în care spunea că m-a îngrijit ca o pe floare. Datorită dânsului am reușit să prind naționala atunci. M-a ajutat foarte mult.

ADVERTISEMENT

El mi-a schimbat poziția la Craiova și am dat un randament foarte bun pe poziția de inter. Îmi pare rău că nu am apucat să mai am o discuție cu dânsul”, a declarat acesta pentru .

S-a decis unde și când va fi înmormântat Gigi Mulțescu. Cât va sta trupul neînsuflețit la stadionul Dinamo

Gigi Mulțescu urmează să fie înmormântat. Fostul mare internațional și antrenor român s-a stins din viață, duminică, 15 septembrie, la vârsta de 72 de ani. Legenda lui Dinamo era internată la Spitalul Floreasca, acolo unde suferea din cauza unei pneumonii.

Gigi Mulțescu va fi înmormântat miercuri, 18 septembrie, la cimitirul „Reînvierea” din cartierul bucureștean Colentina. Până atunci, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu fostului mare dinamovist o pot face la stadionul lui Dinamo, acolo unde este depus și trupul neînsuflețit al lui Valentin Samungi.