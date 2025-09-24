Fotbalistul de la FCSB evaluat la 30 de milioane de euro, trimis să joace la echipa a doua! Gigi Becali era încântat de el: „Poți să iei mulți bani”

Roș-albaștrii au puțini jucători tineri care să se bată cu șanse pentru un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous, iar unul dintre aceștia a fost trimis să joace în Liga a III-a, la echipa secundă a roș-albaștrilor.

Alex Stoian, trimis să joace la echipa a doua! Puștiul a marcat un gol în meciul cu Dunărea Călărași

Este vorba despre Alexandru Stoian, tânărul atacant adus iarna trecută de la Farul Constanța. Puștiul nu a primit aproape nicio șansă în noul sezon de Superliga și nu a făcut deplasarea cu echipa în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League.

În schimb, Stoian a fost trimis să joace în Liga a III-a pentru FCSB 2. Echipa secundă a roș-albaștrilor a fost învinsă clar de Dunărea Călărași, cu 4-2, în deplasare, iar tânărul atacant a fost cel care a deschis scorul.

Gigi Becali vrea să dea lovitura cu Alex Stoian! Clauză de 30 de milioane de euro pusă pentru atacantul de la FCSB

Patronul de la FCSB i-a pus o clauză de reziliere uriașă, de 30 de milioane de euro, pentru a nu risca să îl piardă la un preț mic. Pe moment, însă, fotbalistul se mulțumește cu meciurile din Liga a III-a.

„Am văzut un jucător despre care nu știam, înțelegi? Eu l-am văzut pe Stoian, care va juca atacant. La mine nu există «că talala, că talala». Cine este? Stoian va fi numai atacant și acum el va juca.

Nu că a dat golul, dar am văzut cum se mișcă, cum vine, primește, pasează. Adică mi-a plăcut de el, ce să mai, spirit. Ăsta e un jucător pe care poți să iei zeci de milioane de euro. Are 17 ani. Are clauză de 30 de milioane. Are un fizic extraordinar”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA despre Alexandru Stoian.