Fotbalistul de la FCSB care l-a uluit pe Mihai Stoica după victoria cu Oțelul: „E cel mai bun din Europa!”

FCSB a învins-o pe Oțelul cu 1-0, prima victorie în campionat a roș-albaștrilor după 2 luni de secetă. Mihai Stoica (60 de ani) a rămas impresionat de unul dintre fotbaliștii campioanei, pe care îl consideră „cel mai bun din Europa”.
Singurul gol al meciului de pe Arena Națională a fost marcat de Florin Tănase, în minutul 49, din penalty. „Decarul” roș-albaștrilor e golgheterul la zi în SuperLiga și are un procentaj uluitor de la punctul cu VAR. De-a lungul carierei, Tănase a ratat doar 2 lovituri de la 11 metri și a transformat 43. Pe lângă această performanță extraordinară, Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă și pentru alți fotbaliști.
„Au fost câțiva jucători care au avut o evoluție slabă. În a doua au intrat foarte, foarte bine cei care au venit de pe bancă. Nu bine, foarte bine. Malcom Edjouma a fost de excepție. A pierdut o singură minge într-o acțiune personală, în rest a jucat impecabil, a avut intervenții extraordinare, a jucat mult, a avut substanță. Cisotti a scos penalty.
Mulți jucători la faza aceea căutau să își păstreze integritatea corporală, el a ajuns extraordinar la minge. Pasul foarte bun, eu am avut impresia că ajunge Dur-Bozoancă, dar a dezvoltat o viteză extraordinară.
Florin Tănase cred că este cel mai bun executant din Europa la procentaj la penalty-uri. Știu procentajul lui Kane, al lui Lewandowski, care sunt buni. Poate sunt unii care au executat foarte puțin, dar el are peste 40 de penalty-uri bătute. A ratat de două ori. La Botoșani, i-a apărat Papp, când s-a oprit, atunci se oprea și într-un meci de cupă cu Universitatea Cluj.
A apărat Dur-Bozoancă, era împrumutat acolo. Îmi ziceam: ‘să nu dea în dreapta lui poate îl intuiește din nou’. A dat foarte bine acum. Nu mai contează dacă pleacă portarul, mai ales un portar fără statură”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.
FCSB are însă probleme în apărare. La partida cu Oțelul, roș-albaștrii l-au pierdut pe Daniel Graovac, care a ieșit accidentat. Următorul meci al campioanei e în Europa League, cu Young Boys, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.
„Și-au revenit și fotbaliștii care în prima nu au fost foarte bine. Stoian a intrat foarte bine, chiar dacă ar fi trebuit să paseze în două rânduri și se termina meciul. Și-a creat ocaziile alea. Salut evoluția lui Olaru, care a început în primele minute mai greu, dar după a jucat senzațional. Și din punct de vedere al efortului și al realizărilor. Pasa lui Cisotti la penalty și nu numai.
În continuare, avem foarte multe probleme în compartimentul defensiv. Acum l-am pierdut și pe Graovac. Să vedem mâine ce grad are leziunea lui fibrilară și să vedem dacă poate interveni Marijana Kovacevic, dacă poate lucra”, a adăugat oficialul campioanei României.