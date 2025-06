Fotbalistul de la FCSB care i-a impresionat pe oficialii FRF în România – Cipru 2-0: „Știe ce vrea, e foarte talentat”

, spre bucuria șefilor FRF. Oficialii de la „Casa Fotbalului” au avut numai cuvinte de laudă la adresa unuia dintre „tricolori”.

FRF, elogii pentru omul meciului România – Cipru 2-0

România e pe locul 3 în Gruia I, cu 6 puncte, cu trei mai puține decât liderul Bosnia & Herțegovina și la egalitate cu ocupanta locului 2, Austria. A doua victorie a „tricolorilor” în campania de calificare a fost obținută împotriva Ciprului,

. Vedeta de la FCSB a deschis scorul în minutul 43, după ce a reușit să marcheze golul de onoare și în Austria. Prestația lui „Tase”, care, împotriva Ciprului, l-a înlocuit cu brio pe căpitanul Stanciu, l-a impresionat pe Mihai Stoichiță.

„Cele trei puncte au venit când trebuia, pe fondul unei supărări cauzate de meciul de la Vina. Ești în continuare în cărți. Am mai avut ocazii, dar a fost senzația că, la un moment, au vrut cam toți să dea gol. Bine că are ce să lucreze Lucescu în continuare cu ei.

Tase e un jucător foarte bun, un jucător care știe ce vrea, știe să marcheze. S-a văzut sezonul trecut la FCSB, e un jucător talentat.

Nu e vorba de crescut speranțele, e vorba de moral. Dacă pierdeai astăzi sau făceai egal, nu mai aveai ce să calculezi”, a declarat Mihai Stoichiță, după România – Cipru 2-0.

Următorul meci al „tricolorilor” în preliminariile lui CM 2026 este tot împotriva selecționatei din „Insula Afroditei”. Cipru – România este pe 9 septembrie, de la ora 21:45.

Florin Tănase șochează: ia în calcul plecarea de la FCSB!

Aflat într-o formă de zile mari, . Playmakerul mai are contract cu FCSB până în vara lui 2026, dar ar putea pleca în acest mercato.

„Mai am un an de contract. Nu se pune problema să prelungesc. Acum urmează să plec în vacanță, sunt discuții, rămâne să vedem. Iau în calcul situația. Da, Alibec vrea numărul 7. Are spatele mai mare, i se potrivește mai bine 77.

Cred că Musi va crește foarte mult. A demonstrat că este un jucător cu reale calități și că are toate șansele să crească. A avut ghinionul unui accidentări. Cei de la Dinamo au făcut un transfer bun”, a afirmat Florin Tănase.