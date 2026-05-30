Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren!”

Andrei Nicolescu (49 de ani) s-a declarat nemulțumit de arbitrajul de la Dinamo – FCSB 1-2 după prelungiri, barajul de accedere în preliminariile Conference League, prin prisma modului în care „centralul” Marian Barbu a gestionat de-a lungul jocului situația lui Valentin Crețu (37 de ani). Mai exact, președintele „câinilor” a susținut că fundașul dreapta ar fi trebuit să fie avertizat cu galben încă din primele minute ale partidei.

Andrei Nicolescu, deranjat că Marian Barbu nu l-a avertizat mai devreme pe Valentin Crețu în Dinamo – FCSB

În schimb, el a primit un avertisment abia în finalul prelungirilor, chestiune care l-a determinat pe conducătorul clubului din „Ștefan cel Mare” să fie destul de supărat din acest punct de vedere. „Norocul vine când ești tu foarte puternic. Vine el singur. (n.r. Despre cei de la FCSB) Mi se pare că individual stau foarte bine la jucători. Au avut niște jucători, spre exemplu, mie mi se pare incredibil cum Crețu a reușit să ia galben doar în minutul 118. Deci el are din minutul 2 altercații, are faulturi de galben din minutul 13, 15.

Este ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren. Dar asta vine din experiență. A fost acolo la limită tot timpul. Mă uitam la el, și când a luat galben în minutul 118 a mai stat după aia încă 15 secunde ca să bată autul. A forțat totul până la limita în care a știut să facă asta”, a spus Andrei Nicolescu

Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu la jucătorii lui Dinamo pe final de meci

a făcut și o comparație din acest punct de vedere al experienței jucătorilor celor două echipe cu ce s-a întâmplat în final de meci, când jucătorii lui Zeljko Kopic au pasat foarte mult în lateral și în spate, deși erau conduși și în ciuda faptului că antrenorul croat le ceruse să arunce cât mai multe mingi în careul advers, în principal pentru Kennedy Boateng:

„Prin comparație, știu că după, la final de a doua repriză de prelungiri, Mister (n.r. Zeljko Kopic) le-a spus jucătorilor să arunce imediat mingea în careu, pentru că îl trimisese acolo pe Boateng. Și mă uitam la Caragea cu Duțu, care pasau între ei căutând poziția ideală pentru centrare în minutul 118 – 119.

Nu o să găsești poziția ideală de centrare în minutul ăla. Asta e. Un alt jucător arunca mingea direct în careu, nici nu mai stătea să o mai întoarcă. Și atunci poate aveam două-trei faze în plus în careul lor. Nu se știe niciodată. Trebuie să le mulțumim (n.r. jucătorilor) pentru sezonul ăsta. A fost un sezon greu, încărcat. Și asta a fost. Trebuie să mergem înainte”.

