Fotbalistul de la FCSB care l-a uluit pe Mihai Stoica după victoria cu Oțelul: „E cel mai bun din Europa!”

după 2 luni de secetă. Mihai Stoica (60 de ani) a rămas impresionat de unul dintre fotbaliștii campioanei, pe care îl consideră „cel mai bun din Europa”.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica laude pentru vedeta meciului FCSB – Oțelul 1-0: „ Știu procentajul lui Kane, al lui Lewandowski, care sunt buni”

Singurul gol al meciului de pe Arena Națională a fost marcat de Florin Tănase, în minutul 49, din penalty. „Decarul” roș-albaștrilor e De-a lungul carierei, Tănase a ratat doar 2 lovituri de la 11 metri și a transformat 43. Pe lângă această performanță extraordinară, Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă și pentru alți fotbaliști.

„Au fost câțiva jucători care au avut o evoluție slabă. În a doua au intrat foarte, foarte bine cei care au venit de pe bancă. Nu bine, foarte bine. Malcom Edjouma a fost de excepție. A pierdut o singură minge într-o acțiune personală, în rest a jucat impecabil, a avut intervenții extraordinare, a jucat mult, a avut substanță. Cisotti a scos penalty.

ADVERTISEMENT

Mulți jucători la faza aceea căutau să își păstreze integritatea corporală, el a ajuns extraordinar la minge. Pasul foarte bun, eu am avut impresia că ajunge Dur-Bozoancă, dar a dezvoltat o viteză extraordinară.

Florin Tănase cred că este cel mai bun executant din Europa la procentaj la penalty-uri. Știu procentajul lui Kane, al lui Lewandowski, care sunt buni. Poate sunt unii care au executat foarte puțin, dar el are peste 40 de penalty-uri bătute. A ratat de două ori. La Botoșani, i-a apărat Papp, când s-a oprit, atunci se oprea și într-un meci de cupă cu Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

A apărat Dur-Bozoancă, era împrumutat acolo. Îmi ziceam: ‘să nu dea în dreapta lui poate îl intuiește din nou’. A dat foarte bine acum. Nu mai contează dacă pleacă portarul, mai ales un portar fără statură”, a declarat Mihai Stoica, la

ADVERTISEMENT

„Avem foarte multe probleme în compartimentul defensiv”

FCSB are însă probleme în apărare. La partida cu Oțelul, roș-albaștrii l-au pierdut pe . Următorul meci al campioanei e în Europa League, cu Young Boys, joi, 2 octombrie, de la ora 19:45.

„Și-au revenit și fotbaliștii care în prima nu au fost foarte bine. Stoian a intrat foarte bine, chiar dacă ar fi trebuit să paseze în două rânduri și se termina meciul. Și-a creat ocaziile alea. Salut evoluția lui Olaru, care a început în primele minute mai greu, dar după a jucat senzațional. Și din punct de vedere al efortului și al realizărilor. Pasa lui Cisotti la penalty și nu numai.

ADVERTISEMENT

În continuare, avem foarte multe probleme în compartimentul defensiv. Acum l-am pierdut și pe Graovac. Să vedem mâine ce grad are leziunea lui fibrilară și să vedem dacă poate interveni Marijana Kovacevic, dacă poate lucra”, a adăugat oficialul campioanei României.