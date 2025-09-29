Fotbalistul de la FCSB, certat după 1-0 cu Oțelul: „Nu poți juca așa fotbal! Nu e ok”

FCSB a învins Oțelul cu 1-0 în . Campioana en-titre a pus capăt seriei dezastruoase de rezultate, însă jucătorii nu fost lăudați în totalitate. Cine a fost fotbalistul criticat din tabăra bucureștenilor pentru deciziile luate în timpul meciului.

ADVERTISEMENT

Basarab Panduru l-a pus la punct pe Alex Stoian

Cele 3 puncte obținute de campioana României pe teren propriu cu Oțelul au adus speranța în echipă, care nu mai câștigase în campionat din luna iulie. FCSB a avut ocazii importante de gol, astfel că putea învinge la un scor mult mai mare duminică seară.

Unul dintre autorii acestor faze a fost și tânărul Alex Stoian, . În schimb, Basarab Panduru a avut un alt discurs la adresa puștiului adus sezonul trecut de la Farul. Analistul TV i-a reproșat egoismul de care a dat dovadă în situații importante pentru echipa sa.

ADVERTISEMENT

„Nu e ok să joci doar pentru tine!”

„Dă gol, că o dregi, dar dă pasă! Nu ești apreciat că dai în portar, ești apreciat când marchezi sau pasezi decisiv. La faza aia, din prima pentru Cisotti! Dar el nu vrea să paseze nici aici, nici la cealaltă fază, când putea să-l servească pe Miculescu.

Nu poți juca așa fotbal, că te iau ceilalți la rost! La 17 ani, cu fizicul pe care-l are, dar fără pase, nu merge. Uite-i pe Miculescu și Cisotti cum cer mingea. Nu e ok să joci doar pentru tine.

ADVERTISEMENT

Sunt fan Stoian, dar nu-mi place fotbalul pe care îl joacă doar pentru el. Trebuie să învețe să joace cu echipa. Are timp să o facă, e foarte tânăr, dar așa nu demonstrezi nimic”, a spus Basarab Panduru la