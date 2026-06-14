Fotbalistul de la FCSB care a provocat panică la echipă: a făcut accident chiar înainte de un meci. ”Mașina era avariată rău”

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Adi Popa, un jucător care este legitimat în prezent la Steaua București, echipă care joacă în Liga a 2-a, a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului despre perioada în care a fost coleg la o altă grupare ”roș-albastră”, FCSB, cu Iasmin Latovlevici. Acesta din urmă a fost implicat într-un accident rutier chiar înainte de un meci.

Cine e fostul fotbalist de la FCSB care a făcut accident chiar înainte de un meci. Conducea o mașină de lux

Adi Popa, 37 de ani, a fost invitat recent în cadrul unui podcast. Legitimat la Steaua, echipa Clubului Sportiv al Armatei, cel alintat în trecut ”Motoreta” de fani, grație vitezei sale, a fost mai mulți ani coleg la FCSB (fosta Steaua) cu fundașul Iasmin Latovlevici, 40 de ani. Acesta din urmă și-a câștigat, în vestiarul echipei din Capitală, renumele de fotbalist care întreține atmosfera prin glumele și farsele la adresa colegilor.

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În urmă cu mai bine de un deceniu, o așa-numită ”glumă” a lui ”Lato” putea să aibă un final deloc plăcut. Din cele spuse de Adi Popa, chiar înainte de un meci jucat pe vechiul Ghencea, Latovlevici a împrumutat mașina lui Mihai Costea. A vrut doar să dea câteva ture în jurul legendarei arene. Aventura nu a fost una cu un final plăcut. Fundașul nu s-a descurcat la fel ca pe teren și a provocat un .

Latovevici nu a împrumutat atunci orice mașină, ci un Porsche deținut de fostul său coleg, atacantul Mihai Costea, 38 de ani. ”I-a luat Lato mașina în parcare și a făcut accident cu autocarul. Avea o mașină mai puternică și i-a zis: ‘Dă și mie să dau o tură’. Eram la vechiul Ghencea, unde puteai să înconjori stadionul. Plecam la Târgu Jiu, iar jucătorii care nu au prins lotul voiau să plece de la stadion. Autocarul era acolo, deasupra vestiarelor.

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Lato plecase pe partea cealaltă să dea tura și pe partea cealaltă era autocarul, să dea ture de stadion ca să intre înapoi în parcare. S-au întâlnit la Peluza Nord. Eram în spate, în autocar, cu Dodel și-l văd că țipă la un moment dat: ‘Lato, Lato, Lato!’. Până să-i zică șoferului, era cu mașina în Peluza Nord”, rememorează Popa, la .

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Ce s-a întâmplat după accident: ”Mașina a fost avariată rău”

Extrem de ”fair-play”, Iasmin Latovlevici și-a recunoscut vina și a plătit. Din spusele lui Adi Popa reiese că . Astfel, fundașul i-a achitat lui Costea valoarea vehiculului și el a rămas cu acel Porsche. ”(n.r. A fost avariată mașina?) Destul de rău. (n.r. Cum a reacționat Costea?) Nu s-a pus problema să se supere, i-a plătit și a rămas Lato cu mașina, i-a dat banii pe ea. Îți dai seama, un accident înainte de meci. Abia s-a mai închis ușa autocarului”, a mai punctat Adi Popa.

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Iasmin Latovlevici și Adi Popa au fost colegi la FCSB timp de trei sezoane. Fundașul a fost primul ajuns la echipa din Capitală, în 2010, de la Poli Timișoara. A jucat pentru roș-albaștri timp de 5 sezoane. A plecat în 2015 la Genclerbirligi (Turcia). În ceea ce-l privește, ”Popică” a venit la FCSB în 2012, de la Concordia Chiajna. A plecat de la club în ianuarie 2017 la Reading.