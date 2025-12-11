Fotbalistul de la FCSB care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica după 4-3 cu Feyenoord: „E fenomenal! Va face înconjurul lumii”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) a fost și el în extaz după FCSB – Feyenoord 4-3. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a aplaudat evoluția fotbaliștilor lui Charalambous, dar a avut o mențiune specială.

Cine e omul meciului FCSB – Feyenoord 4-3 în viziunea lui Mihai Stoica

FCSB visează din nou la calificarea în primăvara Europa League. Campioana României are acum 6 puncte după victoriile cu Go Ahead Eagles și Feyenoord.

Campioana României a avut eficiență de 100%, reușind să transforme toate cele 4 șuturi expediate pe spațiul porții lui Wellenreuther. Golurile FCSB-ului au fost marcate de Ngezana (11), Toma (54), Thiam (87) și Florin Tănase (90+5). Două dintre cele patru goluri nu ar fi fost posibile fără assist-urile inepuizabilului Juri Cisotti.

„Schimbările au adus această metamorfoză teribilă. Toți cei care au intrat în a doua au fost la cel mai înalt nivel. Dar nu poți să vorbești despre acest meci fără să subliniezi evoluția acestui fenomenal jucător Juri Cisotti.

Cred că golul 4 va face înconjurul lumii. Vezi mai rar un jucător care pleacă de unul singur la sacrificiu, câștigă duelul, deși nu pare să îl recomande ceva pentru dueluri de genul ăsta. Driblează portarul, așteaptă, îl vede pe Tănase, care vine extraordinar și, în ultima secundă, se întâmplă ce nu s-a mai întâmplat de mult în istoria acestei echipe.

Sunt din 2002 aici. Niciodată nu s-a întâmplat o răstunrare de situație cu o echipă așa de bună, care părea superioară și care ne conducea la un moment dat cu 3-1”, a declarat Mihai Stoica, la

Ce a declarat Juri Cisotti după FCSB – Feyenoord

Juri Cisotti a pasat decisiv la ultimele și a ajuns la cota 8 în ceea ce privește assist-urile.

„Mă bucur pentru acest rezultat. E important pentru noi. Suntem fericiți. A fost un meci nebun, dar am demonstrat că suntem o echipă. Am făcut acest rezultat frumos.

După prima repriză am primit două goluri, dar după am demonstrat că avem personalitate. Am demonstrat că suntem o echipă mare. Acum ne bucurăm și ne pregătim de meciul cu Unirea Slobozia”, spus Juri Cisotti, conform