Fotbalistul de la FCSB, gest de mare caracter pentru fanii săi: „Trebuie să le ofer ceva pentru că mă susțin”

Joyskim Dawa a crescut în Africa, el fiind de naționalitate cameruneză. Stoperul lui FCSB are un fanclub în țara sa natală, iar el le oferă membrilor tricourile sale drept cadou. Fotbalistul african a dezvăluit care este motivul din spatele acestui gest.

De ce le oferă Joyskim Dawa de la FCSB tricouri gratis fanilor săi

Dawa este unul dintre fotbaliștii foarte importanți din defensiva lui FCSB, iar absența sa din cauza accidentării s-a resimțit foarte tare în ultimele luni. Stoperul și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în timpul unui meci pentru Camerun, însă acum este aproape de revenire.

Mihai Stoica a anunțat la emisiunea „MM la FANATIK” că iar acest lucru nu poate fi decât îmbucurător pentru campioana României. Fanii săi așteaptă momentul revenirii, iar Joyskim Dawa a dezvăluit că are un fanclub în Africa, unde toți susținătorii săi primesc tricouri cadou, deoarece acesta este un lucru extrem de întâlnit în tradiția lor:

„Când eram copil, aveam un tricou al lui Henry, de la Barcelona, şi în fiecare zi purtam acel tricou. În majoritatea timpului, am purtat acest tricou. O pot spune pentru că îmi amintesc foarte bine. Era portocaliu. Când Henry a semnat cu Barcelona, am fost foarte fericit, iar tatăl meu mi-a cumpărat acest tricou şi l-am purtat în fiecare zi.

(n.r. – De ce faci acest gest pentru fanii tăi?) Pentru că mă susţin şi trebuie să aibă ceva de la mine. În Africa, când oamenii te susţin, trebuie să le dăruieşti ceva ca să le arăţi respectul. Nu poți să te duci acolo şi să nu le dăruieşti nimic”, a explicat Joyskim Dawa.

Care sunt meciurile din acest final de an în care Dawa ar putea juca

și va rămâne în afara ei până la pauza de iarnă. Intrat în antrenamente cu echipa, Dawa ar putea fi gata să revină, însă conducerea caută oportunitatea potrivită pentru a-l arunca în luptă.

Partidele în care Dawa ar avea drept de joc pentru FCSB până la finalul anului ar fi: Steaua Roșie Belgrad (deplasare), UTA (deplasare) și Feyenoord (acasă). Totuși, Mihai Stoica nu ar vrea ca FCSB să riște să-l folosească pe „Maracana” din Serbia, în meciul de Europa League, așa că, cel mai probabil, camerunezul va putea reveni în teren în meciul de la Arad, din Cupa României.