Sport

Fotbalistul de la FCSB evaluat la 30 de milioane de euro, trimis să joace la echipa a doua! Gigi Becali era încântat de el: „Poți să iei mulți bani”

Puștiul de la FCSB, trimis la liga a treia! Nu prinde minute la prima echipă, dar a înscris în duelul cu Dunărea Călărași.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 21:15
Fotbalistul de la FCSB evaluat la 30 de milioane de euro trimis sa joace la echipa a doua Gigi Becali era incantat de el Poti sa iei multi bani
ULTIMA ORĂ
Lovitură pentru un jucător de la FCSB! A fost trimis să joace la echipa secundă. Foto: SportPictures

FCSB are mari probleme în acest sezon cu respectarea regulii U21. Roș-albaștrii au puțini jucători tineri care să se bată cu șanse pentru un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous, iar unul dintre aceștia a fost trimis să joace în Liga a III-a, la echipa secundă a roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Alex Stoian, trimis să joace la echipa a doua! Puștiul a marcat un gol în meciul cu Dunărea Călărași

Este vorba despre Alexandru Stoian, tânărul atacant adus iarna trecută de la Farul Constanța. Puștiul nu a primit aproape nicio șansă în noul sezon de Superliga și nu a făcut deplasarea cu echipa în Olanda pentru meciul cu Go Ahead Eagles din Europa League.

În schimb, Stoian a fost trimis să joace în Liga a III-a pentru FCSB 2. Echipa secundă a roș-albaștrilor a fost învinsă clar de Dunărea Călărași, cu 4-2, în deplasare, iar tânărul atacant a fost cel care a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali vrea să dea lovitura cu Alex Stoian! Clauză de 30 de milioane de euro pusă pentru atacantul de la FCSB

De altfel, Gigi Becali își pune mari speranțe în Alexandru Stoian. Patronul de la FCSB i-a pus o clauză de reziliere uriașă, de 30 de milioane de euro, pentru a nu risca să îl piardă la un preț mic. Pe moment, însă, fotbalistul se mulțumește cu meciurile din Liga a III-a.

„Am văzut un jucător despre care nu știam, înțelegi? Eu l-am văzut pe Stoian, care va juca atacant. La mine nu există «că talala, că talala». Cine este? Stoian va fi numai atacant și acum el va juca.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Nu că a dat golul, dar am văzut cum se mișcă, cum vine, primește, pasează. Adică mi-a plăcut de el, ce să mai, spirit. Ăsta e un jucător pe care poți să iei zeci de milioane de euro. Are 17 ani. Are clauză de 30 de milioane. Are un fizic extraordinar”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA despre Alexandru Stoian.

ADVERTISEMENT
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei...
Digisport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
Denis Alibec le bate obrazul fanilor FCSB: „Să nu uite cum s-au bucurat...
Fanatik
Denis Alibec le bate obrazul fanilor FCSB: „Să nu uite cum s-au bucurat anul trecut”
Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex...
Fanatik
Contre în direct între Victor Angelescu și Vali Moraru pe tema scandalului Alex Dobre! „Nu aveți destui ani în spate? Ne învățați cum să ne facem meseria?”
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă s-a stins
Fanatik
Doliu în sportul românesc! Fosta mare atletă s-a stins
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român acuză direct: 'Lucescu i-a spus lui Iordănescu să nu mă ia la Mondialul din '98! Nu știa că aud discuția dintre ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!